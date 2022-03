WTCR | Cancellate le gare a Most, si comincia a Pau in maggio

Carica lettore audio

Il FIA WTCR perde un altro evento dal suo calendario 2022, che ora dovrà necessariamente essere rivisto.

Dopo la cancellazione delle gare in Russia per via della vergognosa guerra che il suo presidente Vladimir Putin ha scatenato contro l'Ucraina, adesso a saltare sono anche quelle previste a Most.

Nella riunione del Consiglio Mondiale della FIA di questo fine settimana in Bahrain, la FIA Touring Car Commission ha annunciato infatti che non si comincerà la stagione dalla Repubblica Ceca bensì in Francia.

Il via sarebbe dovuto essere nel weekend del 9-10 aprile, ma ora il calendario avrà come apertura l'appuntamento di Pau-Ville, il 7-8 maggio.

La WTCR Race of Czech Republic non potrà avere luogo causa lo stato di emergenza che è stato dichiarato nel paese il 4 marzo e che durerà per un minimo di 30 giorni. Questo è stato decretato per impiegare le risorse disponibili nell'aiutare gli sfollati dall'invasione russa dell'Ucraina.

A questo punto l'elenco da 10 passa ad 8 round, per un totale di 16 gare anziché 20, il che mette il promoter Discovery Sports Events e la FIA davanti al problema di trovare dei rimpiazzi, in un momento in cui la maggior parte delle piste hanno già fissato i propri impegni e dunque con le difficoltà nel trovare il luogo adatto ad un campionato come la massima serie turismo.

A ciò va aggiunto che in estate bisognerà poi trasferire via mare tutti i materiali in Asia per le tappe di Corea del Sud, Cina e Macao che si disputeranno tra ottobre e novembre.

FIA WTCR - Calendario 2022

7-8 maggio: Circuit de Pau-Ville (Francia)

26-28 maggio: Nürburgring Nordschleife (Germania)

11-12 giugno: Hungaroring (Ungheria)

25-26 giugno: MotorLand Aragón (Spagna)

2-3 luglio: Circuito do Vila Real (Portogallo)

8-9 ottobre: Inje Speedium (Corea del Sud)

5-6 novembre: Ningbo International Speedpark (Cina)

18-20: Circuito da Guia (Macao)