DS Automobiles si congeda dalla FE con un ricco palmarès di successi e una una traccia indelebile sulla serie

La storia di DS Automobiles si intreccia in modo indissolubile con quella della Formula E. Quando il costruttore francese ha fatto il suo esordio nel 2015, la categoria era appena alla seconda stagione. Il marchio DS era stato lanciato da poco, nel giugno 2014, e la crescita di entrambi è avvenuta in perfetto parallelo.

Per DS, l'obiettivo era trasformare le corse elettriche in un laboratorio tecnologico e sfruttare la Formula E per accelerare lo sviluppo dei suoi futuri modelli elettrificati. Per il campionato, la sfida consisteva nel crescere attirando quanti più costruttori possibile: da questa sinergia è nato un percorso di straordinaria espansione.

DS Virgin Racing: i primi successi

L'avventura di DS Automobiles è iniziata al fianco della scuderia britannica Virgin Racing di Sir Richard Branson, che aveva già gareggiato nella stagione inaugurale. Sam Bird si è affermato da subito come uomo copertina del programma, reglando a DS la prima vittoria alla sua quarta gara, a Buenos Aires (Argentina), dopo aver conquistato la pole position e dominato la corsa dal primo all'ultimo giro. Il pilota inglese ha disputato tre stagioni affiancando Jean-Éric Vergne, José María López e Alex Lynn, diventando il vero punto di riferimento degli anni Virgin.

DS Penske Foto di: DPPI

Alcuni dei suoi successi hanno persino un valore storico: nel luglio 2017 ha trionfato nella prima gara automobilistica di sempre nello scenario di Brooklyn a New York, ripetendosi il giorno seguente, mentre nell'aprile 2018 ha conquistato l'E-Prix inaugurale di Roma. Al termine dei suoi primi tre anni, la prima generazione di monoposto motorizzate DS Performance ha collezionato un totale di 5 vittorie e 16 podi.

DS Techeetah: due anni al vertice delle corse elettriche

L'introduzione della Gen2 nella stagione 2018-2019 ha segnato una svolta epocale, grazie a una vettura più evoluta tecnologicamente e progettata interamente da DS Performance. In contemporanea, DS Automobiles ha concluso la partnership con Virgin per unire le forze con la struttura cinese Techeetah. Il nuovo binomio DS Techeetah è diventato immediatamente il punto di riferimento assoluto.

Jean-Éric Vergne, già campione l'anno precedente con Techeetah (allora team cliente a propulsione Renault), è stato affiancato da André Lotterer. La DS E-Tense FE19 si è rivelata subito vincente, raccogliendo sette podi. Il 14 luglio 2019, a New York, Vergne è entrato nella storia come il primo pilota a conquistare due titoli in Formula E, forte di tre successi stagionali. Con la vittoria del Campionato Costruttori, DS Automobiles ha festeggiato il suo primo titolo mondiale.

DS Penske Foto di: DPPI

L'anno successivo è arrivato un clamoroso bis

Per la stagione 2019-2020, André Lotterer è stato sostituito da António Félix da Costa. Il pilota portoghese ha dominato un'annata fortemente stravolta dalla pandemia, conclusasi con una maratona di sei gare in nove giorni su diverse configurazioni del circuito di Berlino-Tempelhof.

Da Costa si è laureato campione Piloti, mentre DS Techeetah si è riconfermata tra le squadre: un'altra impresa memorabile firmata in un contesto complesso. È questo il periodo d'oro di DS in Formula E. Il dominio nel 2019-2020 resta senza precedenti: 4 vittorie e 9 podi su 11 gare, con un margine record di 77 punti nel Campionato Team. Nelle quattro stagioni con le Gen2, DS Techeetah ha totalizzato 10 vittorie, 15 pole position e 28 podi su 55 gare, chiudendo sempre sul podio della classifica squadre. Un ruolino di marcia mai più eguagliato.

Jean-Éric Vergne: pilota simbolo e ambasciatore del marchio

Se c'è un pilota che incarna questo percorso, è senza dubbio Jean-Éric Vergne. Il francese vanta un legame viscerale con il brand: ha guidato per DS Virgin Racing nell'anno dell'esordio (2015-2016), ha ritrovato il costruttore al periodo Techeetah e ha continuato l'avventura fino all'era DS Penske. Già campione nel 2018 prima dell'arrivo di DS, e di nuovo sul tetto del mondo nel 2019 al volante della monoposto francese, Vergne è stato fino a pochi giorni fa l'unico due volte campione di Formula E (raggiunto di recente da Pascal Wehrlein). Ha inoltre offerto un contributo decisivo al secondo titolo Costruttori del 2020. Al suo fianco si sono avvicendati grandi campioni: Sam Bird, José María López, Alex Lynn, André Lotterer, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne, Maximilian Gunther e infine Taylor Barnard.

DS Techeetah dettaglio del muso Foto di: DPPI

DS Penske: il capitolo Gen3

Nel 2022 si è aperto un nuovo ciclo: la Formula E è passata alla Gen3 e DS Automobiles si è alleata con Penske Autosport. La neonata DS Penske si è presentata con una formazione d'élite, schierando Jean-Éric Vergne e il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, proveniente dalla Mercedes. Pur senza ripetere il dominio assoluto dell'era Techeetah, DS ha continuato a rappresentare una spina nel fianco per colossi dal budget imponente come Porsche e Jaguar.

Tutte le volte che ci si trovava su tracciati inediti o in gare in cui la strategia contava più della pura velocità, la squadra ha fatto valere la propria esperienza. Vergne ha regalato alla DS E-Tense FE23 la prima vittoria a Hyderabad nel febbraio 2023, inanellando poi una serie di record, tra cui il primato di primo pilota nella storia del campionato a valicare il muro dei 1.000 punti (nell'aprile 2024). Anche Stoffel Vandoorne ha firmato momenti importanti, come la pole a San Paolo e il podio a Monaco.

Taylor Barnard, DS Penske, vincitore nell'ultima gara del marchio in FE Foto di: DPPI

In seguito, l'arrivo di Maximilian Gunther (ex Maserati) al fianco di Vergne ha riportato il team alla vittoria, prima che una nuova coppia formata dallo stesso Gunther e da Taylor Barnard scendesse in pista per la scuderia. Tra i momenti più prestigiosi spicca la doppietta primo-secondo posto conquistata a Shanghai nel 2025, ultimo grande trionfo del team franco-americano.

Nell'appuntamento finale a Londra, la quinta posizione di Barnard nella prima gara ha permesso a DS di superare la quota dei 2.000 punti complessivi nel campionato. Il giorno seguente, il team ha salutato la categoria nel modo più spettacolare, vincendo l'ultima gara dell'era Gen3 con Taylor Barnard che, a soli 22 anni, è diventato il più giovane vincitore di sempre in Formula E.

Con successi conquistati in tutti i continenti nell'arco di undici stagioni, e un palmarès di 19 vittorie, 56 podi e 26 pole position su 154 gare, DS Automobiles si congeda lasciando una traccia indelebile tra i costruttori più vincenti della storia della Formula E.