MotoGP | Bastianini: "Inizio OK, ma dobbiamo sistemare il chattering"

Enea Bastianini ha un solo obiettivo a Jerez de la Frontera, quello di proseguire nel buon momento e di continuare a raccogliere punti importanti per la classifica Mondiale dedicata ai Piloti.

In questo momento il riminese del team Ducati ufficiale ha raccolto 59 punti, firmando due podi consecutivi nelle ultime 2 gare disputate e occupando così la seconda posizione nel Mondiale alle spalle di Jorge Martin. Un buon bottino che lo ha portato a partire in modo convincente nella stagione 2024, quella che dovrà aiutarlo a rinnovare il suo contratto con la squadra di Borgo Panigale o, qualora le cose non dovessero andare in questo modo, a convincere altri team di spicco a offrirgli un'opportunità di prestigio.

"Credo di poter essere soddisfatto dell'approccio che ho avuto nelle prime 3 gare e anche il lavoro del team è stato splendido", ha dichiarato Bastianini nella conferenza stampa del giovedì sul tracciato andaluso, sede del Gran Premio di Spagna di MotoGP.

"Arrivo da 2 podi di fila ed è un bel risultato. Jerez è una bella pista, molto tecnica. Vedremo come andrà, ma l'anno scorso qui non ho potuto correre, ho saltato la gara. Non so come mi troverò ma abbiamo un'ottima base, molto solida, quindi penso che potremo fare un grande risultato anche qui".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quest'anno le MotoGP sono risultate mediamente quasi 1 secondo più rapide rispetto alla generazione di moto 2023, almeno nelle prime tre gare della stagione. Secondo Bastianini l'elemento che sta aiutando così tanto le moto a migliorare le prestazioni sul giro sono le gomme, giudicate da lui - al pari di Jorge Martin e Maverick Vinales che erano gli erano accanto in conferenza - come un salto in avanti molto grande rispetto alla passata stagione.

"Penso che la velocità dipenda da tanti fattori. Le gomme sono migliorate tanto in questa stagione, ma anche il livello della MotoGP è sempre più alto. Soprattutto nelle Sprint Race la velocità è sempre più alta. Penso però come ha detto anche Martin che è la nuova generazione di gomme che permette di mettere tanta energia sull'anteriore".

Un grip maggiore sembra però portare anche ad alcuni problemi legati al chattering. Bastianini, così come Martin, ne sta patendo le conseguenze anche se, probabilmente, in maniera minore rispetto al vice campione del mondo 2023 e attuale leader del Mondiale.

"Ora il nostro problema è il chattering al posteriore, che dipende dal grip che abbiamo. Mi sono accorto del chattering solo nei test in Malesia, durante la simulazione gara. Poi in altre piste non troppo. L'ho sentito solo in parte in Qatar e in Portogallo".

"Non è stato un grosso problema, ma credo dipenda anche dallo stile di guida. Penso che un pilota come Martin che lavora tanto sulle spalle delle gomme e le porta all'estremo può avere più problemi di me. Ma spero di migliorare questa cosa in futuro. Non è un grosso problema per me, ma sicuramente voglio fare qualcosa per migliorare la situazione", ha concluso il pilota della Ducati.