WTCR | Lynk & Co lascia la serie: "BoP e gomme, poca sicurezza"

La Lynk & Co ha deciso di abbandonare il FIA WTCR con effetto immediato dopo le polemiche sulla sicurezza scaturite a Vallelunga.

La serie turismo sarà di scena questo fine settimana in Alsazia, ma le 03 TCR gestite dalla Cyan Racing non vi prenderanno parte.

La motivazione è, secondo il Costruttore cinese, la mancanza di soluzioni riguardo i cedimenti degli pneumatici Goodyear, che già al Nordschleife avevano causato la cancellazione delle gare.

In Italia, un paio di settimane fa, si erano verificati ulteriori problemi e le Lynk & Co, polemicamente, avevano percorso solo il giro di formazione, per poi rientrare ai box e non disputare le due gare in programma.

La 'politica' è sempre dietro l'angolo comunque, e in Cyan Racing puntano il dito sul Balance of Performance, a loro dire troppo sfavorevole e andando ad inficiare sul rendimento delle coperture che non garantirebbero più stabilità e affidabilità.

"Quest'anno abbiamo un pneumatico che non è in grado di sostenere il Balance of Performance e del peso di compensazione per tutte le vetture su tutte le piste. E la nostra è la più pesante di tutte. Di conseguenza, i nostri piloti sono soggetti a cedimenti delle coperture ad alta velocità e a incidenti. È semplicemente impossibile per Cyan Racing continuare la stagione in modo sicuro", ha dichiarato Fredrik Wahlén, team manager di Cyan Racing.

"È la decisione più difficile che abbiamo mai preso, perché ogni singolo membro di Cyan Racing è qui per vincere e ha sacrificato molte cose per arrivare dove siamo oggi. Ma non possiamo correre in modo sicuro nelle circostanze attuali e la sicurezza è la nostra priorità numero uno. Desideriamo ringraziare la FIA per il suo sostegno in queste difficili circostanze".

Le 5 macchine guidate da Thed Bjork, Yvan Muller, Ma Qing Hua, Yann Ehrlacher e Santiago Urrutia non scenderanno quindi in pista ad Anneau Du Rhin fra un paio di giorni, ma nemmeno nelle restanti gare del 2022.

Alexander Murdzevski Schedvin, responsabile di Geely Group Motorsport, ha aggiunto: "È stata una situazione prolungata e incredibilmente frustrante per il team, i piloti, i partner commerciali e i fan, una situazione che ci ha progressivamente messo fuori dal campionato".

"Siamo molto grati per gli sforzi compiuti dalla FIA nel cercare di trovare una soluzione. Purtroppo ciò non ha potuto presentare una soluzione soddisfacente per consentire a Cyan Racing di partecipare al WTCR in modo sicuro".

Per il WTCR è un'ulteriore mazzata, dato che ora in pista rimangono solamente 2 Hyundai, 4 Honda, 4 Audi e 2 Cupra. C'è lo spettro della fine che fece il WTCC nel 2017, ma bisognerà anche riflettere su diverse cose riguardo alla gestione generale del campionato.

Fin dal 2018 c'erano state polemiche sul BoP e la Hyundai fece la prima mossa rinunciando nel 2020 alle gare in Germania, mentre la Lynk & Co già l'anno scorso diede segni di disapprovazione, pur avendone beneficiato in diverse occasioni. La massima serie turismo è al bivio del non ritorno: trovare immediatamente nuove soluzioni tecnico-politiche-gestionali, oppure morire. Di nuovo...