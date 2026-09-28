F1 | Il crash di Bottas ha un motivo tecnico: un lungo ha confuso la centralina mandando in tilt la PU

C’è un dettaglio particolarmente curioso legato all’ultimo giro del GP dell’Azerbaijan, ossia la dinamica che ha portato all’incidente di Valtteri Bottas. La regia internazionale, concentrata sui duelli per la vittoria e sulle battaglie a centro gruppo, non ha riproposto le immagini di un episodio insolito, anche perché il finlandese era ormai in fondo al gruppo, staccato di 20 secondi da Sergio Perez e senza alcuna necessità di forzare.

Ma dietro quel contatto contro le barriere in curva 15 c’è una motivazione tecnica: la centralina aveva infatti rimappato alcuni parametri legati alla ricarica della batteria poco prima del punto di staccata, lasciando il finlandese senza frenata rigenerativa. In sostanza, la confusione generata nell’elettronica ha privato Bottas di una parte della forza frenante.

Una dinamica che apre però ulteriori interrogativi: cosa ha mandato in confusione il “cervello” della sua Cadillac MAC‑26? Per comprenderlo serve tornare indietro di qualche chilometro, all’inizio di quello stesso giro, quando Bottas è arrivato lungo alla staccata di curva 1, finendo nella via di fuga. Per rientrare in pista, il finlandese ha dovuto girarsi nella via di fuga, aumentando il numero di metri percorsi rispetto al normale.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Questo è ciò che ha mandato in crisi la centralina, che stima il punto della pista in cui si trova la vettura sulla base dei metri percorsi durante il giro, modulando di conseguenza l’uso e la distribuzione dell’energia. Ma aver percorso più strada del previsto prima di arrivare in curva 15 ha indotto il “cervello” della macchina a rimappare alcuni parametri, generando la confusione che ha poi privato Bottas della frenata rigenerativa.

Dal punto di vista energetico, l’allungo che porta da curva 12 a curva 15 si può dividere in due segmenti distinti: nella prima parte il motore elettrico contribuisce alla spinta, ma l’erogazione viene progressivamente ridotta fino a essere tagliata del tutto. A quel punto si entra nella seconda parte del tratto, che viene percorsa utilizzando soltanto il motore termico, così da risparmiare energia in vista del lungo rettilineo successivo.

Solo l'ultimissima parte, se serve, può mandare la vettura in superclipping, ossia quando il motore elettrico lavora contro quello termico per ricaricare la batteria, ma generalmente ciò avviene in un’area piuttosto breve. Nel caso di Bottas, tuttavia, quel lungo ha spinto la centralina a mandare la Power Unit in superclipping in anticipo e in maniera aggressiva in modo da recuperare energia, anche in una fase in cui non era strettamente necessario.

L'incidente di Bottas a Baku Foto di: Gianluca D'Alessandro

Che qualcosa non stesse funzionando correttamente lo si è compreso subito: quando, come nei giri precedenti, Bottas ha alzato il piede per un istante nell'allungo dove c'è una leggera curva, la vettura ha iniziato a perdere immediatamente velocità e quando ha spalancato di nuovo l'acceleratore, questa volta la vettura è andata quasi subito in superclipping, perdendo circa 60 km/h prima della staccata.

“Nello stesso giro avevo bloccato l’anteriore in curva 1 sono andato lungo” - ha spiegato il pilota della Cadillac -. “Poi credo che i sistemi si siano un po’ confusi per via della distanza extra. Ho avuto un enorme superclipping in curva 15 e, quando ho premuto il freno, funzionavano solo quelli anteriori [infatti è arrivato quasi subito al bloccaggio, ndr], come se non stessi più recuperando energia al posteriore. Qualcosa lì si è confuso”.

Qualcosa di simile, seppur con modalità differenti, è accaduto anche alle due McLaren dopo i rispettivi lunghi in curva 1. In quel caso, però, la centralina della MCL40 ha rimappato togliendo solo l'energia sul rettilineo che porta alla staccata di curva 4 con entrambe le vetture, evitando ulteriori anomalie nel resto del giro.