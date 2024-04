MotoGP | Jerez, Libere 1: Alex Marquez precede Marc nell'1-2 Gresini

Il weekend del Gran Premio di Spagna di MotoGP si è aperto nel segno del Gresini Racing, con i fratelli Alex e Marc Marquez che hanno piazzato un grande 1-2 con le loro Ducati GP23 nella prima sessione di prove libere. A svettare è stato il più giovane dei due, quindi Alex, che ha fermato il cronometro su un tempo di 1'36"630, a poco meno di mezzo secondo dal record del tracciato andaluso. Va detto, però, che è stato anche l'unico a montare una gomma soft al posteriore nel finale del turno.

Ed è così che si spiega il suo margine di oltre mezzo secondo nei confronti del fratello Marc, che però ha dato la sensazione di essere messo davvero bene a livello di passo gara: basta pensare che all'ultimo giro, con una gomma che aveva una vita di 19, ha girato in 1'37"280, quindi a poco più di un decimo dal suo best di 1'37"137.

In terza ed in quarta posizione troviamo poi le due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, con il pilota di Roses che quindi ha ricominciato con il piede giusto anche in Andalusia dopo essere stato il mattatore nello scorso appuntamento in Texas. Anche nel caso delle RS-GP però va detto che i loro tempi a mezzo secondo e a sei decimi dalla vetta sono arrivati con una gomma media nuova che è stata montata per l'ultimo run.

Molto interessante il quinto tempo di Franco Morbidelli, che ha proseguito fino al termine del turno con la stessa gomma media. La cosa curiosa è che il portacolori del Prima Pramac Racing sembra essere quello che ha avuto meno difficoltà tra quelli che guidano le Ducati GP24.

Il leader iridato Jorge Martin, infatti, è solo nono ad oltre un secondo ed ha avuto dei poblemi di messa a punto. Difficoltà legate alla mappatura del motore invece per il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che occupa la 12° posizione. Bisogna sottolineare però che il suo 1'37"792, che lo pone proprio davanti al compagno di box Enea Bastianini, lo ha firmato al 17° ed ultimo giro, quindi con una gomma particolarmente consumata.

Tornando a scorrere la classifica, è incoraggiante anche il segnale lanciato da Marco Bezzecchi, sesto con la Ducati GP23 della Pertamina Enduro VR46, che è tallonato dalla migliore delle KTM, quella della wild card Dani Pedrosa: il veterano spagnolo ha portato al debutto alcuni piccoli accorgimenti aerodinamici, ma sotto alla carena della sua RC16 potrebbe esserci anche la base del motore 2025.

In ottava posizione c'è l'altra moto austriaca di Brad Binder, ma occhio anche al rookie Pedro Acosta, che è vero che è solo in decima posizione, ma come Bagnaia ha ottenuto il suo miglior tempo all'ultimo giro con la GasGas Tech3 e con una gomma media praticamente a fine vita. Tra lui e Pecco poi si è infilato anche Fabio Di Giannantonio con la seconda Ducati della Pertamina Enduro VR46.

Bisogna scendere fino al 14° posto quindi per trovare la prima delle moto giapponesi, che è la Yamaha di Fabio Quartararo. Probabilmente "El Diablo" è impaziente in vista dei test di lunedì, quando arriverà una versione evoluta della M1. La Honda invece si è messa avanti con i lavori, perché già questa mattina la wild card Stefan Bradl ha portato in pista una RC213V completamente rivista, con soluzioni aerodinamiche molto interessanti.

Il tedesco si è piazzato 24° a poco più di due secondi, mentre il migliore della pattuglia Honda è stato Johann Zarco, 19° nonostante una caduta alla curva 8. Ancora in grande difficoltà invece Luca Marini, che chiude il gruppo in 1'38"775. Davanti a lui c'è pure Lorenzo Savadori, 23°, che sfrutta la sua wild card su un'Aprilia laboratorio con delle soluzioni inedite. Da segnalare, infine, anche la caduta alla curva 2 di Augusto Fernandez, 20° con la GasGas Tech3.