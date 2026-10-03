F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”

Felicità. Se c’è un’emozione che può descrivere lo stato d’animo di Lewis Hamilton dopo le qualifiche a Sepang sarebbe proprio questa, perché in quel secondo posto, in quella prima fila, per il britannico c’è tutto il lavoro dei tecnici in pista e in fabbrica a Maranello per cercare di migliorare la SF-26. Il secondo posto a circa tre decimi dalla vetta indica infatti un modo molto diverso di costruire il tempo.

Mentre la Red Bull è stata molto concreta nei tratti lenti e, soprattutto, sui rettilinei, cosa che gli riesce molto bene quando la FIA concede un buon valore di energia in termini di MJ da sfruttare, al contrario la SF-26 ha fatto la differenza soprattutto nel tratto veloce del secondo settore, al punto che Hamilton ha registrato il tempo record proprio in quel tratto.

Un segnale che evidenzia due modi quasi opposti di costruire il giro, ma anche ciò che si è spesso detto nel corso di questa stagione: la Ferrari ha dalla sua un buon telaio, mentre fatica a livello di Power Unit, dove dietro le quinte si sta lavorando sodo per migliorare il motore in vista del prossimo anno. Un tema che si è ripetuto anche qui a Sepang e in parte è stato evidenziato anche da Audi e Aston Martin.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sia la squadra di Hinwil che quella di Silverstone sono accreditate di un buon telaio ma faticano a livello di motore, eppure la R26 è riuscita ad accedere al Q3, mentre la AMR26 è entrata in Q2 con tutte e due le monoposto, a conferma che le qualità di telaio qui sono emerse in maniera abbastanza chiara.

“Non mi aspettavo di essere in prima fila, ma è davvero un grande riconoscimento per i meccanici. Tutti stanno lavorando duramente in questi box così caldi, per tutto il weekend. E anche i meccanici e gli ingegneri hanno fatto un lavoro davvero eccellente”, ha spiegato Hamilton dopo le qualifiche, spiegando sì come sia inaspettata, ma anche tutto il lavoro dietro le quinte per trovare i decimi.

“Ci sono tante persone che lavorano insieme in questo sport per essere in sincronia, l’obiettivo è quasi invisibile e quello che è visibile si muove alla velocità della luce, per cui è difficile raggiungerlo. Per noi è un grandissimo risultato per noi”, ha aggiunto poi il britannico a Sky.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Ashwith S Pai

“Voglio ringraziare di cuore il team in fabbrica, perché tutta quella negatività affligge loro più di noi, sono loro che si presentano ogni giorno e dare tutto quello che hanno. Non siamo dove vorremmo essere, ma non possiamo dare colpa a loro per tutto il duro lavoro che ci stanno mettendo”.

“Ci sono delle cose che non sappiamo nemmeno. Stanno facendo tantissimo lavoro per aggiornare la Power Unit per il prossimo anno. C’è stato già un miglioramento enorme rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno non lottavamo per la prima fila, non lottavamo per le vittorie, quindi dobbiamo continuare a cercare di lavorare”.

La soddisfazione del sette volte iridato è di quelle palpabili, di quelle che si avvertono e arriva anche in un momento in cui la Rossa arrivava da dei risultati, specie in qualifica, piuttosto deludenti dove senza dubbio pesava la carenza di cavalli del motore, ma dove erano anche evidenti delle difficoltà nel riuscire ad estrarre gli ultimi decimi dalle gomme.

Leclerc ha definito il giro di Hamilton super, non a caso, perché in effetti l’inglese è riuscito a gestire in maniera eccellente i tratti in cui spingere e gestire gli pneumatici, trovando quella fiducia nel secondo settore per esaltare il carico aerodinamico e quelli che sono stati i punti di forza della SF-26 in Malesia.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Credo di poter essere molto soddisfatto di oggi. Nell’ultima gara non eravamo veloci in gara, quindi non so quale sarà il nostro passo domani. Quello che so è che abbiamo questo deficit di velocità di punta. In pratica significa che siamo leggermente più rapidi in curva, ma poi sui rettilinei perdiamo molto”.

“Su una pista come questa, dove il degrado è altissimo e le gomme si scaldano continuamente, dobbiamo spingere di più nelle curve per cercare di compensare ciò che perdiamo sui rettilinei. È proprio questo l’aspetto di cui dobbiamo stare attenti a non abusare domani, per non degradare troppo e cercare di restare davanti”.

Generalmente, la Ferrari ha mostrato un passo più convincente sulla lunga distanza che sul giro secco e la convinzione di Lewis è che Verstappen possa avere il passo per provare ad allungare, ma se già alla partenza il britannico riuscisse a prendere il comando della corsa, pur partendo in realtà dalla parte più sporca, allora la situazione potrebbe cambiare.

“Penso che dovremo semplicemente fare la nostra gara, qualunque sia il passo, senza concentrarci troppo sullo spingere oltre il limite per restare agganciati. Credo che Max abbia generalmente il passo per andare via, ma se dovesse essere diverso allo start e riuscissimo a restare lì e a essere in lotta, sarebbe fantastico. Possiamo solo fare del nostro meglio, e domani darò tutto”.