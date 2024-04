FE | DS Penske si prepara per Monaco con due monoposto speciali

Celebrare il momento. Per ogni team c'è sempre un momento della stagione in cui è opportuno fare qualcosa di speciale, qualcosa di extra, soprattutto quando il campionato si svolge non lontano dalla sede del marchio.

Per DS Automobiles, che dalla scorsa stagione corre insieme alla società americana Penske Autosport, la gara di Monaco è geograficamente la più vicina a Stellantis Motorsport (che si trova nella regione di Parigi). In qualità di costruttore di automobili, DS trova nel Principato una cornice perfetta per accogliere clienti e appassionati del marchio.

Tutti questi fattori rappresentano una grande opportunità per DS Penske di distinguersi dalla massa, con monoposto elettriche appositamente decorate per questo attesissimo weekend. Le due DS E-TENSE FE23 saranno vestite di nero profondo con loghi dorati, guadagnandosi il titolo di "Gran Galà" per il fine settimana. Per il team franco-americano, l'obiettivo è rendere omaggio ai lussuosi abiti indossati alle feste monegasche, ma anche a una delle gare più leggendarie del motorsport.

"Per questo round speciale e unico, abbiamo progettato auto altrettanto uniche", afferma Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance. "Ispirate alle serate di gala tipiche del Principato, le nostre auto indossano anche la cravatta nera e la giacca da sera per questa occasione speciale. Non solo abbiamo creato una livrea speciale per le nostre auto, ma anche tute e caschi ispirati a questo concetto".

"Inoltre, anche la DS 7 E-TENSE 4x4 360 con cui i nostri piloti si recheranno a Monaco sarà caratterizzata da questo design. Infine, per i collezionisti, il sito Automobilist.com realizzerà un magnifico poster. Sarà disponibile subito dopo la gara, in modo che tutti possano conservare un ricordo di questo momento unico".

Jean-Eric Vergne, DS Penske Foto di: DPPI

Vergne stabilisce il record di punti prima di Monaco

Anche la situazione di Jean-Eric Vergne è unica. Dopo il doppio appuntamento di Misano di quindici giorni fa, è diventato il pilota con il maggior numero di punti (1.047) nel campionato (dal suo arrivo nel 2014). Questi punti sono stati raccolti in 121 gare, durante le quali ha conquistato 34 podi, 11 vittorie, 15 pole position e due titoli piloti.

"Sono ovviamente molto contento di questo record e di tutti questi punti" - ha dichiarato Vergne -. "Questo dato dimostra quanta strada ho fatto da quando ho iniziato a correre in Formula E, ma ciò che mi interessa e mi motiva più di ogni altra cosa oggi sono i punti che devo conquistare in futuro! Mi piacerebbe davvero ottenere ancora di più nelle prossime gare".

Più di ogni altra, e a prescindere dal campionato, Monaco è una gara che ogni pilota sogna di aggiungere al proprio palmarès. I due piloti in carica di DS Penske hanno avuto la possibilità di provare questa sensazione, nel 2019 per Vergne e nel 2022 per Stoffel Vandoorne. Queste vittorie corrispondono agli anni in cui sono stati anche campioni, per la seconda volta nel caso di JEV.

Guardando le prestazioni delle due monoposto elettriche di DS Penske a Misano, sempre in testa nelle prove ma più sfortunate in gara, è chiaro che il potenziale c'è.

I pianeti si allineeranno sabato pomeriggio a Monaco? In ogni caso, le giacche che i piloti indosseranno alla cena di gala che seguirà la gara riprenderanno la decorazione "speciale Monaco" sulle loro auto.