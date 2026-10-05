MotoGP | Acosta: "Non capisco come, con la stessa gomma, Bastianini sia stato così veloce e io così lento"
Pedro Acosta, che arrivava in Giappone dopo la sua prima vittoria in MotoGP ottenuta due settimane fa in Austria, è riuscito a chiudere solo settimo questa domenica nella gara di Motegi.
Dopo la prova di guida offerta dal pilota della KTM in Austria, ci si aspettava un Pedro Acosta in lotta per il podio questo fine settimana nel Gran Premio del Giappone, ma il pilota di Mazarron ha chiuso il weekend con brutte sensazioni, dopo essere stato buttato fuori sabato, al primo giro della Sprint, e non aver potuto attaccare domenica nella gara lunga, nella quale ha chiuso settimo a 16 secondi dal vincitore, Marc Marquez.
"Non ci è andato bene l'abbinamento della gomma con la moto", ha spiegato Acosta, costretto, come il resto dei piloti, a ricorrere alla mescola dura (morbida con carcassa rinforzata), che nessuno aveva provato fino a domenica mattina nel Warm-Up.
"Non so cosa sia successo, ma non avevo grip in frenata, né in uscita dalle curve. E poi, alla fine, ho avuto un altro calo di grip", ha raccontato sui suoi problemi di rapporto con la mescola.
In contrasto con la prestazione di Acosta, Enea Bastianini, con la KTM di Tech 3, ha completato il suo miglior fine settimana con la moto austriaca, chiudendo a soli 78 millesimi dal podio.
"Non capisco come, con le stesse gomme, Enea sia stato così veloce e io così lento", è stata la sua riflessione. "Non è normale che cambiando solo il pneumatico posteriore mi influisca così tanto".
Acosta era contrariato, dato che la prestazione dell'italiano rendeva chiaro che la moto era in grado di ottenere un buon risultato che lo spagnolo non è riuscito a trovare. "La prestazione di Enea è stato brutale: con quattro giri in più avrebbe vinto la gara", ha detto riferendosi alla spettacolare rimonta dell'italiano negli ultimi giri.
Pedro Acosta no pudo esta vez con las 'avispas' de Trackhouse
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
La lotta di Acosta è stata quella per il quinto posto con le due Aprilia del Trackhouse Racing Team, con cui si è sorpassato e risorpassato durante la seconda parte della gara. Ma alla fine Raul Fernandez ed Ai Ogura, in quest'ordine, lo hanno superato al traguardo. "Che sofferenza di gara!", ha esclamato.
Tra i candidati al titolo, Acosta è stato l'unico a steccare in Giappone, sommando solo 9 punti, cosa che ora lo lascia quarto nella generale, a 90 punti dal leader e a 41 dal terzo posto, occupato da Marco Bezzecchi.
"Io credo che il Mondiale sarà una questione a due. Bisognerà vedere come uscirà Marc dall'Indonesia, perché è il suo circuito più debole. E in quelli in cui non deve sbagliare, non sbaglia", ha pronosticato.
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