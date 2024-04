MotoGP | Quartararo: “Tante novità Yamaha, non potremo provarle tutte”

La MotoGP arriva a Jerez per il quarto appuntamento dell’anno, che dà anche inizio alla stagione europea. Questo fine settimana sarà cruciale per Fabio Quartararo, che torna su una pista storicamente favorevole e lunedì sarà impegnato nei test, dove proverà diverse novità portate da Yamaha.

La squadra di Iwata ha convinto il francese a restare per le prossime due stagioni con un progetto “confidenziale ma enorme”, stando a quanto riportava Quartararo due settimane fa ad Austin. A Jerez questo cambio di mentalità e approccio inizia a mostrarsi nero su bianco, a dimostrazione del grande lavoro che sta svolgendo il marchio giapponese.

Le novità sono talmente tante che El Diablo non sa se riuscirà a provare tutto ciò che Yamaha ha portato sulla pista andalusa: “Ci saranno tanti cambiamenti sulla moto, non avremo tempo di provare tutto, ma se potessimo provare due o tre parti e assicurarci che funzionino, sarebbe molto importante”.

Grazie alle concessioni, Yamaha può provare non solo in occasione dei test collettivi, ma anche organizzando giornate di test con i collaudatori. Proprio la scorsa settimana, il team di Iwata è volato al Mugello, dove il maltempo ha impedito di girare, e poi a Barcellona, dove Cal Crutchlow ha iniziato a mettere alla prova le novità.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Tra le cose che vedremo lunedì, ci sono diverse componenti di aerodinamica, telaio, motore”, ha spiegato Quartararo entrando più nel dettaglio. “Anche tante cose che Cal ha provato a Barcellona. Doveva provarle al Mugello, ma non è riuscito. Crutchlow ed io parliamo delle cose che ha provato, di quelle che deve provare e cosa ne pensa. Credo che questo sia importante”.

Il confronto tra i titolari e il collaudatore è importante per crescere in termini tecnici, ma anche di team. I passi avanti aiuteranno Yamaha a convincere qualche indipendente a disporre di una M1 il prossimo anno (sarà l’ultima missione di Lin Jarvis prima di lasciare a fine anno): “È molto importante. Sia io che Yamaha stiamo lavorando sodo per avere un team satellite. Penso che sia fondamentale, soprattutto se vedi quanti giri possiamo fare in una pre-stagione”.

“Se si guarda il numero dei giri, in comparazione con Ducati, è completamente diverso. Poi si possono provare molte cose e si hanno anche più commenti da più piloti. Quindi è molto importante… Non parlerei di team satellite, ma più di un’estensione del team ufficiale. Devono avere moto ufficiali, supporto della fabbrica e penso sia importante per i piloti. Alla fine, il pilota che è vicino a te con la stessa moto è il tuo primo rivale. Ma se ne hai tre di più, di dà ancora più motivazione e pensi di poter imparare di più dagli altri”, ha concluso Quartararo.