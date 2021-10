Doppio viaggio per Azcona e Coronel tra WTCR e TCR Europe

Sarà un weekend davvero impegnativo quello che stanno per affrontare Mikel Azcona e Tom Coronel.

Entrambi si ritrovano con il doppio round del FIA WTCR e TCR Europe nel medesimo fine settimana, uno in Repubblica Ceca e l'altro che si svolge in Spagna.

C'è però una particolarità per quanto riguarda la massima serie turismo di scena a Most, perché essendo l'evento condiviso con il Mondiale Endurance di moto, le attività in pista sono state fissate al venerdì e alla domenica.

Azcona, soprattutto, ha parecchio interesse ad essere in azione in entrambe le serie, dato che in quella europea deve difendere la leadership in classifica. Il Campione 2018, fra l'altro, ha già saltato un appuntamento - che a termini di regolamento può sfruttare come 'scarto' - indi per cui sarebbe ulteriormente gravoso rinunciare anche al secondo.

Il pilota della Cupra Racing affronterà quindi prima gli impegni del venerdì nel WTCR, rinunciando alle Prove Libere del TCR Europe a Barcellona, dove però volerà per essere al via delle Qualifiche di sabato mattina, in modo da prendere parte a Gara 1 del pomeriggio al volante della Leon Competición del team Volcano Motorsport.

Dovesse arrivare subito la corona continentale, il basco farebbe poi ritorno a Most per schierarsi nelle due gare del Mondiale con la Cupra della Zengo Motorsport. In caso contrario, si valuteranno le casistiche, anche in base ai risultati dei rivali (nello specifico Franco Girolami).

Anche Coronel punta alla doppia trasferta imitando il collega, dato che nel TCR Europe corre con la vecchia Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, la quale invece gli affida la nuova versione dell'auto tedesca nel WTCR per la graduatoria dei piloti privati del WTCR Trophy.

Come detto, le due gare di quest'ultimo campionato sono in programma domenica (la prima alle 14;15 e la seconda alle 17;10), dunque con Gara 2 del TCR Europe fissata allo stesso giorno alle 13;45, sia per Azcona che per Coronel andrà fatta una scelta ponderata in base alle rispettive situazioni in classifica.