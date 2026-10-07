F1 | Vowles: “Il cost cap ha peggiorato le cose. Ora abbiamo un campionato a due livelli”

Il cost cap ha salvato economicamente la Formula 1, ma non è riuscito a renderla più equilibrata. Anzi, secondo James Vowles ha prodotto l’effetto opposto, consolidando una divisione sempre più evidente tra le quattro squadre di vertice e il resto dello schieramento.

Il team principal della Williams ha affrontato il tema a Sepang partendo dalla situazione della sua squadra. L’ultimo aggiornamento portato a Baku ha rappresentato un passo avanti, ma Vowles ha ammesso che una parte importante delle risorse disponibili è stata indirizzata non alla ricerca della prestazione immediata, bensì alla costruzione delle basi necessarie per il futuro.

“Abbiamo concentrato i soldi disponibili nel cost cap soprattutto sugli elementi di cui avremo bisogno il prossimo anno – ha spiegato – e questo ha comportato dei sacrifici. Abbiamo lasciato parecchia performance in galleria del vento”.

È proprio da qui che nasce quella che Vowles definisce la “cost cap trap”, la trappola del tetto di spesa. Il principio alla base del regolamento finanziario non viene contestato: secondo il responsabile Williams, uno dei tre obiettivi originari, la sostenibilità economica, è stato addirittura superato. La Formula 1 è oggi composta da squadre finanziariamente solide, capaci di attirare investimenti. Gli altri due traguardi, però, sarebbero stati mancati: maggiore equità sportiva e riduzione delle distanze.

Vowles ha portato alcuni numeri a sostegno della sua tesi. “Attualmente le prime quattro squadre conquistano l’83% dei punti. Prima del cost cap eravamo nella fascia del 70%. In altre parole, abbiamo peggiorato la situazione”. Lo stesso vale per le possibilità di salire sul podio: secondo i dati citati dal team principal Williams, la percentuale per le squadre fuori dal gruppo di vertice sarebbe scesa dal 10 al 5%.

Il problema, secondo Vowles, è che il tetto di spesa mette sullo stesso piano strutture che partono da basi profondamente differenti. Chi dispone già di fabbriche, sistemi e processi all’avanguardia può concentrare gran parte delle risorse sulla performance; chi deve recuperare anni di scarsi investimenti è invece costretto a utilizzare una fetta importante del budget per costruire infrastrutture che i rivali possiedono da tempo.

Alexander Albon, Williams Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Quando è stato introdotto il regolamento finanziario era stato concesso un budget extra ai team che non disponevano di infrastrutture in linea con quelle delle squadre di vertice. Non tutti, però, sono stati in grado di cogliere l’opportunità per mancanza dei capitali necessari e anche chi è riuscito a colmare il divario in alcune aree, come la galleria del vento, è rimasto indietro su altri fronti. Ora che i capitali sono disponibili, a frenare le squadre che devono completare questo percorso di recupero sono proprio i limiti imposti dal regolamento, che impongono delle scelte.

“Stiamo spendendo milioni, in realtà decine di milioni, soltanto in sistemi di base, anche semplicemente per sapere dove si trova un componente all'interno della fabbrica – ha specificato Vowles - sono soldi che non finiscono sulla macchina, su un'ala anteriore o su un aggiornamento”.

Da qui il paradosso. Investire sulla monoposto attuale significherebbe sottrarre risorse alla costruzione della Williams del futuro. “Siamo intrappolati nel cost cap. Se faccio qualcosa pensando al breve termine rallento il nostro futuro, e non posso permettermelo”.

Vowles ha parlato apertamente di una Formula 1 “a due livelli”. Anche una buona stagione, ha sottolineato, non basta necessariamente a colmare il divario: lo scorso anno, nonostante tre podi conquistati dalla Williams, tra la squadra di Grove e la Ferrari quarta classificata il gap è stato di 238 punti.

La soluzione, però, non sarebbe abolire il cost cap. “Abbiamo uno sport finanziariamente molto stabile grazie al tetto di spesa. Dobbiamo però pensare a dei meccanismi che ci permettano di competere utilizzando gli stessi strumenti, perché oggi non è così”.

Una possibilità potrebbe essere introdurre correttivi legati ai punti conquistati o alla posizione nel campionato, seguendo una filosofia simile a quella già utilizzata per limitare in modo differenziato il lavoro aerodinamico. L'obiettivo, ha precisato Vowles, non sarebbe consentire a chi è indietro di scavalcare artificialmente i migliori, ma permettere di recuperare deficit strutturali accumulati negli anni. “Nel nostro caso stiamo cercando di recuperare vent'anni di scarsi investimenti che oggi, con il cost cap, non riesco realmente a colmare”.