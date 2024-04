F1 | Hulkenberg, futuro in Audi: "Opportunità unica e un onore"

Dopo la conferma dell’addio alla Haas al termine della stagione, Sauber ha ufficializzato l’arrivo di Nico Hulkenberg in squadra a partire dal 2025 con un contratto pluriennale, diventando così il primo pilota a firmare per quello che sarà il ciclo Audi nel 2026, quando il marchio tedesco entrerà ufficialmente in F1.

Infatti, seppur dietro le quinte la casa di Ingolstadt stia lavorando sodo sia per sviluppare la propria PU che per rafforzare le strutture a Hinwil con importanti investimenti, nel 2025 il team continuerà a correre sotto l’insegna Sauber.

Per Hulkenberg si tratta di un ritorno, perché già nel 2013 aveva corso per i colori della scuderia svizzera, cogliendo anche risultati di spicco che lo portarono ad attirare l’attenzione dei team di vertice. Tuttavia, è chiaro che il tedesco non tornerà in Sauber per riunirsi a quel passato, bensì a ciò che attende Sauber in futuro, ovvero il passaggio ad Audi nel 2026.

Per Nico Hulkenberg si tratta di un ritorno in Sauber, dato che corse con la scuderia svizzera nel 2013 Foto di: Sutton Images

"Torno alla squadra con cui ho lavorato nel 2013 e ho un bel ricordo del forte spirito di squadra che si avverte in Svizzera", ha spiegato Hulkenberg quando è stato ufficializzato il suo passaggio, prima di focalizzarsi sul futuro del team.

"La prospettiva di correre per Audi è qualcosa di molto speciale. Quando un costruttore tedesco entra in Formula 1 con tanta determinazione, è un'opportunità unica. Rappresentare il team ufficiale di un marchio automobilistico di questo tipo con una Power Unit prodotta in Germania è un grande onore per me".

Che Hulkenberg fosse sulla lista dei candidati del marchio di Ingolstadt era ormai noto da tempo, anche perché Andreas Seidl ha avuto già modo di lavorare con il tedesco durante la sua breve, ma fruttuosa, esperienza in Porsche nel 2015, dove conquistò la vittoria nella 24h di Le Mans. In quel periodo, Seild fu il Team Principal della squadra di Weissach, mentre Hulkenberg decise di affiancare al suo programma in Formula 1 con Force India quello nei prototipi, anche se la sua esperienza si concluse dopo solo due gare, proprio con il successo in una delle gare più prestigiose al mondo.

Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nico qui a Hinwil dal 2025 e di competere con lui in Formula 1", ha commentato Seidl.

Andreas Seidl, CEO di Stake F1 Team Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Con la sua velocità, la sua esperienza e il suo impegno nel lavoro di squadra, sarà una parte importante della trasformazione del nostro team e del progetto Audi in F1. Fin dall'inizio, c'è stato un grande interesse reciproco nel costruire insieme qualcosa a lungo termine. Nico è una personalità forte e il suo contributo, a livello professionale e personale, ci aiuterà a progredire sia nello sviluppo della vettura sia nella costruzione della squadra”.

Con Hulkenberg, Audi si è assicurata un pilota solido e di grande esperienza, che nel corso degli anni ha dimostrato di può essere un punto di riferimento per una squadra. Dopo aver dovuto abbandonare la F1 in due occasioni, ovvero dopo essere stato appiedato dalla Williams a fine 2010 e dalla Renault al termine della stagione 2019, il tedesco allunga la propria carriera nella massima serie: dopo il ritorno in Haas, ora si apre una nuova opportunità in Audi, per cui ha firmato un contratto pluriennale.

Chi lo affiancherà in Sauber dal prossimo anno, tuttavia, è ancora da decidere. Si sa anche che Audi ha fatto un'offerta a Carlos Sainz, ma lo spagnolo sta ancora valutando le sue opzioni, dato che ci sono altri potenziali posti vacanti nei top team di Formula 1.