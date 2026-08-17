FE | Gunther lascia Penske: per la Gen4 andrà in Envision che avrà una coppia tutta nuova

La stagione è finita e, come da tradizione, arrivano anche i primi annunci in ottica futura, a partire dalla conferma da parte di Max Gunther che non far parte del progetto Penske nel 2027 per la futura Gen4. Il pilota tedesco ha infatti confermato come Londra sia stata la sua ultima gara con la squadra americana, che fino a quest’anno ha corso sotto i colori di DS data la collaborazione con Stellantis.

Tuttavia, DS Automobiles ha scelto di lasciare la serie completamente elettrica e Opel, il marchio della galassia Stellantis che ne prenderà il posto, ha deciso di non affidarsi a un team già esistente, bensì di creare un progetto partendo da un foglio bianco e totalmente in proprio, così da avere massima libertà anche nelle scelte.

Ciò però ha portato Penske nella situazione di dover ragionare sul proprio futuro. Nel weekend di Monaco, i vertici del team hanno confermato a Motorsport.com che la squadra sarebbe rimasta in FE anche per la Gen4 e che, dietro le quinte, pur senza un annuncio ufficiale previsto dopo la fine della stagione, aveva già svolto numerosi test e molti chilometri al banco. L’idea era infatti sia quella di tornare a seguire la strada del costruttore indipendente, sia quella di affidarsi a un’altra casa restando cliente.

Maximilian Gunther, DS Penske Foto di: DPPI

Tuttavia, è logico che anche i piloti abbiano valutato quello che potesse essere il loro futuro. Sia Taylor Barnard sia Max Gunther erano direttamente sotto contratto con Penske, ipotizzando ancora un percorso insieme, ma il tedesco ha scelto di seguire un’altra strada. “Londra è stato il mio ultimo weekend di gara con DS PENSKE. Due stagioni, tanti momenti memorabili, vittorie, pole position e sfide che abbiamo superato insieme”, ha confermato il tedesco dopo l’ePrix di Londra.

“Sono molto grato a tutti nel team per l’impegno e il contributo, ma soprattutto per i rapporti stretti che si sono creati lungo il percorso. È stato un grande capitolo della mia carriera. Ora ci attende l’era Gen4 e sono davvero entusiasta per ciò che verrà”.

Sebbene non sia ancora arrivata l’ufficialità, Gunther sarà uno dei due piloti Envision, che in vista della prossima stagione ha deciso di cambiare completamente la propria line-up: Sébastien Buemi ha scelto di abbandonare la Formula E come pilota ufficiale anche in ottica dei numerosi impegni da affrontare nel 2027, quando aumenteranno sia le gare nella serie totalmente elettrica sia quelle nel WEC.

Maximilian Gunther, DS PENSKE Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un doppio impegno che sta diventando proibitivo, e la scelta di Buemi è ricaduta sul WEC, dove corre con Toyota. Per quanto riguarda Joel Eriksson, l’altro pilota che quest’anno ha preso parte al campionato sotto i colori Envision, la sua avventura è durata solo un anno e lascerà spazio a un nuovo giovane che potrebbe essere Zak O'Sullivan, già attualmente tester per la scuderia britannica.

Per Gunther, che aveva affrontato tutto il percorso della Gen3 con i colori Stellantis, prima in Maserati e poi in DS, inizierà così un nuovo capitolo nella serie totalmente elettrica, cambiando anche powertrain, dato che in Envision utilizzerà il motore Jaguar.



