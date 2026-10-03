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F1 | Sepang, Libere 3: Antonelli semina le Red Bull e lascia Russell a sei decimi. Ferrari ancora lontane

Il bolognese nella terza sessione di prove libere del GP del Bahrain che si corre in Malesia trova il bandolo della matassa della W17 evoluta e distanzia Verstappen e Hadjar. George non sfrutta tutto il potenziale della freccia verde e precede le rosse di Leclerc e Hamilton molto staccate. Nascoste le McLaren...

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Ashwith S Pai

La Mercedes rimette tutto a posto: nel terzo e ultimo turno di prove libere del GP del Bahrain che si disputa a Sepang, emerge Kimi Antonelli che si mette al comando con 1'36"302 ottenuto con le soft. Il bolognese ha dato una rasoiata con la W17: dopo aver valutato il potenziale del nuovo pacchetto aerodinamico, l'italiano ha trovato la giusta via dello sviluppo per adattare la freccia verde e nera (in onore dello sponsor Petronas che ha sede a Kuala Lumpur). Kimi ieri non aveva trovato il bilanciamento, mentre ha trovato un buon equilibrio importante, non solo nel giro secco, ma soprattutto in gara visto che c'è un asfalto che genera molta usura visto che in alcuni punti tende a cedere.

Antonelli rifila sei decimi a George Russell che non è riuscito a chiudere la simulazione da qualifica senza errori e l'inglese è solo quarto, preceduto dalle due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar (che in griglia avrà una penalizzazione di 5 posizioni). 

Il quattro volte campione del mondo è secondo a quasi tre decimi, con il francese non troppo lontano: segno che la RB22 conferma la crescita che si era già notata a Baku confermandosi davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton separate di soli 25 millesimi. La SF-26 sembra faticare, come sempre, in configurazione da qualifica, mentre sembra difendersi sul passo gara. Leclerc ha effettuato un run con le hard, unico a utilizzare la mescola più dura, mentre Lewis era sulle gialla: la Scuderia ha valutato tutte le opzioni per un appuntamento che sarà pesantemente condizionato dal calore e dall'usura delle gomme.

Era atteso lo spauracchio della pioggia che, per ora, non si è vista: le due McLaren sono dietro alle rosse, con Lando Norris settimo a un decimo dalla rossa, mentre Oscar Piastri è più lontano, ad un secondo.

L'idea è che la squadra di Woking non abbia ancora fatto vedere tutto il suo potenziale, visto che l'australiano è insidiato da un ottimo Franco Colapinto, nono con l'Alpine davanti a Liam Lindbald con la Racing Bulls. L'argentino contestato per il botto azero ha lasciato Pierre Gasly. al 13esimo posto.

Fuori dalla top 10 c'è Gabriel Bortoleto con l'Audi, ma la sorpresa è Fernando Alonso con l'Aston Martin che si è inserita a metà griglia, mentre Lance Stroll è nelle retrovie al 19esimo posto. La AMR26 è cresciuta, ma ci mette molto del suo il vecchietto spagnolo.

Esteban Ocon, da quando gli hanno ufficializzato che sarà fuori dalla Haas, sembra essersi liberato mentalmente: il francese è 14esimo, con il compagno Oliver Beraman 17esimo. Liam Lawson è15esimo con la seconda Racing Bulls: il neozelandese è alle prese con problemi irrisolti. Male la Williams ridotta a essere 18esima co. Carlos Sainz e 20esima con Alexander Albon.

Chiude la comitiva la Cadillac con Valtteri Bottas che sta davanti a Sergio Perez con il motore Ferrari ADUO2.

FP3

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

1'36.302

   S 207.210
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.278

1'36.580

 0.278 S 206.614
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+0.558

1'36.860

 0.280 S 206.016
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.610

1'36.912

 0.052 S 205.906
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.714

1'37.016

 0.104 S 205.685
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.739

1'37.041

 0.025 S 205.632
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.859

1'37.161

 0.120 M 205.378
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+1.064

1'37.366

 0.205 S 204.946
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.618

1'37.920

 0.554 S 203.786
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.782

1'38.084

 0.164 S 203.446
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.902

1'38.204

 0.120 S 203.197
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 13

+1.921

1'38.223

 0.019 S 203.158
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.939

1'38.241

 0.018 S 203.120
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 12

+1.950

1'38.252

 0.011 S 203.098
15 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 17

+1.964

1'38.266

 0.014 S 203.069
16 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+2.054

1'38.356

 0.090 S 202.883
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+2.390

1'38.692

 0.336 S 202.192
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 21

+2.414

1'38.716

 0.024 S 202.143
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 12

+2.509

1'38.811

 0.095 S 201.949
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+2.747

1'39.049

 0.238 S 201.463
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 14

+3.629

1'39.931

 0.882 S 199.685
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 20

+3.921

1'40.223

 0.292 S 199.103
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