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Gara
WEC 6h del Fuji

WEC | Toyota beffa Alpine in una volata pazzesca alla 6h del Fuji

Una Safety Car finale viene colta perfettamente da Buemi/Hartley/Hirakawa per saltare davanti a tutti, la A424 #36 di Martins/Gounon si arrende dopo aver ripreso almeno il secondo posto passando la BMW #15. Cadillac in Top5, una sola Ferrari a punti. In LMGT3 festeggia BMW-WRT davanti alla Aston di Drudi.

Francesco Corghi
Modificato:
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

La Toyota conquista una incredibile ed insperata vittoria alla 6h del Fuji, conclusasi in una volata che è un boccone amarissimo per la Alpine, dominatrice di questo sesto evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2026. Fino a 58' dalla fine.

Qui è dove le classifiche si sono clamorosamente ribaltate e rimescolate a causa di un ingresso della Safety Car, dovuto ad un brutto incidente in curva 1 tra la Aston Martin di Mattia Drudi e la McLaren di Finn Gehrsitz, con quest'ultimo piombato contro le barriere di sinistra e uscendo fortunatamente illeso dal relitto della sua 720S #58.

Le riparazioni del guard-rail non sono state velocissime e la neutralizzazione si è protratta fino a 20' dalla conclusione, quando la vettura di sicurezza ha ridato il via libera per le battaglie finali. In mezzo, una volta aperta la corsia box, tutti ne hanno approfittato per effettuare l'ultima sosta e in pit-lane si è scatenato il caos totale del traffico che ha penalizzato alcuni concorrenti irrimediabilmente.

E come già accaduto in passato, il muretto della Toyota Racing è stato pressoché perfetto a districarsi nel caos, richiamando la TR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa (sesta in classifica in quel momento) per un veloce rabbocco di energia, quel tanto che bastava per uscire davanti a tutti e con la percentuale rimanente per arrivare fino in fondo a tagliare il traguardo vittoriosa.

Anche in Classe LMGT3 si è deciso tutto nel finale e se in un primo momento pareva che le Corvette di TF Sport potessero realizzare la doppietta, a ribaltare la situazione ci ha pensato Augusto Farfus al volante della BMW-WRT #32, piazzando i sorpassi decisivi per prendersi il primo gradino del podio.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424 - Jules Gounon, Victor Martins

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424 - Jules Gounon, Victor Martins

HYPERCAR

Come detto, per quasi tutta la gara le Alpine avevano dettato legge, combattendo fino al giro di boa con le Aston Martin, ma senza mai dare l'impressione di poter soccombere ai rivali.

La strategia Toyota ha invece mandato fuori Hirakawa davanti alla BMW #15 dell'altrettanto bravissimo Team WRT prima della ripartenza dalla Safety Car, con le A424 in terza e quarta posizione, private di una potenziale doppietta.

Charles Milesi ha lasciato passare la gemella #36 condotta dal più veloce Victor Martins, che in un paio di tornate ha raggiunto la M Hybrid V8 nelle mani di Dries Vanthoor, superandolo per poi farsi sotto ad Hirakawa.

Il giapponese ha mantenuto il sangue freddo nelle difficili fasi di doppiaggio e quando ha avuto pista libera nei 3 giri rimanenti, non ha sbagliato nulla, andando meritatamente a vincere per la gioia del pubblico di casa.

Martins e Jules Gounon devono quindi accontentarsi di un secondo posto che fa malissimo per come è arrivato, così come Milesi/Habsburg che tagliano il traguardo quarti senza poter sopravanzare la BMW #15 di Vanthoor/Marciello/Magnussen, terza dopo una rimonta dalle retrovie grazie all'impeccabile muretto WRT.

La Cadillac-Jota si prende la Top5 con la V-Series.R #38 di Aitken/Bamber/Bourdais, i loro compagni della #12 - Stevens/Nato - chiudono settimi dopo aver dovuto scontare anche un Drive-Through alla quinta ora per una infrazione al regime di Full Course Yellow, cosa che ha colpito anche la Toyota #7 di Kobayashi/Conway/De Vries che si piazza alle loro spalle.

Tra le Cadillac si inserisce al sesto posto la Peugeot #94 di Jakobsen/Vandoorne/Duval, a risalire la china nei rimescoli finali dopo aver sofferto parecchio.

In casa Ferrari arriva solamente il nono posto della #51 di Giovinazzi/Pier Guidi/Calado. Rimasta l'unica 499P ufficiale superstite per il ritiro della #50 di Molina/Nielsen/Fuoco a circa 90' dalla fine per un problema tecnico, nelle concitate fasi dell'ultima sosta ha perso quasi mezzo minuto nei confronti degli altri trovandosi fuori posizione e quindi spinta nella sua piazzola dai meccanici. Pressoché impalpabile la 499P #83 di AF Corse del trio Kubica/Ye/Hanson, dodicesima.

Aston Martin e Genesis invece hanno perso una occasione per ottenere, probabilmente, i migliori risultati di sempre nel Mondiale. Completa la Top10 la Valkyrie #009 di Sorensen/Riberas, a scendere nell'ordine dopo aver viaggiato sempre attorno ai primi cinque, peggio va alla #007 di Tincknell/Gamble, addirittura 14a e punita con 5" nell'ultima sosta (quella decisiva e più confusionaria) per una toccata alla Toyota #8 facendola piroettare in curva 1.

Per quanto riguarda le GMR-001, l'11° posto della #19 di Jaminet/Juncadella è molto meno di quello che avrebbe potuto cogliere, anch'essa a lungo in lizza per la Top5, mentre la #17 di Derani/Lotterer/Jaubert è finita indietro già nelle prime ore e poi ha pagato anche l'azzardo di montare le gomme da bagnato nei 30' finali, quando alcune gocce di pioggia si stavano intensificando, ma non tanto da montare pneumatici scanalati.

Solo 13a la BMW #20 di Frijns/Rast/Van Der Linde, tagliata fuori da una foratura con danni alla 2a Ora e rimasta indietro con 1 giro di ritardo, mai recuperato.

#32 Team WRT BMW M4 LMGT3 EVO: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

#32 Team WRT BMW M4 LMGT3 EVO: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Foto di: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

LMGT3

In Classe LMGT3 tutto si è risolto in extremis e, come detto sopra, la girandola di soste aveva portato davanti le Corvette alla ripartenza, ma senza poter chiudere la porta agli agguerritissimi rivali.

Tra questi è spuntata la BMW-WRT #32 di Farfus/Leung/Gelael che ha festeggiato un incredibile successo davanti all'Aston Martin-Heart of Racing #27 di un indemoniato Mattia Drudi, capace di rimontare dopo l'incidente con Gehrsitz (che gli aveva procurato anche una foratura alla posteriore sinistra) e a salire in piazza d'onore con James/Robichon.

Le Corvette alla fine terminano in terza e quinta posizione con Eastwood/Yoluç/Dempsey al volante della Z06 #34 e Catsburg/Keating/Edgar sulla #33.

In mezzo a loro troviamo la Ferrari-AF Corse #54 che Davide Rigon ha finalmente portato quarta per la prima volta quest'anno, rimontando nelle ultime due ore dopo i turni di Castellacci/Flohr.

Sesta c'è la BMW-WRT #69 di Harper/McIntosh/Thompson che aveva combattuto per il primato a lungo contro la Porsche-Manthey #91 di Boguslavskiy/Cottingham/Guven e la McLaren-Garage 59 #10 di Kirchhofer/Fleming/Au, entrambe dietro alla M4.

Masticano amaro dopo essere state più avanti anche Ford-Proton Competition #77 (Tuck/Priaulx/Powell) e le Lexus-ASP di Masson/David/Van Rompuy (#78) e Lopez/Umbrarescu/Schmid (#87) tra il nono e undicesimo posto.

Rimangono a mani vuote la Ferrari-AF Corse #21 di Rovera/Mann/Hériau, colpita nel finale da un rivale provocando la rottura di una sospensione, la Porsche-Manthey #92 di Pera/Shahin/Lietz (già attardata da un incidente al via) e la Mercedes-Iron Lynx #79.

Leggi anche:

 

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco Pits Ritirato Punti
1
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

 

        
2
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 0

 

        
3
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

 

        
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France C. Milesi Austria F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0

 

        
5
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

 

        
6
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

 

        
7
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 0

 

        
8
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

 

        
9
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

 

        
10
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0

 

        
11
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 0

 

        
12
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Ye Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 0

 

        
13
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0

 

        
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0

 

        
15
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0

 

        
16
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

 

        
17
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

 

        
18
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
19
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
20
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
21
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0

 

        
22
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 0

 

        
23
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 0

 

        
24
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0

 

        
25
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0

 

        
26
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Romania R. Umbrărescu Austria C. Schmid Argentina J. López Lexus RC F GT3 0

 

        
27
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
28
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

 

        
29
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 0

 

        
30
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0

 

        
31
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 0

 

        
32
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 0

 

        
33
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

 

        
34
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

 

        
35
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 0

 

        
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