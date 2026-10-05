Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Marquez riceve una tirata d’orecchie dopo aver mandato una controfigura alla gara di kart di Motegi

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez riceve una tirata d’orecchie dopo aver mandato una controfigura alla gara di kart di Motegi

Lamborghini | Super Trofeo Europa: a Barcellona la prima di Tuomaala-Salonen

Lamborghini Super Trofeo
Lamborghini Super Trofeo
Lamborghini | Super Trofeo Europa: a Barcellona la prima di Tuomaala-Salonen

F1 | Russell rompe la power unit e la Mercedes deve rivedere i piani con un nuovo motore a Singapore

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Russell rompe la power unit e la Mercedes deve rivedere i piani con un nuovo motore a Singapore

MotoGP | Dall'Igna e le 100 vittorie in Ducati: "La più importante è la prima con Iannone in Austria"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Dall'Igna e le 100 vittorie in Ducati: "La più importante è la prima con Iannone in Austria"

F1 | Audi svela una livrea speciale che userà al Gran Premio di Singapore

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Audi svela una livrea speciale che userà al Gran Premio di Singapore

Alonso: "Non hanno mai fermato una gara quando ci siamo ritirati noi. C'è troppa tecnologia in F1"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
Alonso: "Non hanno mai fermato una gara quando ci siamo ritirati noi. C'è troppa tecnologia in F1"

GT World | Top10 volata via con una... portiera per Rossi: "Ci è successo di tutto!"

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
Barcellona
GT World | Top10 volata via con una... portiera per Rossi: "Ci è successo di tutto!"

MotoGP | Acosta: "Non capisco come, con la stessa gomma, Bastianini sia stato così veloce e io così lento"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Acosta: "Non capisco come, con la stessa gomma, Bastianini sia stato così veloce e io così lento"
Ultime notizie
MotoGP Giappone

MotoGP | Acosta: "Non capisco come, con la stessa gomma, Bastianini sia stato così veloce e io così lento"

Pedro Acosta, che arrivava in Giappone dopo la sua prima vittoria in MotoGP ottenuta due settimane fa in Austria, è riuscito a chiudere solo settimo questa domenica nella gara di Motegi.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Dopo la prova di guida offerta dal pilota della KTM in Austria, ci si aspettava un Pedro Acosta in lotta per il podio questo fine settimana nel Gran Premio del Giappone, ma il pilota di Mazarron ha chiuso il weekend con brutte sensazioni, dopo essere stato buttato fuori sabato, al primo giro della Sprint, e non aver potuto attaccare domenica nella gara lunga, nella quale ha chiuso settimo a 16 secondi dal vincitore, Marc Marquez.

"Non ci è andato bene l'abbinamento della gomma con la moto", ha spiegato Acosta, costretto, come il resto dei piloti, a ricorrere alla mescola dura (morbida con carcassa rinforzata), che nessuno aveva provato fino a domenica mattina nel Warm-Up.

"Non so cosa sia successo, ma non avevo grip in frenata, né in uscita dalle curve. E poi, alla fine, ho avuto un altro calo di grip", ha raccontato sui suoi problemi di rapporto con la mescola.

In contrasto con la prestazione di Acosta, Enea Bastianini, con la KTM di Tech 3, ha completato il suo miglior fine settimana con la moto austriaca, chiudendo a soli 78 millesimi dal podio.

"Non capisco come, con le stesse gomme, Enea sia stato così veloce e io così lento", è stata la sua riflessione. "Non è normale che cambiando solo il pneumatico posteriore mi influisca così tanto".

Acosta era contrariato, dato che la prestazione dell'italiano rendeva chiaro che la moto era in grado di ottenere un buon risultato che lo spagnolo non è riuscito a trovare. "La prestazione di Enea è stato brutale: con quattro giri in più avrebbe vinto la gara", ha detto riferendosi alla spettacolare rimonta dell'italiano negli ultimi giri.

Pedro Acosta no pudo esta vez con las 'avispas' de Trackhouse

Pedro Acosta no pudo esta vez con las 'avispas' de Trackhouse

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La lotta di Acosta è stata quella per il quinto posto con le due Aprilia del Trackhouse Racing Team, con cui si è sorpassato e risorpassato durante la seconda parte della gara. Ma alla fine Raul Fernandez ed Ai Ogura, in quest'ordine, lo hanno superato al traguardo. "Che sofferenza di gara!", ha esclamato.

Tra i candidati al titolo, Acosta è stato l'unico a steccare in Giappone, sommando solo 9 punti, cosa che ora lo lascia quarto nella generale, a 90 punti dal leader e a 41 dal terzo posto, occupato da Marco Bezzecchi.

"Io credo che il Mondiale sarà una questione a due. Bisognerà vedere come uscirà Marc dall'Indonesia, perché è il suo circuito più debole. E in quelli in cui non deve sbagliare, non sbaglia", ha pronosticato.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Perché Marc Marquez è così serio?

Top Comments
More from
Oriol Puigdemont

MotoGP | Marquez riceve una tirata d’orecchie dopo aver mandato una controfigura alla gara di kart di Motegi

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez riceve una tirata d’orecchie dopo aver mandato una controfigura alla gara di kart di Motegi

MotoGP | Perché Marc Marquez è così serio?

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Perché Marc Marquez è così serio?

MotoGP | La lezione che lascia il pneumatico bistrattato a Motegi

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | La lezione che lascia il pneumatico bistrattato a Motegi
More from
Pedro Acosta

MotoGP | Alex Marquez punito con una doppia long lap penalty per il crash con Acosta e Diggia

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Alex Marquez punito con una doppia long lap penalty per il crash con Acosta e Diggia

MotoGP | Acosta: "Abbiamo una buona base, ora non resta che perfezionarne i dettagli"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Acosta: "Abbiamo una buona base, ora non resta che perfezionarne i dettagli"

MotoGP | Motegi, Prove: Alex Marquez firma il record, ma Acosta e Marc sono lì. Bezzecchi 4° e Martin 8°

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Motegi, Prove: Alex Marquez firma il record, ma Acosta e Marc sono lì. Bezzecchi 4° e Martin 8°
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Acosta: "Vincere due volte di fila non sarebbe una sorpresa. Se si presenterà un'opportunità, ci saremo"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Acosta: "Vincere due volte di fila non sarebbe una sorpresa. Se si presenterà un'opportunità, ci saremo"

MotoGP | Vinales: "Non capisco cosa voglia da me KTM"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Vinales: "Non capisco cosa voglia da me KTM"

MotoGP | KTM, Beirer ammette: il problema al motore "ci ha quasi uccisi"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | KTM, Beirer ammette: il problema al motore "ci ha quasi uccisi"

Ultime notizie

MotoGP | Marquez riceve una tirata d’orecchie dopo aver mandato una controfigura alla gara di kart di Motegi

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez riceve una tirata d’orecchie dopo aver mandato una controfigura alla gara di kart di Motegi

Lamborghini | Super Trofeo Europa: a Barcellona la prima di Tuomaala-Salonen

Lamborghini Super Trofeo
LBST Lamborghini Super Trofeo
Lamborghini | Super Trofeo Europa: a Barcellona la prima di Tuomaala-Salonen

F1 | Russell rompe la power unit e la Mercedes deve rivedere i piani con un nuovo motore a Singapore

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Russell rompe la power unit e la Mercedes deve rivedere i piani con un nuovo motore a Singapore

MotoGP | Dall'Igna e le 100 vittorie in Ducati: "La più importante è la prima con Iannone in Austria"

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
MotoGP | Dall'Igna e le 100 vittorie in Ducati: "La più importante è la prima con Iannone in Austria"