GT World | Top10 volata via con una... portiera per Rossi: "Ci è successo di tutto!"

Valentino Rossi e Max Hesse hanno probabilmente vissuto il fine settimana più difficile del 2026 in quel di Barcellona, dove speravano di poter concludere la stagione di Sprint Cup del GT World Challenge Europe con un buon risultato.

Le cose non si sono messe nel migliore dei modi fin dal venerdì, quando le Prove Libere del pomeriggio sono state rovinate da un violento acquazzone, lasciando quindi l'equipaggio del Team WRT con i soli riscontri presi nei test del giovedì e nella sessione del venerdì mattina.

"Barcellona è sempre stata una pista bella per me, ma venerdì è stato un vero peccato incontrare la pioggia al pomeriggio, poiché sul bagnato facciamo tanta fatica e questo si è visto nei tempi. Purtroppo le previsioni sono peggiorate nel corso del fine settimana e questo ci ha messi in difficoltà fin da subito", ha spiegato il pilota di Tavullia, al quale è toccata la Qualifica 1 del sabato.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

Le cose non sono proseguite affatto bene, poiché la BMW #46 non è andata oltre un mestissimo 39° tempo a +2"1 dal poleman Bastian Buus. Ma tutto è poi peggiorato al pomeriggio, quando nuovamente il meteo ha scaricato un nubifragio sul Montmelò proprio mentre le vetture partivano.

Il 'Dottore' ha fatto quel che gli era possibile, ritrovandosi nel caos di centro gruppo e scendendo addirittura 43° al primo giro, poi ci ha pensato la squadra belga ad aiutare la formazione della M4, con Hesse che dopo la sosta era riuscito a risalire una quindicina di posizioni.

Ma qui la Direzione Gara, tra incidenti e acquazzone, ha esposto la bandiera rossa fermando tutto, prima di ricominciare con 27'58" sul cronometro e ristabilendo un ordine di partenza che ha rispedito indietro il povero Hesse, costretto a tirare fuori tutto il suo talento per riguadagnare almeno la Top20.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

"In Gara 1 è stata durissima, partendo così indietro mi sono ritrovato un muro bianco davanti con tutta l'acqua alzata dalle altre vetture", prosegue Rossi.

"Ho cercato di tenere giù l'acceleratore per guadagnare qualche posizione, ma ovunque andassimo soffrivamo di acquaplaning. Così era dura e le condizioni erano molto complicate".

"Alla fine abbiamo terminato al 16° posto ed è stato un peccato perché quando hanno esposto la bandiera rossa siamo rimasti fregati; dopo la sosta eravamo risaliti al 29° posto, ma alla ripartenza ci hanno retrocessi al 38°".

"Max è stato bravo a recuperare qualcosa, ma ormai rimaneva troppo poco tempo. Ad ogni modo, tutto sommato è stata una bella gara, se pensiamo a dove eravamo in partenza".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

Il meteo e le direttive del governo locale hanno costretto gli organizzatori a cancellare la Q2 e definire la griglia di partenza in base ai tempi delle Libere 2, che essendo state sul bagnato hanno ovviamente favorito chi si era trovato a rischiare di più.

Hesse è dovuto partire dal 15° posto, ritrovandosi però 21° dopo le prime due curve a causa del marasma scatenatosi in seguito a malestri e collisioni di chi lo precedeva. Senza mai mollare, come suo solito, si è riavvicinato alla zona punti, lasciando poi il volante a Valentino che è uscito dai box 12°.

Grazie alle sanzioni che incombevano su quelli davanti, la Top10 sarebbe stata possibile, ma qui il fine settimana si è chiuso con un ulteriore e incredibile episodio: la portiera di sinistra della M4 è volata via costringendo un attonito Rossi a tornare ai box per le riparazioni, scendendo definitivamente al 38° e ultimo posto.

"Ci è successo veramente di tutto quest'anno in Sprint Cup! Potevamo fare sicuramente meglio, siamo stati autori di qualche bella gara. Abbiamo conquistato un podio e altre volte siamo riusciti ad arrivare quarti, ma il più delle volte siamo stati un po' sfortunati. E' andata così, ora ci concentriamo per Portimão e vedremo come andrà".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

Portimão rappresenta l'ultima gara di Endurance Cup e - vista la concomitanza con il WEC e l'indisponibilità di Dan Harper - la coppia Rossi/Hesse verrà raggiunta da Neil Verhagen, che con il tedesco è cresciuto nella scuola BMW.

"Sono d'accordo con Vale, è stato un peccato vivere un fine settimana di alti e bassi come questo. Eravamo riusciti a fare buoni miglioramenti e il passo era promettente, come si è visto in Gara 2, dove Vale è andato molto bene", dice Hesse.

"Purtroppo l'intero weekend non è stato dei migliori e abbiamo avuto un sacco di situazioni avverse, ma non ci arrendiamo e continueremo a combattere. Cercheremo di sfruttare i miglioramenti e il buon momento per puntare al podio a Portimão, dove andremo all'attacco".