F1 | Racing Bulls: Lawson non si spiega la mancata penalità a Lindblad, ma la manovra di Ocon ha scagionato il rookie

In un fine settimana dove le Alpine erano visivamente più veloci delle Racing Bulls, il team di Faenza non solo è riuscito a limitare i danni, ma ha addirittura fatto molti più punti del team di Enstone, approfittando di situazioni di gara poco pronosticabili alla vigilia dell'evento.

Le due A526 sono finite fuori entrambe in curva 1 alla prima ripartenza per una manovra folle di Franco Colapinto. L'argentino ha sbagliato il punto di frenata, arrivando lungo e centrando in pieno la vettura gemella di Pierre Gasly. Entrambi sono stati costretti al ritiro.

Nello stesso momento, però, anche le Racing Bulls hanno fatto quasi la stessa cosa. Arvid Lindblad ha calcolato male l'ingresso in curva 1 e ha dato una ruotata a Liam Lawson. In quel momento il neozelandese si trovava in zona punti, ed è precipitato in fondo alla classifica.

L'aspetto curioso è che davanti a loro Colapinto ha tolto di mezzo se stesso, Gasly e anche un incolpevole Lando Norris, il quale pochi istanti prima aveva superato all'esterno Andrea Kimi Antonelli. Lindblad, a quel punto, ha proseguito sulla giusta traiettoria e si è trovato addirittura in zona punti.

Il lavoro svolto dall'esordiente è poi stato mirabile, perché ha superato entrambe le Haas e ha concluso il gran premio al settimo posto, letteralmente il primo degli altri, consentendo alla Racing Bulls di portare a casa 13 punti e di far aumentare il suo vantaggio su Alpine a 15 punti totali nel Mondiale Costruttori.

Nonostante il risultato finale, le parole di Liam Lawson pronunciate al termine della gara sono risultate più che naturali.

“Arrivando a curva 1 avevo un enorme ritardo nella risposta del boost e non avevo potenza, quindi Esteban era al mio fianco”, ha raccontato il neozelandese. “Ho cercato di lasciargli spazio e poi sono stato colpito così forte sulla sinistra che mi ha fatto un buco nel fondo e da quel momento non abbiamo più potuto lottare davvero. Non so bene cosa sia successo", ha detto Liam.

“Ho sempre cercato di stare fuori dai guai e, ovviamente, in alcuni momenti quest’anno siamo stati aggressivi, ma… non so, entrare a curva 1 cercando di infilarsi in mezzo a due vetture in quel modo, non credo che sarebbe mai potuto funzionare".

Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Alla domanda se la decisione dei commissari fosse positiva per il team ma non altrettanto per lui, Lawson ha risposto: “Ottimo per il team. Ovviamente non andrò a protestare contro il mio compagno di squadra, ma...".

“Non la capisco, perché sono stato colpito così forte da ritrovarmi con un buco nel fondo. Stavo semplicemente girando per affrontare la curva, lasciando spazio all’altro pilota. Dal mio punto di vista non la capisco, ma diciamo che è ottimo per il team".

Arvid Lindblad, con grande sportività, si è andato immediatamente a scusare con Lawson al termine della gara, consapevole di avere compiuto una manovra non certo ideale per il compagno di squadra e per il team.

Quando poi ha avuto modo di raccontare l'incidente dal suo punto di vista, ha fatto notare la serie di fattori che lo hanno portato a colpire Lawson in curva 1.

“Da dove eravamo, io ed Esteban, siamo andati avanti e indietro circa tre volte sul rettilineo: frenavamo, poi ripartivamo e frenavamo di nuovo, quindi era un caos totale e la batteria non era nella finestra ideale proprio per questo”, ha spiegato il rookie.

“Poi tutti hanno frenato un po’ troppo tardi a curva 1 e io stavo per tentare il sorpasso su Esteban, ma lui si è spostato all’ultimo momento, praticamente si è mosso in frenata. Ho dovuto quindi fare una manovra per evitarlo, cosa che mi ha portato a bloccare leggermente l’anteriore e a colpire Liam".

“Gli ho detto ‘scusa’ via radio, ma alla fine non è stato intenzionale. Se riguardate il video potete vedere che non c’è nulla di intenzionale in quello che faccio. I commissari hanno detto ‘nessuna ulteriore azione’, cosa di cui ovviamente sono contento, ma alla fine non so cosa avrei dovuto fare. Se siamo tutti al limite, tutti frenano molto tardi e quello davanti a me si sposta all’ultimo secondo… Ci sono stati molti incidenti. Non potevo fare nulla e ormai è andata così".

Lindblad ha aggiunto che la Racing Bulls gli ha detto: “Possiamo vedere che non c’era molto che avresti potuto fare”, anche se si aspettava comunque di “ricevere qualche rimprovero”. Della serie, tutto è bene quel che finisce bene. E la Racing Bulls lascia Baku - ora in direzione Malesia - con un bottino di punti tutt'altro che rassicurante, ma idilliaco per come si erano messe le cose in Azerbaijan.