Tecnica F1 | Mercedes, giusto cambiare volto su una pista imprevedibile?
Il tracciato di Sepang ritorna dopo nove anni in Formula 1, questa volta per rappresentare il GP del Bahrain: una pista anomala quanto imprevedibile. Avrà fatto bene la Mercedes a portare proprio qui il suo grande pacchetto di novità per la W17?
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