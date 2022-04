F1 | Horner: "Honda ha trovato e risolto il guaio di Melbourne"

Carica lettore audio

A 2 settimane dal Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, Red Bull dovrebbe aver trovato il guasto che ha costretto al ritiro Max Verstappen e, stando a quanto affermato dai vertici del team, dovrebbe anche averlo risolto.

Il guasto verificatosi all'Albert Park sulla RB18 di Verstappen era legato a una componente esterna al serbatoio del carburante e, come tale, Honda ha avuto un ruolo importante nelle indagini svolte nei giorni scorsi per individuare il problema e risolverlo.

Christian Horner, nella giornata odierna, ha affermato che a Sakura, sede di HRC in Giappone, i tecnici di Honda abbiano risolto il guasto che ha privato il campione del mondo in carica di un secondo posto possibile in terra australiana.

"Abbiamo lavorato con i nostri colleghi di HRC, in Giappone. Hanno trovato il problema e lo hanno risolto", ha dichiarato Horner a Sky F1.

"Credo che abbiamo trovato una soluzione per questo fine settimana. Max è stato solo molto, molto sfortunato. Una componente che ha fatto migliaia di chilometri senza avere mai un problema, purtroppo, lo ha avuto al momento sbagliato in Australia".

"Non credo onestamente sia stato un problema legato al porpoising. Ulteriori indagini fatte hanno mostrato che si è trattato di qualcos'altro. Solo un problema con una componente del tubo del carburante. I ragazzi di HRC lo hanno esaminato molto attentamente e hanno trovato una soluzione".

"Questo di Imola è un fine settimana molto importante per ni. Voglio dire, ci sono un sacco di punti disponibili questo weekend e vogliamo essere sicuri di poter essere in grado di portarli a casa. Non possiamo permetterci di aumentare il nostro ritardo dalla Ferrari, per cui dobbiamo cercare di iniziare a farlo diminuire".