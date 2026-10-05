WEC | Ecco i primi tre invitati alla 24h di Le Mans 2027

Terminata la stagione 2026 dell'IMSA SportsCar Championship, abbiamo i primi degli invitati all'edizione 2027 della 24h di le Mans.

In seguito ai risultati emersi dopo la Petit Le Mans di sabato, come da tradizione vengono assegnati - a discrezione dell'IMSA - tre posti sulla griglia di partenza della gara che si terrà sul Circuit de la Sarthe il 9-13 giugno del prossimo anno, valida come quarto round del FIA World Endurance Championship.

In Classe GTP la Cadillac Racing e Action Express Racing si sono aggiudicati il titolo, dunque se il team statunitense vorrà - cosa che per altro ha già manifestato nelle scorse settimane dopo aver saltato l'appuntamento 2026 - e in accordo con il marchio di General Motors, avrà un posto in Classe HYPERCAR in Francia. In alternativa, potrebbe subentrare ancora una volta Wayne Taylor Racing, ma ovviamente il tutto è in mano al Costruttore e ai vertici del campionato americano.

#04 Crowdstrike Racing by APR ORECA LMP2 07: George Kurtz, Alex Quinn Foto di: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

In Classe LMP2, al termine di una rimonta pazzesca, George Kurtz ha trionfato a bordo della Oreca 07 #04 di Crowdstrike-APR soprannominata 'Allegra', il che gli assegna il premio Jim Trueman Award per il secondo anno di fila e, automaticamente, un invito a portare la sua 07-Gibson sulla griglia LMP2.

Per la terza stagione consecutiva, invece, il trofeo Bob Akin Award viene conquistato da Orey Fidani in Classe GTD come miglior pilota Bronze e dunque ci sarà l'occasione di vedere nuovamente la Corvette della 13 Autosport tra le LMGT3, magari con una nuovissima livrea dedicata al Canada, come visto lo scorso giugno.

I prossimi inviti verranno assegnati al termine delle annate di GT World Challenge Europe (vincitore Bronze Cup), European Le Mans Series e Asian Le Mans Series.