WRC | Sordo a Breen: "Craig, so che mi guardi. Sono tornato!"

Per Dani Sordo il Rally del Portogallo è stata la prima occasione per ricordare Craig Breen, compagno di squadra scomparso lo scorso 13 aprile in seguito a un incidente mortale nel corso di un test pre-evento del Rally di Croazia.

Lo spagnolo di Hyundai Motorsport ha corso sulla terza i20 N Rally1 nell'evento lusitano, sfoggiando un bellissimo casco che per metà portava livrea e disegno del casco di Breen. Craig e Dani quest'anno avrebbero dovuto condividere proprio la terza i20 nell'arco di tutta la stagione WRC 2023.

Sordo ha ottenuto un bel secondo posto finale al Rally del Portogallo, battuto dal solo e imprendibile Kalle Rovanpera. Alla fine dell'evento l'iberico ha regalato una delle dediche più belle per Breen, con parole toccanti ma espresse con il sorriso sul volto. Forse il modo migliore per ricordare l'amico, appassionato sin nelle viscere dei rally e morto mentre era al volante di ciò che amava di più.

Dani ha rivelato a Dirtfish che l'idea del casco dalla duplice livrea era nato il giorno del funerale di Craig, mentre era vicino alla mamma del 33enne di Slieverue.

"Craig era con me, ho fatto metà del mio casco con il suo disegno e i suoi colori, e l'altra parte era il mio. Lo avevo promesso alla mamma di Craig durante il funerale, ed era super contenta. 'Farai un casco del genere?', mi ha chiesto. 'Sì lo farò'. A quel punto lo abbiamo fatto molto rapidamente ed eccoci qui".

Il casco di Dani Sordo in ricordo di Craig Breen Photo by: Dani Sordo

"Non so, prima della Power Stage mi è venuto in mente Craig. Non so perché. Mi è entrato in testa e stavo piangendo e... sì... Non so, a volte ti vengono immagini davanti agli occhi... E di sicuro sentivo che lui era con noi. Non so, a volte vedi questo genere di cose nella tua testa. E' difficile, ma le cose stanno così".

Sordo ha confermato che il casco usato in Portogallo dovrebbe rimanere un'esclusiva legata proprio a quell'evento. Già in Sardegna, a inizio giugno, dovrebbe tornare a indossare il suo casco originale.

"Lui rimarrà sempre con me. Ok, il casco l'ho fatto per questo rally [il Rally del Portogallo], era una cosa speciale per questo evento. Ma chiaramente Craig è sempre con me, e sono sicuro che stia guardando proprio ora".

Per concludere, Sordo ha ricordato la telefonata che aveva fatto a Breen nel corso del weekend del Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale e ultima gara di Craig nel WRC in cui colse un bel secondo posto. E poi la risposta finale, l'ideale telefonata che Dani ha fatto a Craig dopo il suo secondo posto in Portogallo.

"Quando stava correndo in Svezia l'avevo chiamato dopo la prima tappa dicendogli: 'Ora devi spingere fino alla fine, devi farcela eh!'. E alla fine del rally [in cui Breen finì al secondo posto dietro al solo Ott Tanak] lui mi disse: 'Ora senti la pressione eh! Sono veloce di nuovo! Mi prendo la macchina!'. E io gli ho detto, scherzando: 'Pfff... Ok, se vuoi fare tutta la stagione per me va bene. Io mi prendo i soldi, tu fai tutta la stagione'. E ora sono io che gli dico: 'Sordo è tornato! Se mi stai guardando, ovunque tu sia, hai visto che sono tornato!'", ha concluso il pilota della Hyundai.

Craig Breen, Hyundai World Rally Team Photo by: McKlein / Motorsport Images