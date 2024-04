WEC | Una terza Toyota in griglia? Privata e non prima del 2026

Toyota sta valutando la possibilità di espandere il suo impegno nel FIA WEC a tre Hypercar, prendendo prendere spunto dalla Ferrari, sua acerrima rivale, per gestire in futuro un'ulteriore GR010 Hybrid tramite un team satellite.

Il Direttore delle operazioni in gara, Rob Leupen, ha però rivelato che è già troppo tardi per mettere in atto un piano del genere per la prossima stagione e che una eventuale vettura aggiuntiva per l'intera annata in Classe Hypercar non arriverebbe prima del 2026.

"Vediamo quello che sta facendo la Ferrari con la sua vettura cliente o satellite, e ci piace - ha dichiarato Leupen a Motorsport.com - È chiaro che avere un'auto in più offre più possibilità, quindi è un aspetto che stiamo valutando".

I tempi di costruzione di una LMH aggiuntiva e la creazione dell'infrastruttura per farla correre sono piuttosto lunghi e quindi niente terza Toyota per il 2025.

"Se volessimo farlo l'anno prossimo, dovremmo aver già preso una decisione, e al momento non c'è nulla di tutto ciò. Non può essere una decisione a breve termine perché sappiamo quali sarebbero i tempi di consegna di tutti i componenti nelle circostanze attuali".

Toyota preferirebbe seguire la strada della Ferrari: il team AF Corse gestisce la 499P #83 quest'anno guidata da Robert Kubica e dai piloti ufficiali Yifei Ye e Robert Shwartzman su base clienti.

"Non siamo ancora al punto di dire che è così che vogliamo fare, ma se mi chiedete come fa la Ferrari, mi piace. La complessità della gestione di una LMH è alta e non prenderemo la direzione di Porsche, che ha venduto la sua 963 LMDh a team privati".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

Una Toyota aggiuntiva non andrebbe a prendere punti per la classifica Costruttori nel WEC e gareggerebbe invece nella Coppa del Mondo per Squadre, alla quale partecipano attualmente la Ferrari di AF e le Porsche di Jota e Proton Competition.

Va anche detto che non è chiaro se ci sarà spazio per un'altra Toyota nel 2026. La griglia del WEC è destinata ad allargarsi a 40 vetture l'anno prossimo, mentre i costruttori pare verranno obbligati a correre con due vetture.

Con l'arrivo di Aston Martin con due Valkyrie LMH, un'espansione degli attuali programmi di Cadillac, Lamborghini e Isotta Fraschini - che attualmente presenziano con una sola auto - significherebbe che la griglia avrà degli esuberi.

Alla domanda se ci sarebbe spazio per un'altra Toyota con una continua espansione delle Hypercar, Leupen ha risposto: "Quante vetture gestisce la Porsche? Quante auto ha la Ferrari? Quindi, perché non dovremmo averne tre noi?".

Leupen ha aggiunto che potrebbe esserci una sovrapposizione tra la GR010 LMH e il prototipo a combustione di idrogeno che sta progettando di sviluppare dopo la presentazione della GR H2 Concept alla 24 Ore di Le Mans dello scorso anno. L'introduzione della nuova classe a idrogeno è prevista non prima del 2027.