WRC | Rovanpera vince il Rally del Portogallo e diventa leader

Un rally senza storia. Kalle Rovanpera pone fine al suo digiuno di successi nel WRC cogliendo una dominante vittoria al Rally del Portogallo, quinto appuntamento del WRC 2023, rilanciando le proprie ambizioni di titolo sfruttando l'assenza di Sébastien Ogier e il ritiro dell'ex leader del Mondiale, Elfyn Evans.

Rovanpera ha impiegato qualche prova prima di prendere la prima posizione, ma quando lo ha fatto ha lasciato solo le briciole agli avversari, pur entrando in prova speciale per secondo nella tappa di venerdì. La grande forza di Kalle è stata proprio ottenere tempi strepitosi con un fondo ancora non pulito, molto scivoloso, mentre gli avversari diretti hanno faticato a trovare il giusto grip per poter spingere.

Così il campione del mondo in carica non è solo riuscito a prendersi la prima posizione in classifica sfruttando anche una gomma fuori dal cerchio che ha rallentato Ott Tanak, ma ha anche inflitto distacchi molto pesanti ai diretti rivali grazie a una giornata di sabato quasi perfetta, con 4 vittorie su 7 stage.

La giornata odierna è stata poi una passerella verso il successo, interrompendo un digiuno che durava ormai da ottobre 2022, 7 mesi dalla vittoria ottenuta al Rally di Nuova Zelanda. Il risultato lo riporta in testa alla classifica generale, con i diretti avversari che sono stati frenati per motivi diversi. Detto dell'assenza di Sébastien Ogier, c'è da registrare l'incidente ad alta velocità che al venerdì ha messo fuori causa Elfyn Evans.

Il gallese, reduce dalla vittoria in Croazia, stava faticando nell'aprire tutte le prove della prima tappa, poi ha commesso un errore, finendo fuori e demolendo la sua GR Yairs Rally1 numero 33. Fortunatamente sia lui che il copilota Scott Martin sono usciti illesi dalla carcassa della vettura. I danni riportati al mezzo, però, sono stati tali da non permettere all'equipaggio di rientrare in gara il giorno seguente.

Fine settimana molto difficile anche per gli altri pretendenti al titolo, a partire da Ott Tanak. L'estone di M-Sport Ford è stato frenato da una gomma stallonata nella giornata di venerdì, mentre si trovava al comando del rally. Poi, nella giornata di domenica, non ha potuto usufruire dell'utilizzo del sistema ibrido a causa di un guasto. La quarta posizione finale è stata però un buon risultato, considerando le difficoltà a cui è andato incontro anche in questo fine settimana.

E' andata certamente peggio a Thierry Neuville, terzo fino alla prima speciale della domenica e costretto a cedere il podio e il quarto posto rispettivamente al compagno di squadra Esapekka Lappi e a Ott Tanak a causa di un guasto al motore sulla sua Hyundai i20 N Rally1. Il problema è emerso alla domenica mattina, dopo il Service di fine tappa svolto sabato sera. La i20 N numero 11 non è riuscita a garantire potenza all'equipaggio belga. Niente funzione "stage mode" e niente passaggio dalla terza alla quarta marcia (e alla quinta).

Una beffa per Neuville, che sperava certamente di essere oggetto di un gioco di squadra per salire in seconda posizione grazie a un eventuale scambio di posizioni con Dani Sordo, per recuperare ulteriori punti nei confronti dei piloti che lo precedono nel Mondiale Piloti. Così però non è stato. Anzi, Thierry ha anche dovuto stringere i denti per evitare di perdere la quinta piazza proprio per via della mancanza di potenza del suo motore.

Hyundai Motorsport può però sorridere, considerando il doppio podio firmato da un ottimo Dani Sordo e da Esapekka Lappi, capace di cogliere un altro terzo posto dopo quello portato a casa il mese scorso al Rally di Croazia. Una parziale consolazione che aiuta il team di Alzenau a prendere punti importanti nei confronti di Toyota. Infatti la Casa giapponese porta a casa solo i punti di Kalle Rovanpera per via del ritiro di Evans e del guasto meccanico che al venerdì ha costretto al ritiro anche Takamoto Katsuta.

Pierre-Louis Loubet, secondo pilota del team M-Sport Ford, è andato incontro a un altro fine settimana deludente. Se al venerdì era addirittura riuscito ad andare in testa alla classifica generale sfruttando bene la sua perfetta posizione di partenza, nella giornata di sabato è stato autore di un errore al mattino che lo ha costretto al ritiro. In una curva sinistrorsa il francese ha tagliato troppo, colpendo una roccia e rompendo così il braccetto dello sterzo. La sua Ford Puma è finita per tagliare la sede stradale della prova, finendo per sbattere contro un terrapieno dalla parte opposta.

Loubet e Nicolas Gilsoul sono stati costretti a chiedere l'aiuto di alcuni spettatori per spostare la vettura e non intralciare il percorso, ponendo così fine alla loro gara.

Fine settimana ricco di colpi di scena anche in WRC2, con Oliver Solberg che ha dovuto vincere il rally per ben due volte. Dopo essere stato l'unico esente da problemi nei primi due giorni di gara, è incappato in una scelta sì spettacolare, ma contro il regolamento: ha infatti fatto delle "donuts", delle ciambelle, o meglio, dei cerchi con la vettura per intrattenere il pubblico una volta terminata la PS15, ultima prova del sabato.

Facendo questo il norvegese ha però infranto la norma 12.21 del codice particolare, unito all'articolo 34.1.3 del regolamento sportivo FIA WRC introdotto dopo quanto fatto da Sébastien Ogier al Rally di Spagna della passata stagione.

I commissari hanno comminato a Solberg una penalità di 1 minuto da aggiungere al suo tempo di gara, facendogli perdere la testa della classifica di categoria in favore di Gus Greensmith. Il britannico, compagno di squadra di Oliver Solberg, ha però commesso un errore nella PS17, la seconda della domenica, rompendo il servosterzo della sua Skoda Fabia RS Rally2.

Questo sembrava poter riaprire le porte del successo a Solberg, ma Greensmith è riuscito a stringere i denti e a portare a casa il successo per un soffio proprio nell'ultima prova delle 19 previste, la Power Stage Fafe 2. Un arrivo al fulmicotone per le due Skoda, che però non è andato a inficiare sulla grande tripletta ottenuta dalla Casa di Mlada Boleslav e del team TokSport.

Andreas Mikkelsen è stato autore di una bella rimonta dopo aver forato nella giornata di venerdì che lo ha portato a chiudere sul gradino più basso del podio di categoria. A suon di ottimi tempi ha recuperato diversi secondi sul leader del campionato Yohan Rossel (Citroen) - penalizzato anche di 40" per essere arrivato in ritardo di 4 minuti a un Controllo Orario nella giornata di Sabato - riuscendo così a completare l'opera per la Casa ceca.

Pos. Pilota / Co-pilota

Vettura Classe Tempo PS

Penalità Tempo totale Diff. leader

Diff. precedente 1 Rovanperä K. / Halttunen Jonne

Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid RC1

1 03:35:11.7 03:35:11.7 00:00:00.0

00:00:00.0 2 Sordo Dani / Carrera C.

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid RC1

2 03:36:06.4 03:36:06.4 00:00:54.7

00:00:54.7 3 Lappi Esapekka / Ferm Janne

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid RC1

3 03:36:32.1 03:36:32.1 00:01:20.3

00:00:25.6 4 Tänak Ott / Järveoja M.

Ford Puma Rally1 Hybrid RC1

4 03:37:15.8 03:37:15.8 00:02:04.1

00:00:43.8 5 Neuville T. / Wydaeghe M.

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid RC1

5 03:43:34.2 03:43:34.2 00:08:22.5

00:06:18.4 6 Greensmith Gus / Andersson Jonas

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

1 03:44:55.1 03:44:55.1 00:09:43.4

00:01:20.8 7 Solberg Oliver / Edmondson E.

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

2 03:43:56.3

00:01:00.0 03:44:56.3 00:09:44.6

00:00:01.2 8 Mikkelsen A. / Eriksen T.

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

3 03:45:38.1 03:45:38.1 00:10:26.4

00:00:41.8 9 Rossel Yohan / Dunand Arnaud

Citroën C3 Rally2 RC2

4 03:46:05.0

00:00:40.0 03:46:45.0 00:11:33.2

00:01:06.8 10 Suninen Teemu / Markkula Mikko

Hyundai i20 N Rally2 RC2

5 03:47:28.1 03:47:28.1 00:12:16.3

00:00:43.1 11 Bulacia Marco / Vallejo Diego

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

6 03:48:02.5 03:48:02.5 00:12:50.7

00:00:34.4 12 McErlean Joshua / Rowan John

Hyundai i20 N Rally2 RC2

7 03:50:03.4 03:50:03.4 00:14:51.7

00:02:00.9 13 Fernàndez E. / Rozada Borja

Škoda Fabia Rally2 Evo RC2

8 03:50:13.0 03:50:13.0 00:15:01.2

00:00:09.6 14 Marczyk Miko / Gospodarczyk S.

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

9 03:50:27.2 03:50:27.2 00:15:15.4

00:00:14.2 15 Fourmaux Adrien / Coria Alexandre

Ford Fiesta Rally2 MkII RC2

10 03:51:38.2 03:51:38.2 00:16:26.5

00:01:11.1 16 Joona Lauri / Shemeikka T.

Škoda Fabia Rally2 Evo RC2

11 03:51:46.4 03:51:46.4 00:16:34.7

00:00:08.2 17 Araújo Armindo / Ramalho Luís

Škoda Fabia Rally2 Evo RC2

12 03:55:44.8 03:55:44.8 00:20:33.1

00:03:58.4 18 Cachon A. / Lopez Alejandro

Citroën C3 Rally2 RC2

13 03:56:53.5

00:00:20.0 03:57:13.5 00:22:01.8

00:01:28.7 19 Villanueva A. / Murado José

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

14 03:59:20.0

00:00:10.0 03:59:30.0 00:24:18.3

00:02:16.5 20 Oldrati Enrico / De Guio Elia

Škoda Fabia Rally2 Evo RC2

15 04:04:28.0 04:04:28.0 00:29:16.3

00:04:58.0 21 Korhonen Roope / Viinikka Anssi

Ford Fiesta Rally3 RC3

1 04:11:51.6 04:11:51.6 00:36:39.8

00:07:23.6 22 Pajari Sami / Mälkönen Enni

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

16 04:17:33.5 04:17:33.5 00:42:21.8

00:05:41.9 23 Pinto Nuno / Jardim João

Citroën C3 Rally2 RC2

17 04:20:20.5

00:00:20.0 04:20:40.5 00:45:28.8

00:03:07.0 24 Cobbe Luciano / Mometti Roberto

Škoda Fabia Rally2 Evo RC2

18 04:23:27.9 04:23:27.9 00:48:16.1

00:02:47.4 25 Bulacia Bruno / Coronado Axel

Škoda Fabia Rally2 Evo RC2

19 04:24:05.0 04:24:05.0 00:48:53.3

00:00:37.2 26 László Z. / Zsiros Gábor

Škoda Fabia Rally2 Evo RC2

20 04:25:23.9 04:25:23.9 00:50:12.2

00:01:18.9 27 Teixeira F. / Serôdio Joăo

Škoda Fabia Rally2 Evo RC2

21 04:31:57.3 04:31:57.3 00:56:45.5

00:06:33.4 28 Teodósio R. / Teixeira José

Hyundai i20 N Rally2 RC2

22 04:31:59.3 04:31:59.3 00:56:47.6

00:00:02.0 29 Jeets Gregor / Taniel Timo

Hyundai i20 N Rally2 RC2

23 04:34:02.6 04:34:02.6 00:58:50.9

00:02:03.3 30 Gryazin Nikolay / Aleksandrov K.

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

24 04:34:20.3 04:34:20.3 00:59:08.6

00:00:17.7 31 Al-Rashed Rakan / Moscatt Dale

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

25 04:36:08.2

00:00:20.0 04:36:28.2 01:01:16.4

00:02:07.9 32 Loubet P. / Gilsoul Nicolas

Ford Puma Rally1 Hybrid RC1

6 04:36:40.8 04:36:40.8 01:01:29.1

00:00:12.6 33 Katsuta T. / Johnston Aaron

Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid RC1

7 04:37:06.5 04:37:06.5 01:01:54.8

00:00:25.7 34 Cais Erik / Těšínský P.

Škoda Fabia RS Rally2 RC2

26 04:39:22.0 04:39:22.0 01:04:10.3

00:02:15.5 35 Serrano Javier / Galarza Daniel

Renault Clio Rally4 RC4

1 04:48:08.5 04:48:08.5 01:12:56.8

00:08:46.5 36 Kelly Eamonn / Mohan Conor

Hyundai i20 N Rally2 RC2

27 04:46:35.5

00:02:20.0 04:48:55.5 01:13:43.8

00:00:47.0 37 Salin Maxim / Catoire S.

Renault Clio Rally5 RC5

1 04:46:10.8

00:03:00.0 04:49:10.8 01:13:59.0

00:00:15.2 38 Al-Attiyah N. / Bernacchini G.

Ford Fiesta Rally2 MkII RC2

28 05:01:25.9 05:01:25.9 01:26:14.1

00:12:15.1 39 Fontana Matteo / Arnaboldi A.

Peugeot 208 Rally4 RC4

2 05:01:57.3 05:01:57.3 01:26:45.6

00:00:31.4 40 Serrano Diego / Serrano Juan

Peugeot 208 Rally4 RC4

3 05:14:54.0

00:01:10.0 05:16:04.0 01:40:52.2

00:14:06.7 41 Linnamäe Georg / Morgan James

Hyundai i20 N Rally2 RC2

29 05:17:54.4 05:17:54.4 01:42:42.7

00:01:50.5 42 Munster G. / Louka Louis

Ford Fiesta Rally2 MkII RC2

30 05:23:32.5 05:23:32.5 01:48:20.7

00:05:38.0 43 Miranda Hélder / Pereira Hugo

Renault Clio R3T RC4

4 05:31:01.2 05:31:01.2 01:55:49.5

00:07:28.7 44 Herranen Toni / Lukka Mikko

Ford Fiesta Rally3 RC3

2 05:31:29.0 05:31:29.0 01:56:17.2

00:00:27.8 45 Gulbinas A. / Pauliukonis V.

Renault Clio Rally5 RC5

2 05:36:21.8

00:00:30.0 05:36:51.8 02:01:40.1

00:05:22.8 46 Pereira Manuel / Magalhães P.

Peugeot 208 Rally4 RC4

5 06:03:02.8 06:03:02.8 02:27:51.1

00:26:11.0 47 Blanco Pablo / Quintana Ian

Peugeot 208 Rally4 RC4

6 06:40:18.3 06:40:18.3 03:05:06.5

00:37:15.4