WRC | Rally Italia Sardegna, PS8-10: Fourmaux fora, Solberg vola in testa superando Neuville

Grandissimo spettacolo in questo sabato mattina del Rally Italia Sardegna, con Oliver Solberg ed Elliott Edmondson che si sono portati al comando dell'ultima prova del WRC 2026 con un ritmo incredibile nelle tre PS appena affrontate.

Il primo colpo di scena per l'ordine della classifica generale si è verificato già PS8 'Lerno-Sa Conchedda-Monti di Alà 1' (24,14km), quando poco dopo la metà del percorso sterrato è saltata la gomma anteriore sinistra sulla Hyundai di Fourmaux/Coria, facendo crollare la i20 N dal secondo al quinto posto e lasciando i loro compagni Neuville/Wydaeghe primi e col successo cronometrico al traguardo.

La coppia belga, però, non aveva fatto i conti con un Solberg davvero irresistibile che prima si è imposto nella PS9 'Coiluna-Loelle 1' (24,83km) - nonostante un Oliver piuttosto contrariato per la sua prestazione - per poi ripetersi nella PS10 'Solorche' 1' (12,86km) in modo perentorio, mettendo la sua Toyota in vetta con 2"7 di margine sulla Hyundai di Neuville.

Nel frattempo la Toyota di Ogier/Landais si ritrova al 3° posto generale con 39"2 dalla Yaris sorella che guida la graduatoria, mentre Fourmaux/Coria stanno provando a recuperare e si sono portati quarti a 17"4 dal podio, superando la Toyota di Pajari/Salminen, quindi a 1'15"5 dal primato.

Gara molto prudente per i leader di campionato, Evans/Martin, sempre sesti sulla loro Yaris e attentissimi a non commettere errori che potrebbero rischiare di fargli sfumare i sogni iridati.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai

C'è anche da dire che la Ford di McErlean/Treacy si è staccata dal gallese, dal quale dista ora 51"7 mantenendo il settimo posto assoluto, con la Toyota di Katsuta/Johnston a seguire molto più attardata, così come le Puma di Armstrong/Byrne e Sesks/Francis. Ancora più indietro la Hyundai di Sordo/Sáiz, tornata in gara dopo il K.O. di ieri.

Cambiamenti anche per quel che concerne la Classe WRC2, dove nella PS8 Lindholm/Morales (che già avevano preso 10" di penalità ieri sera) si sono ritrovati con una gomma forata sulla loro Škoda.

Questo ha dato il momentaneo primato alla Toyota di Korhonen/Viinikka, capaci di prendere un buon margine di 8"9 nei confronti della Yaris di Greensmith/Andersson, mentre sul podio, ma a +1'36"3 dai primi due, salgono anche Kajetanowicz/Szczepaniak in un tris tutto di vetture giapponesi.

Mantengono invece il quarto posto Roberto Daprà/Luca Guglielmetti armati della Škoda di Delta Rally con cui si impongono nella PS10, anche se alle loro spalle stanno rinvenendo velocemente proprio Lindholm/Morales, oltre a Suninen/Hussi (Toyota) e Virves/Viilo (Škoda) dopo le forature che venerdì avevano arretrato questi equipaggi.

La giornata di sabato prosegue con la ripetizione delle tre PS appena concluse, con partenza prevista per le ore 14;31, al netto del tempo che si potrà recuperare dopo i ritardi accumulati in mattinata.

WRC - Rally Italia Sardegna: Classifica dopo la PS10