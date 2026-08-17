DS Penske chiude in bellezza la sua storia in Formula E con la vittoria di Taylor Barnard!

DS Penske non avrebbe potuto sperare in un finale migliore. Al termine di una stagione a tratti complessa, la squadra franco-americana è tornata al successo grazie a Taylor Barnard. Ad appena 22 anni, il pilota britannico ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula E con una prestazione di straordinaria maturità. Ha scelto proprio l'ultima apparizione di DS Automobiles nella categoria per sbloccarsi, regalando al costruttore francese un addio all'altezza del suo eccellente palmarès.

Un'equazione energetica completamente rivista

La seconda gara di Londra ha presentato uno scenario molto diverso rispetto a quella del giorno precedente. Ridotta a 35 giri rispetto ai 38 del sabato, la corsa non prevedeva la sosta obbligatoria per il PitBoost. I piloti avevano tuttavia a disposizione otto minuti di Attack Mode contro i quattro della prima gara, dovendo gestire una quantità di energia ridotta da 30,85 a 28 kWh.

Le indicazioni strategiche del giorno prima erano quindi difficilmente applicabili. I team hanno dovuto rifare i calcoli da zero, un compito in cui DS Penske si è dimostrata particolarmente abile. Fin dalla terza sessione di prove libere, disputata la domenica mattina, il ritmo si è rivelato più intenso. La pista, ulteriormente gommata dopo la giornata di sabato, offriva un livello di aderenza superiore, mentre le temperature stabili hanno permesso alle squadre di affinare la messa a punto.

Nel garage DS Penske, gli ingegneri hanno perfezionato le regolazioni della vettura per dare maggiore sicurezza a entrambi i piloti prima delle qualifiche. Barnard si è inserito rapidamente tra i primi, staccato di meno di un centesimo dal miglior tempo a metà sessione. Un'interruzione causata dall'arresto in pista della Lola di Lucas di Grassi ha ridotto il tempo a disposizione, ma entrambe le DS E-Tense FE25 hanno concluso la sessione nella top 10 della classifica "300 kW" (la potenza maggiormente utilizzata in gara).

Barnard passa di nuovo alla fase a duelli

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

Come il giorno precedente, i due piloti DS Penske sono stati inseriti nello stesso gruppo di qualifica. Una situazione insidiosa, dato che solo quattro degli otto concorrenti potevano accedere ai quarti di finale. Barnard è comunque riuscito a qualificarsi per i duelli ad eliminazione diretta per la decima volta in questa stagione. Opposto ad Edoardo Mortara nei quarti di finale, ha perso per soli nove centesimi contro il pilota della Mahindra, assicurandosi così il 6° posto sulla griglia di partenza. Maximilian Gunther, inizialmente 11°, ha dovuto invece prendere il via dalla 14ª posizione a causa di una penalità.

Alle 15:04 in punto la gara è scattata senza grandi intoppi. La lotta per il titolo piloti, ancora aperta, ha spinto i contendenti alla cautela, mentre le due monoposto DS Penske hanno adottato strategie energetiche differenti. Barnard ha attivato rapidamente la prima fase di Attack Mode per risalire fino al terzo posto, mentre Gunther ha preferito attendere nel gruppo, sperando di sfruttare il risparmio di energia più avanti nella gara.

Una vittoria costruita sulla pazienza

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

La posizione di Barnard è diventata via via sempre più favorevole. Davanti a lui, le due Mahindra stavano consumando più energia, mentre il britannico conservava una riserva energetica maggiore rispetto ai suoi diretti rivali. All'approssimarsi dell'ultimo terzo di gara, il podio era ormai a portata di mano, ma i 12 giri rimanenti comportavano notevoli rischi. A suo agio al volante della sua DS E-Tense FE25, Barnard ha contenuto gli attacchi delle Porsche e delle Jaguar continuando a risparmiare energia. E quando Mitch Evans, in lotta per il titolo mondiale, ha attivato l'Attack Mode alle sue spalle, il pilota della DS vantava un margine di oltre quattro secondi sulla Jaguar, che non è riuscita a ricucire il divario.

In testa, de Vries e Mortara hanno attivato quasi contemporaneamente i loro ultimi sei minuti di extra-potenza. A Barnard restavano solo quattro minuti, quindi ha scelto di attendere. Una decisione che si è rivelata vincente: dopo essersi riportato a poco più di un secondo da Mortara, ha attivato a sua volta la modalità a 350 kW, con due minuti di potenza maggiorata e un 2% di energia residua in più.

Il britannico ha superato Mortara conquistando il secondo posto. Poi, a quattro giri dalla fine, si è incollato agli scarichi di De Vries. Sfruttando gli ultimi secondi di Attack Mode, ha sferrato l'attacco decisivo prendendo il comando della corsa con grande autorità. Non ha più lasciato la testa della gara, portando a termine con maestria una prestazione basata su pazienza, precisione e una straordinaria gestione dell'energia.

“Aspettavo questo momento da tanto tempo; non riesco ancora a crederci, è una sensazione incredibile” - ha dichiarato Taylor Barnard a caldo dopo il traguardo -. “Abbiamo eseguito la gara in modo perfetto, prendendo le decisioni giuste al momento giusto e, soprattutto, senza smettere mai di credere in noi stessi. Voglio ringraziare tutto il team per avermi aiutato a realizzare questo sogno. Questo resterà uno dei momenti più importanti della mia carriera.”

Questa vittoria, l'ultima dell'era Gen3, segna la conclusione della 12ª stagione del Campionato del Mondo di Formula E, ma anche la fine dell'impegno di DS Automobiles nella categoria. Dopo 11 stagioni e tre generazioni di monoposto elettriche, il costruttore francese saluta il campionato con un bilancio di quattro titoli mondiali, 19 vittorie, 56 podi e 26 pole position.