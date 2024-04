La Honda NSX che appartenne a Senna è in vendita a 500.000 sterline

Il 1 maggio si avvicina sempre più e quest'anno toccheremo i 30 anni dalla scomparsa di uno dei migliori piloti di tutti i tempi: Ayrton Senna. Le iniziative legate al pilota brasiliano saranno tante, ma una in particolare attira l'attenzione di tutti i principali collezionisti del mondo.

Stiamo parlando di una delle tre Honda NSX che il 3 volte campione del mondo ha posseduto nel corso della sua vita. La vettura, riconoscibile per le splendide forme e l'inconfondibile livrea rossa, è stata messa in vendita dall'attuale proprietario - il britannico McKagan - al prezzo di 500.000 sterline.

La vettura, immatricolata per la prima volta nel 1991, ha accumulato appena 62.925 chilometri in 33 anni ed è appartenuta ad Ayrton, rimanendo spesso nella casa di Sintra, in Portogallo.

Ayrton Senna accanto alla sua Honda NSX Foto di: Ercole Colombo

Questa è stata resa celebre perché apparsa in diversi servizi fotografici in Portogallo, oltre ad apparire nel documentario girato e uscito nel 1992 chiamato "Racing is in my blood".

Dopo la morte di Senna, l'auto è rimasta in Portogallo fino a quando il suo attuale proprietario, il britannico McKagan, l'ha acquistata nel 2013. Ora la NSX è stata messa in vendita tramite un annuncio su Auto Trader.

"Ho acquistato l'auto per la prima volta nel 2013 durante un viaggio in Algarve, in Portogallo, e da allora è di mia proprietà, dove è rimasta orgogliosamente nella mia tenuta nell'East Sussex", ha detto McKagan.

La Honda NSX di Ayrton Senna Foto di: Uncredited

"La NSX rossa di Senna gli è stata regalata dalla Honda, con la quale aveva una partnership commerciale, e Senna la usava spesso e si faceva fotografare con l'auto durante i suoi soggiorni in Portogallo".

"Essendo io stesso un grande fan di Senna, sono stato felice quando ho potuto mettere le mani sulla NSX, che è stata costruita alla perfezione e presenta una macchina elegante e potente per offrire un'esperienza incredibile su strada".

"È stato un vero piacere possedere una delle auto più famose di una vera leggenda sportiva, e l'emozione di guidare l'auto di Senna non svanisce mai".

La Honda NSX di Ayrton Senna Foto di: Auto Trader

Per quanto riguarda la vettura, si tratta di una vera meraviglia sotto tutti i punti di vista, al di là del valore storico perché legata all'ultima parte dell'esistenza di Senna. La NSX è dotata di un motore a 6 cilindri, 3.0 che sviluppa 271 cavalli. Nella progressione dai 0 ai 100 chilometri orari impiega 5,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 265 km/h.

L'ultima volta che la vettura è stata vista è avvenuto nel 2019, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, durante il 25esimo anniversario della scomparsa di Ayrton. A guidarla in pista fu Gian Carlo Minardi. La vettura sarà esposta alla mostra dedicata a Senna a Silverstone. nel mese di agosto.