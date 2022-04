F1 | Imola: le Ferrari volano sul bagnato nelle Libere 1

Carica lettore audio

La prova bagnato è stata superata a pieni voti dalla Ferrari. Su un tracciato di Imola reso insidioso dalla grande quantità di acqua caduta nel corso della mattinata – e che ha costretto gli organizzatori della Formula 2 a posticipare il turno di Libere – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto la voce grossa conquistando i primi due posti nella classifica dei tempi delle FP2.

Il monegasco, attuale leader del campionato, è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’30’’ fermando il cronometro sul tempo di 1’29’’402, mentre lo spagnolo si è dovuto accontentare di chiudere alle spalle del proprio compagno di squadra con un ritardo di 8 decimi.

La giornata di Leclerc, tuttavia, non è stata esente da errori. Ad inizio turno il monegasco è stato protagonista di un testacoda in uscita dalla Variante Alta quando le coperture Pirelli wet non erano ancora in temperatura. Poco dopo Charles ha commesso un’altra sbavatura in uscita della Variante Alta per poi ripetere lo stesso errore poco dopo quando ha montato le intermedie.

Nonostante queste imprecisioni, Leclerc ha spinto subito nell’unica sessione di Libere della giornata per cercare il miglior feeling con la F1-75 in vista delle qualifiche che si terranno questo pomeriggio.

Non è riuscito a reggere il passo dei due ferraristi Max Verstappen, ma guai a credere che il campione del mondo non possa essere della partita. L’olandese, infatti, ha chiuso in terza posizione con un ritardo di 1’’4 dalla vetta, ma in qualche occasione anche il traffico ha giocato un ruolo determinante nell’impedire a Max di ridurre il divario dai due portacolori del Cavallino.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Motorsport Images

La sorpresa di giornata è arrivata dalla Haas. Kevin Magunssen e Mick Schumacher hanno chiuso con il quarto ed il quinto crono, ma il distacco pagato dal riferimento firmato Leclerc è stato impressionante: 3 secondi il danese e 3 secondi e mezzo il tedesco.

Pochi i giri percorsi sul bagnato da Sergio Perez e Fernando Alonso. Il messicano della Red Bull, autore di 17 tornate complessive, dopo aver occupato la vetta della classifica dei tempi nelle battute iniziali del turno non è riuscito a far meglio del sesto riferimento in 1’33’’012, mentre il due volte campione del mondo – autore anche di una innocua escursione alla Variante Alta – ha chiuso alle spalle di Perez con 148 millesimi di ritardo.

Complice l’asfalto bagnato si è rivisto nelle zone nobili della classifica Sebastian Vettel. Il tedesco quattro volte campione del mondo ha confermato sull’insidioso tracciato di Imola di aver un grande feeling in presenza di scarso grip ed ha così messo una pezza alle numerose lacune della AMR22 chiudendo con l’ottavo crono davanti alla AlphaTauri di un sorprendente Yuki Tsunoda ed alla Mercedes di George Russell.

Il nuovo arrivato nel team di Brackley è riuscito a chiudere in top 10, ma è stato il primo pilota a non scendere sotto il muro dell’1’34’’ pagando quasi 5 secondi di ritardo dalla vetta. Peggio ancora ha fatto Lewis Hamilton – in difficoltà nel mandare in temperatura le Pirelli wet e mai in pista con le intermedie – addirittura diciottesimo davanti soltanto alla Alfa Romeo di Guanyu Zhou ed alla Williams di Nicholas Latifi.

Ha sfiorato la top 10 Valtteri Bottas, undicesimo al termine delle FP1, ma il finlandese ha commesso un errore a fine turno quando è andato ad impattare contro le barriere alle Acque Minerali danneggiando leggermente il musetto della sua Alfa Romeo Sauber.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Soltanto dodicesimo Pierre Gasly, mentre alle spalle del francese dell’AlphaTauri troviamo la seconda Alpine affidata ad Esteban Ocon e le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Le monoposto del team di Woking sembrano maggiormente in difficoltà sul tracciato di Imola rispetto a quanto visto due settimane fa a Melbourne, ed il pilota inglese è stato anche autore di una bandiera rossa a 5 minuti dal termine quando è finito nella ghiaia delle Acque Minerali.

Si confermano deludenti le prestazioni degli altri piloti Aston Martin e Williams, a conferma di due progetti tecnicamente carenti. Lance Stroll, solitamente a proprio agio in condizioni di bagnato, ha chiuso con il sedicesimo tempo, mentre Alexander Albon, alla guida di una Williams ‘carbon look’ vista la notevole rimozione di vernice blu, non è riuscito a fare meglio del diciassettesimo crono in 1’36’’461.