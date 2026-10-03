F1 | Sepang, Libere 3: Antonelli semina le Red Bull e lascia Russell a sei decimi. Ferrari ancora lontane

La Mercedes rimette tutto a posto: nel terzo e ultimo turno di prove libere del GP del Bahrain che si disputa a Sepang, emerge Kimi Antonelli che si mette al comando con 1'36"302 ottenuto con le soft. Il bolognese ha dato una rasoiata con la W17: dopo aver valutato il potenziale del nuovo pacchetto aerodinamico, l'italiano ha trovato la giusta via dello sviluppo per adattare la freccia verde e nera (in onore dello sponsor Petronas che ha sede a Kuala Lumpur). Kimi ieri non aveva trovato il bilanciamento, mentre ha trovato un buon equilibrio importante, non solo nel giro secco, ma soprattutto in gara visto che c'è un asfalto che genera molta usura visto che in alcuni punti tende a cedere.

Antonelli rifila sei decimi a George Russell che non è riuscito a chiudere la simulazione da qualifica senza errori e l'inglese è solo quarto, preceduto dalle due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar (che in griglia avrà una penalizzazione di 5 posizioni).

Il quattro volte campione del mondo è secondo a quasi tre decimi, con il francese non troppo lontano: segno che la RB22 conferma la crescita che si era già notata a Baku confermandosi davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton separate di soli 25 millesimi. La SF-26 sembra faticare, come sempre, in configurazione da qualifica, mentre sembra difendersi sul passo gara. Leclerc ha effettuato un run con le hard, unico a utilizzare la mescola più dura, mentre Lewis era sulle gialla: la Scuderia ha valutato tutte le opzioni per un appuntamento che sarà pesantemente condizionato dal calore e dall'usura delle gomme.

Era atteso lo spauracchio della pioggia che, per ora, non si è vista: le due McLaren sono dietro alle rosse, con Lando Norris settimo a un decimo dalla rossa, mentre Oscar Piastri è più lontano, ad un secondo.

L'idea è che la squadra di Woking non abbia ancora fatto vedere tutto il suo potenziale, visto che l'australiano è insidiato da un ottimo Franco Colapinto, nono con l'Alpine davanti a Liam Lindbald con la Racing Bulls. L'argentino contestato per il botto azero ha lasciato Pierre Gasly. al 13esimo posto.

Fuori dalla top 10 c'è Gabriel Bortoleto con l'Audi, ma la sorpresa è Fernando Alonso con l'Aston Martin che si è inserita a metà griglia, mentre Lance Stroll è nelle retrovie al 19esimo posto. La AMR26 è cresciuta, ma ci mette molto del suo il vecchietto spagnolo.

Esteban Ocon, da quando gli hanno ufficializzato che sarà fuori dalla Haas, sembra essersi liberato mentalmente: il francese è 14esimo, con il compagno Oliver Beraman 17esimo. Liam Lawson è15esimo con la seconda Racing Bulls: il neozelandese è alle prese con problemi irrisolti. Male la Williams ridotta a essere 18esima co. Carlos Sainz e 20esima con Alexander Albon.

Chiude la comitiva la Cadillac con Valtteri Bottas che sta davanti a Sergio Perez con il motore Ferrari ADUO2.