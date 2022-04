WTCR | Audi conferma Berthon, Magnus e Coronel, torna Bennani

Carica lettore audio

Audi Sport conferma l'impegno nel FIA WTCR anche per la stagione 2022 schierando quattro vetture.

E' il quinto anno di fila che la Casa dei Quattro Anelli gareggia nella massima serie turismo, il secondo con la nuovissima RS 3 LMS di seconda generazione che verrà gestita ancora una volta dalla Comtoyou Racing.

Confermati dall'anno scorso Nathanaël Berthon e Gilles Magnus, con quest'ultimo che è diventato pilota ufficiale della Casa di Ingolstadt in inverno, mentre resta nel team anche Tom Coronel, che porta lo sponsor DHL e gareggerà per la classifica del WTCR Trophy, riservata ai piloti privati.

C'è invece la novità di Mehdi Bennani, tornato a correre nel Mondiale dopo un paio di anni nel TCR Europe, vinto nel 2020 proprio con Comtoyou Racing, anche lui in corsa per il WTCR Trophy.

Berthon e Coronel saranno portacolori del Comtoyou DHL Team Audi Sport, mentre Bennani e Magnus rappresenteranno il Comtoyou Team Audi Sport.

Gilles Magnus, Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS Photo by: WTCR

"Il WTCR è una serie che conosco bene e ora è il momento di vedere come siamo messi. Ho trascorso alcuni ottimi anni nel TCR Europe, abbiamo avuto una stagione fantastica nel 2020 e messo assieme bei ricordi con Comtoyou. Perché dunque non tornare ad un livello mondiale e alla massima serie?", ha detto Bennani.

"I piloti saranno quasi tutti quelli che c'erano quando me ne sono andato, ma tutta la griglia è molto forte, è difficile dire che uno di questi è più lento dell'altro; tutti lottano cercando di ottenere la vittoria".

"Per fare bene bisogna essere costanti e prendere un sacco di punti, e una buona dose di fortuna. Ciò che è bello del WTCR è che hai tutta la griglia ravvicinata. I primi 16 o 17 sono in un secondo. A volte si potrebbe ribaltare la situazione e vedere il 16° la volta dopo in Pole".

Chris Reinke, responsabile di Audi Sport customer racing, ha aggiunto: "Vogliamo continuare la striscia di successo dell'Audi RS 3 LMS nel 2022. 3 vittorie, 12 podi, 4 Pole, 6 giri veloci e il fatto che questi successi abbiano contribuito alla conquista del trofeo TCR Model Of The Year sono un chiaro messaggio. Con Comtoyou Racing come partner affidabile e competente, puntiamo sulla continuità".

Nathanaël Berthon, Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS Photo by: WTCR

“Ho corso fin dagli inizi nella massima serie turismo e sono contentissimo di poter continuare così anche nel 2022, che sarà un'altra stagione molto impegnativa", dice Coronel, che correrà pure nel TCR Europe.

“Con Nathanaël Berthon siamo già riusciti a salire sul podio alcune volte assieme, il terzo posto ottenuto ad Aragón è stato il primo podio per la nuova Audi, qualcosa di cui vado molto orgoglioso. L'obiettivo per questa stagione è combattere per il successo".

“Gilles è un giovane dal grande potenziale e lo ha dimostrato nel 2021, tornerà il mio amico Mehdi, con cui ho corso per decenni ed è bello essere di nuovo assieme".

Podio: Tom Coronel, Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS Photo by: WTCR

Jean-Michel Baert, capo del team, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di ciò che la mia squadra ha raggiunto dal 2017, e non sempre in condizioni facili. Il team manager François Verbist è riuscito ad assemblare ancora una volta una formazione molto competitiva, che è un mix tra piloti ufficiali Audi Sport e piloti privati".

"Dopo un anno intero di sviluppo, siamo tornati per la seconda stagione con la nuova Audi RS 3 LMS che abbiamo conosciuto ancora meglio durante i test invernali. Ringraziamo Audi Sport, Chris Reinke e Andrea Milocco, così come a Detlef Schmidt, per l'eccellente collaborazione che abbiamo avuto fin dalle prime gare nel TCR International. Siamo sicuramente ancora più preparati rispetto agli altri anni, lotteremo per entrambi i titoli".

Verbist chiosa: "Fin dall'inizio dell'avventura di Comtoyou Racing, con Jean-Michel, il nostro obiettivo è stato quello di lavorare sulla continuità e la fedeltà con i nostri piloti e partner. Ecco perché sono molto felice di essere presente nel WTCR per la quinta stagione di fila con Audi Sport come collaboratore principale".

"Poter continuare questa avventura con Gilles, Nath e Tom era logico e voluto. Per il quarto pilota, sono molto felice di riavere Mehdi dopo il nostro titolo vinto nel TCR Europe 2020, anche quello su un'Audi. I test pre-stagionali sono andati bene e sono totalmente soddisfatto del lavoro del nostro team tecnico e delle prestazioni dei miei quattro piloti. Non vedo l'ora di essere a Pau per combattere coi rivali".