Fotogallery | Le 15 vittorie in MotoGP di Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso ha annunciato che terminerà la sua carriera in MotoGP con il Gran Premio di San Marino di quest'anno. Andiamo quindi a ripercorrere le perle più importanti delle sue 15 stagioni in MotoGP, tante quanti i successi che gli hanno permesso di diventare per ben tre volte consecutive vice-campione del mondo tra il 2017 ed il 2019.

Di: Redazione Motorsport.com GP di Gran Bretagna 2009 - Repsol Honda Team 1 / 30 Foto di: Honda GP di Gran Bretagna 2009 - Repsol Honda Team 2 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP della Malesia 2016 - Ducati Team 3 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP della Malesia 2016 - Ducati Team 4 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Italia 2017 - Ducati Team 5 / 30 Foto di: Miquel Liso GP d'Italia 2017 - Ducati Team 6 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP di Catalogna 2017 - Ducati Team 7 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP di Catalogna 2017 - Ducati Team 8 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Austria 2017 - Ducati Team 9 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Austria 2017 - Ducati Team 10 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP di Gran Bretagna 2017 - Ducati Team 11 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP di Gran Bretagna 2017 - Ducati Team 12 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP del Giappone 2017 - Ducati Team 13 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP del Giappone 2017 - Ducati Team 14 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP della Malesia 2017 - Ducati Team 15 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP della Malesia 2017 - Ducati Team 16 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP del Qatar 2018 - Ducati Team 17 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP del Qatar 2018 - Ducati Team 18 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP della Repubblica Ceca 2018 - Ducati Team 19 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP della Repubblica Ceca 2018 - Ducati Team 20 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP di San Marino 2018 - Ducati Team 21 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP di San Marino 2018 - Ducati Team 22 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP della Comunità Valenciana 2018 - Ducati Team 23 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP della Comunità Valenciana 2018 - Ducati Team 24 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP del Qatar 2019 - Ducati Team 25 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP del Qatar 2019 - Ducati Team 26 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Austria 2019 - Ducati Team 27 / 30 Foto di: MotoGP GP d'Austria 2019 - Ducati Team 28 / 30 Foto di: MotoGP GP d'Austria 2020 - Ducati Team 29 / 30 Foto di: MotoGP GP d'Austria 2020 - Ducati Team 30 / 30 Foto di: MotoGP