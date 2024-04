WEC | Ecco elenco iscritti e programma per la 6h di Spa

Terminata da pochi giorni la 6h di Imola, per il FIA World Endurance Championship è già tempo di pensare al prossimo appuntamento della stagione 2024, ovvero la 6h di Spa-Francorchamps.

Sulle Ardenne si corre da giovedì 9 a sabato 11 maggio e nella giornata odierna è stato reso noto l'elenco iscritti delle 37 vetture che vedremo in azione in Belgio.

Come sempre vengono confermate 19 Hypercar e 18 LMGT3, ma le novità principali riguardano la categoria dei prototipi poiché, come ormai noto da diverso tempo, alcune squadre saranno costrette a rinunciare ad alcuni piloti, i quali saranno impegnati in FIA Formula E per la doppia gara di Berlino.

Le scelte delle squadre erano state spiegate da alcune settimane ed ora abbiamo l'ufficialità che, per esempio, non sarà la sola Cadillac a schierare un equipaggio a due conduttori (Alex Lynn ed Earl Bamber nel caso della V-Series.R #2), ma anche la Peugeot e il team Jota.

Per quanto riguarda la squadra del Leone, sulla 9X8 #93 vedremo Mikkel Jensen/Nico Müller e sulla #94 Paul Di Resta/Loïc Duval, dato che Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne voleranno in Germania per essere al volante delle rispettive DS Penske.

La scelta della doppia coppia per Spa vedrà rimanere pronto a disposizione Malthe Jakosben come riserva, qualora fosse necessario sostituire un titolare indisponibile. In Peugeot avevano anche pensato ad impiegare il danese per la prima volta, ma poi - giustamente - ha prevalso il buon senso anche in ottica ricerca di un ulteriore 'panchinaro' già pronto a subentrare.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne, #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne e Malthe Jakobsen, Peugeot Foto di: Peugeot Sport

In Jota non ci sarà Norman Nato, per cui la Porsche 963 #12 verrà condivisa da Callum Ilott/Will Stevens.

Come già anticipato sabato, in Lamborghini Squadra Corse hanno invece scelto Andrea Caldarelli come terzo pilota da affiancare a Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat, dato che Edoardo Mortara sarà al Berlin e-Prix.

Da segnalare anche la presenza di Ferdinand Habsburg sulla Alpine #35, anche se il team francese non ha ancora ufficialmente sciolto le riserve sull'austriaco, che sta attualmente svolgendo il lavoro di recupero fisico dopo l'infortunio alle vertebre patito in un incidente nei test pre-Imola.

Sul Santerno era stato Jules Gounon a prendere il suo posto e il transalpino potrebbe essere nuovamente della partita, anche se in Alpine contano di riuscire a reinserire in squadra il titolare.

In LMGT3 viene infine confermata l'anticipazione che vi avevamo dato la settimana scorsa, ovvero che Ritomo Miyata correrà sulla Lexus #78 dell'Akkodis-ASP con Timur Boguslavskiy ed Arnold Robin al posto di Kelvin Van Der Linde, che affronterà l'impegno in Formula E con il team ABT Cupra a sua volta come sostituto del pilota Peugeot, Müller.

Sulla Lamborghini #85 delle Iron Dames tornerà in azione Rahel Frey, dato che Doriane Pin da questo momento sarà impegnata nella nuova avventura in Formula Regional European Championship, che le consentirà comunque di rientrare almeno per la 24h di Le Mans.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Ferrari

IL PROGRAMMA

In Belgio, come da tradizione, è tutto anticipato di un giorno rispetto al solito, per cui le prime attività in pista saranno con le Prove Libere del giovedì, seguite al venerdì dalla terza sessione e successivamente dai duelli per Qualifiche e Hyperpole.

La gara avrà luogo sabato pomeriggio, ma vediamo in dettaglio tutti gli orari ufficiali pubblicati dal WEC per il terzo evento della stagione 2024.

GIOVEDI' 9 MAGGIO

Prove Libere 1: 11;30-13;00

Prove Libere 2: 17;30-19;00

VENERDI' 10 MAGGIO

Prove Libere 3: 11;00-12;00

Qualifiche e Hyperpole LMGT3: 14;45

Qualifiche e Hyperpole HYPERCAR: 15;30

SABATO 11 MAGGIO

Gara: 13;00-19;00

FIA WEC - 6h di Spa: Elenco Iscritti