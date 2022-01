Audi vince il premio TCR Model of The Year 2021 con le RS 3 LMS

L'Audi RS 3 LMS è stata eletta TCR Model of the Year della stagione 2021.

La vettura della Casa di Ingolstadt aveva già vinto il prestigioso premio della categoria corse turismo nel 2018 e succede ad un biennio appannaggio della Honda Civic Type R di JAS Motorsport.

Il trofeo 'modello dell'anno' viene assegnato dal promoter del TCR, WSC Ltd, alla macchina che nell'arco dell'intera stagione ha ottenuto i maggiori successi e risultati in tutte le gare cui ha presenziato, dal WTCR alle serie nazionali che utilizzano queste auto.

L'Audi, che fra l'altro proprio nel 2021 ha fatto esordire la seconda generazione della sua RS 3 LMS nella Coppa del Mondo FIA e dal 2022 ne avrà diverse in giro per il mondo, su 304 gare di 23 campionati ha totalizzato 7242 punti, battendo la concorrenza di Honda e Cupra, con altri 12 mezzi a seguire.

Frédéric Vervisch, Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS Photo by: WTCR

"Questo titolo sottolinea l'impegno dei nostri team clienti fra Nord e Sud America, Europa, Asia e Australia - afferma Chris Reinke, Capo di Audi Sport Customer Racing - A loro vanno i nostri complimenti e congratulazioni, perché senza di essi tutto ciò non sarebbe possibile”.

Andrea Milocco, responsabile del progetto RS 3 TCR, ha aggiunto: "E' fantastico vincere per la seconda volta il premio TCR Model of the Year dopo il 2018. Nel mondo ci sono 14 marchi diversi di auto TCR omologate e ancora una volta è stata una lotta durissima a partire dal WTCR e proseguendo per le serie continentali e nazionali. La RS 3 LMS nel suo ciclo vitale ha già conquistato due volte questo trofeo, è un orgoglio riuscirci anche ora che abbiamo il nuovo modello RS 3 LMS Gen II. Facciamo i complimenti ai team clienti che hanno centrato vittorie e podi, grazie per il loro impegno, capacità e sortività".

Il Presidente di WSC, Marcello Lotti, ha chiosato: "Il premio Model of the Year vinto dalla Audi RS 3 LMS è la conferma dell'impegno di Audi Sport Customer Racing nel supportare la categoria TCR e i team che vi competono. All'inizio del 2021 hanno lanciato il modello di seconda generazione, con il primo che già si era confermato competitivo e infatti, grazie ai risultati conseguiti da entrambi i modelli, si sono portati a casa il trofeo per la seconda volta in quattro anni".

Nel WTCR la Comtoyou Racing ha sfiorato il titolo con la nuovissima RS 3 LMS Gen II, dato che Frédéric Vervisch ha lottato fino all'ultima gara. In Australia il team Melbourne Performance Centre ha condotto al successo Chaz Mostert, mentre in Italia l'Audi è stata protagonista nelle mani di BF Motorsport e Race Lab.

Eric Brigliadori, BF Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR Photo by: Davide Cavazza