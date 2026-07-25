FE | A Tokyo emerge il potenziale di DS Penske chiudendo di nuovo in zona punti

Il campionato mondiale di Formula E innova in questa stagione con un doppio E-Prix in notturna nella capitale giapponese. Il circuito cittadino di 2,58 km, con le sue 18 curve ed interamente illuminato, offre uno spettacolo unico ma rappresenta anche una vera e propria sfida per i piloti.

"Di notte, e se per di più piove, rischia di essere davvero complicato", ha dichiarato Taylor Barnard prima delle prove, lui che aveva conquistato un podio proprio qui nel 2025. "Ma la pista è fantastica, è quasi irreale correre tra le strade di una metropoli simile, soprattutto per me che sono un appassionato di videogiochi."

Dopo un acquazzone che ha ritardato di quindici minuti la prima sessione di prove, i piloti hanno trovato una pista ancora umida e molto insidiosa. Nonostante queste condizioni delicate, Maximilian Gunther ha fatto segnare il secondo miglior tempo della sessione, a soli due decimi dal riferimento. Un risultato ancora più notevole considerata la febbre che lo aveva debilitato fino a poche ore prima di mettersi al volante.

Il sabato le condizioni sono cambiate completamente. Sotto un caldo soffocante, le due DS E-Tense FE25 hanno confermato la propria competitività nelle prove libere: Gunther si è piazzato 7°, Barnard 10°. In qualifica il pilota inglese è accessi ai quarti di finale per l'ottava volta in questa stagione.

Sfidando Jake Dennis, il britannico ha fornito una prestazione solida prima di conquistare un'ottima quinta posizione sulla griglia di partenza. Gunther, quinto nel suo gruppo, ha mancato di poco l'accesso ai duelli, ma prenderà il via da una promettente nona posizione.

Taylor Barnard, DS Penske Photo de: DPPI

DS Penske gioca un ruolo da protagonista

Al via dei 36 giri, i due piloti hanno gestito bene la partenza e hanno guadagnato una posizione ciascuno. Molto rapidamente Taylor Barnard si è insediato nel gruppo di testa, mentre Maximilian Günther ha adottato una strategia più paziente, con l'obiettivo di ottimizzare il consumo di energia.

In un E-Prix che prevede il Pit Boost e un unico Attack Mode da sei minuti, l'esecuzione della strategia è diventata determinante. Il team DS Penske ha gestito alla perfezione questo passaggio: Günther ha effettuato la sua sosta regolamentare per primo, esattamente a metà gara. Barnard ha prolungato il suo stint di tre giri, fando registrare (o facendo segnare) nel frattempo il miglior giro provvisorio della corsa.

Una volta completata la sequenza dei Pit Boost, le due DS E-Tense FE25 hanno continuato a occupare posizioni che hanno permesso di puntare a punti pesanti. Nell'ultimo terzo di gara, Barnard ha sfruttato appieno il suo Attack Mode ed è risalito fino alla quarta posizione, dimostrando ancora una volta l'eccellente passo della sua monoposto. Gunther ha scelto un'attivazione più tardiva, così da disporre della massima potenza per i giri finali.

La gestione energetica particolarmente tirata di questa prima manche ha finito però per rimescolare le carte. Di fronte a strategie sfalsate e a un gruppo estremamente compatto, i due piloti hanno ceduto diverse posizioni proprio nelle ultime curve. Taylor Barnard ha conquistato il punto del decimo posto, mentre Maximilian Gunther ha chiuso quindicesimo. Un risultato che non rispecchia appieno il livello di prestazioni mostrato dalla squadra, costantemente presente in Top 10 e in grado di lottare per le posizioni di vertice per la maggior parte della gara.

De l'action en piste Photo de: DPPI

Ci si aspetta di meglio domani

Al di là del risultato puro, DS Penske ha lasciato questa prima manche con diversi aspetti positivi: una vettura veloce su un circuito esigente, un ottimo livello di prestazioni in qualifica, un passo gara capace di rivaleggiare con i migliori e una strategia ben eseguita. Questi elementi hanno costituito una base incoraggiante prima della seconda gara di Tokyo, in programma già domenica sera (alle 20:00, ora locale).

Senza Pit Boost e più corta di tre giri, questa seconda manche ha offerto (o offrirà, se proiettato al futuro del weekend) uno scenario diverso, che ha permesso forse al team franco-americano di concretizzare il potenziale mostrato nel primo appuntamento del weekend.