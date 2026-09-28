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F1 | Dopo la tempesta, ecco la quiete: Norris si è scusato con Colapinto dopo le dure parole di Baku

Il campione del mondo ha affermato di essersi scusato con Colapinto per le parole durissime pronunciate dopo l'incidente che lo ha tolto di mezzo dal Gran Premio di Azerbaijan lo scorso fine settimana: "Ci siamo chiariti e siamo ancora buoni amici".

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Dopo la tempesta, arriva la quiete. Lando Norris ha fatto sapere di essersi scusato con Franco Colapinto per le parole durissime rivolte all'argentino nell'immediato post gara di Baku, sede del Gran Premio d'Azerbaijan.

Lando si è trovato coinvolto nell'incidente in curva 1 alla prima ripartenza del GP, innescato da una frenata completamente sbagliata di Colapinto. Il francese, arrivato lungo alla staccata, ha prima colpito il compagno di squadra Pierre Gasly il quale, di rimessa, ha centrato la McLaren di Lando Norris, costringendo il campione del mondo al ritiro. 

Al termine della gara, Norris non aveva risparmiato parole durissime al collega dell'Alpine: "Sono stato semplicemente buttato fuori. Penso che la FIA dovrebbe essere più severa e iniziare a infliggere squalifiche per questo genere di cose", si era sfogato Norris. 

"È una guida irresponsabile da parte di alcune persone. Costa un sacco di soldi; tutti i miei componenti adesso sono da buttare. La gente dovrebbe semplicemente essere squalificata, perché questo non è un modo di guidare che merita di stare in Formula 1".

"In Formula 1 penso che ci si aspetti che i piloti sappiano prevedere certe situazioni. Il grip sarà basso, le temperature delle gomme saranno basse; e non erano nemmeno così basse. In Formula 1 vogliamo competere contro i migliori piloti al mondo e, quando succedono cose del genere, è perché [alcuni piloti] non dovrebbero essere lì".

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Non l’ho visto, ma se provochi un incidente durante una ripartenza come questa, dovresti ricevere almeno una squalifica di una gara".

Stamattina, come detto, è arrivata la retromarcia di Norris, il quale si è scusato in via privata con Colapinto per le sue dichiarazioni a lui dirette.

"È stato un weekend difficile nel complesso a Baku e, ovviamente, è stato deludente e prematuro dover terminare la gara», ha scritto Norris sui suoi account social".

"Dopo la gara, ho mandato un messaggio a Franco per scusarmi dei commenti che ho fatto e che semplicemente non avrei dovuto fare. So che avrei dovuto comportarmi diversamente e le emozioni erano molto forti, ma questo non è una giustificazione: ho sbagliato. Nel corso degli anni ho commesso anch’io i miei errori e so che questo fa parte del mondo delle corse e del combattere al limite".

"Io e Franco ci siamo chiariti, siamo ancora buoni amici ed entrambi non vediamo l’ora di tornare a correre questo weekend".

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