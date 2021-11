WTCR | Urrutia vince di forza Gara 1 ad Adria

Santiago Urrutia ha vinto di prepotenza Gara 1 del FIA WTCR ad Adria, con 14 giri vissuti a fiato sospeso.

Partito dalla Pole Position della griglia invertita, l'uruguagio non ha avuto un buono spunto e questo ha consentito ad Esteban Guerrieri di passare al comando.

Il portacolori della Cyan Performance non ha mollato la Honda Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport, passandola nuovamente alla fine del giro d'apertura con una staccata di forza sull'argentino.

Urrutia ha potuto anche allungare beneficiando della lotta che poi ha visto lo stesso Guerrieri provare a difendere la seconda posizione da Tom Coronel.

L'olandese del Comtoyou Team DHL ha preparato benissimo il sorpasso sul rivale della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, effettuato all'esterno dell'ultima curva al giro 11 e portando la propria Audi RS 3 LMS in piazza d'onore e al successo nel WTCR Trophy dedicato ai privati.

A loro si erano avvicinati anche Norbert Michelisz al volante della Hyundai Elantra N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ed Yvan Muller con la Lynk & Co della Cyan Racing, i quali però si sono dovuti accontentare della Top5.

Alle loro spalle ci sono invece le Audi della Comtoyou Racing affidate a Frédéric Vervich e Gilles Magnus, a lungo in battaglia con la Honda di Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), tra sorpassi e controsorpassi che premiano i due belgi nei confronti dell'argentino, ottavo.

Gara con il coltello tra i denti per Jean-Karl Vernay, partito 13° dopo una Qualifica controversa e risalito fino al nono posto. Il ragazzo dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha fatto di tutto per recuperare terreno, venendo anche a contatto coi rivali più volte.

Alla fine il francese riesce a mettere la sua Hyundai in Top10, dove rientra anche Gabriele Tarquini con la seconda della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, sbarazzatisi del Campione in carica Yann Ehrlacher.

Il transalpino della Cyan Racing Lynk & Co scatterà dalla pole position in Gara 2 ed è stato molto attento a salvare la sua 03 TCR da danni, accontentandosi di un 11° posto preziosissimo in termini di punti.

Mikel Azcona (Zengő Motorsport) ottiene il 12° posto ed è il migliore dei piloti armati di Cupra Leon Competición, precedendo la Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance), scivolato indietro nelle fasi iniziali per una toccata con Vernay.

Completano la zona punti Rob Huff con la seconda Cupra della Zengő Motorsport e Luca Engstler con la sua Hyundai.

Restano a secco le Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport guidate da Attila Tassi e Tiago Monteiro, oltre alle Cupra di Bence Boldizs e Jordi Gené.

Fra le due auto spagnole della Zengő Motorsport Drivers' Academy c'è Nicola Baldan, alla seconda uscita stagionale con la Hyundai della Target Competition e bravo a lottare con il suo gruppetto di rivali.

Ritirato Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team), la cui Audi ha accusato danni allo sterzo in una collisione con Vernay, nella quale il francese era finito contro le barriere, ma riuscendo a ripartire per raggiungere i box, scongiurando una potenziale Safety Car.

In classifica di campionato Ehrlacher resta primo con 175 punti, ma dietro ci sono Urrutia e Guerrieri a 154 minacciosi, così come Vernay a 151 e Vervisch a 145.

Gara 2 è alle 12;15, sulla distanza di 17 giri.