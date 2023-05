WRC | Hyundai: soluzione a lungo termine per sostituire Breen

A poco più di un mese dalla tragica scomparsa di Craig Breen, avvenuta lo scorso 13 aprile nei pressi di Lobor, mentre l'irlandese era intento a svolgere un test pre-evento del Rally di Croazia con Hyundai Motorsport, il team di Alzenau si è messo al lavoro per trovare il nome giusto del pilota che sarà chiamato a prendere il posto del compianto Craig.

Il team ha iniziato le ricerche e le valutazioni dopo che Dani Sordo ha ribadito di non voler fare tutta la stagione, o meglio, tutti i rally che mancano al termine di questo Mondiale.

Ci saranno rally in cui Hyundai avrà bisogno di un altro equipaggio per mettere in strada la terza i20 N Rally1, per questo motivo Cyril Abiteboul sta lavorando assieme al suo team e ai vertici della Casa coreana per trovare la soluzione più adatta.

"Sicuramente posso cnfermare che Dani non parteciperà a tutti i rally restanti e le nostre line up piloti saranno annunciate a tempo debito", ha affermato il team principal di Hyundai Motorsport a Motorsport.com.

"Sono in fase di costruzione. Stiamo valutando, ma per ora è troppo presto per fare un annuncio a tal riguardo. L'unica cosa che posso dire è che non stiamo guardando solo a quest'anno, ma guardiamo anche alla prossima stagione e a quella dopo ancora".

"Non voglio vedere quello che stiamo facendo come un semplice esercizio per riempire un vuoto. Voglio vederla come una decisione strategica per la squadra e per la Casa".

"Abbiamo la speranza e l'aspettativa di essere qui a lungo termine, per questo possiamo considerare la questione della line up piloti solo nella prospettiva di un impatto a lungo termine per la squadra".

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Fatta questa prospettiva, Abiteboul ha lasciato intendere di essere interessato a scegliere un pilota giovane come primo obiettivo. Dalla lista, però, non è escluso Kris Meeke, il quale ha già preso il posto di Craig Breen nel team Hyundai Portugal che prende parte al campionato nazionale portoghese e che viene navigato da James Fulton, l'ultimo navigatore dell'irlandese.

"In un certo senso Kris potrebbe essere preso in considerazione, ma a oggi abbiamo molti scenari diversi. nella nostra pianificazione pensiamo davvero al lungo termine e questo darà un'indicazione di dove stiamo guardando".

"Riguardo all'eventualità di prendere un pilota giovane, stiamo parlando con i vertici di Hyundai in Corea perché stiamo decidendo se guardare al solo 2022 o se valutare piani più a lungo termine".

"Dico questo perché sono rimato stupito dalla difficoltà per un pilota di passare dalle vetture Rally2 alle Rally1. Penso che questo sia un aspetto che deve essere preso in considerazione nella nostra strategia", ha concluso Abiteboul.