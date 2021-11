WTCR | Sochi ancora griffata Cupra, Huff domina Gara 2

Rob Huff trionfa dominando una Gara 2 ricca di colpi di scena ed incidenti che hanno dato il degno finale alla stagione 2021 del FIA WTCR.

A Sochi la pista bagnata ha continuato a regalare emozioni come in Gara 1 e fin dalla partenza ne abbiamo viste di tutti i colori, tant'è che la bandiera a scacchi l'hanno visto solo in 13 sui 19 partenti.

Allo spegnimento dei semafori, il poleman Yvan Muller è stato 'bruciato' da Mikel Azcona, riuscendo a resistere al pimpante Néstor Girolami, ma a centro gruppo un contatto tra la Honda Civic Type R di Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) e la Audi RS 3 LMS di Gilles Magnus ha lasciato il ragazzo del Comtoyou Team con l'anteriore destra piegata.

Ingresso della Safety Car che ha tenuto tutti in fila per 3 giri, poi nuovo via libera. Qui si è verificato il primo clamoroso episodio perché alla curva 17 (la penultima prima del rettilineo di partenza), Muller ha commesso un errore da dilettante bloccando le ruote della sua Lynk & Co 03.

Il veterano della Cyan Racing ha così tamponato rovinosamente Azcona, mandando larghissima la Cupra Leon Competición del vincitore di Gara 1, costretto poi a tornare ai box della Zengő Motorsport per il ritiro.

"Non capisco come un pilota della sua esperienza possa commettere un errore così assurdo, distruggendo la mia gara e la sua", ha tuonato il basco sceso dalla sua macchina.

Muller è rimasto bloccato nella via di fuga, ma tutti hanno ricominciato le loro battaglie e alla famigerata curva 4 Kirill Ladygin ha perso il controllo della sua Lada Vesta Sport appoggiandosi alla Cupra di Bence Boldizs, mandando il ragazzo della Zengő Motorsport Drivers' Academy rovinosamente a muro.

Nuovo ingresso della Safety Car e gara che è ripresa al giro 6. Qui Huff ha rotto subito gli indugi attaccando e superando in velocità Girolami. Il britannico della Zengő Motorsport è fuggito via con una Cupra imprendibile, lasciandosi alle spalle i rivali intenti a giocarsi le restanti posizioni sul podio.

Girolami ha provato a resistere anche agli altri, ma la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è stata infilata via via dalle macchine inseguitrici, a cominciare dall'Audi RS 3 LMS di Frédéric Vervisch (Comtoyou Team), che si prende la piazza d'onore in gara e in campionato.

Il terzo gradino del podio va al suo collega Nathanaël Berthon con l'Audi marchiata DHL, seguito da Tassi, con il quale ha combattuto fino ad un paio di tornate dal termine.

In Top5 troviamo anche la Hyundai Elantra N di Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), che si tiene dietro la Lynk & Co 03 del Campione Yann Ehrlacher (Cyan Racing), autore di una gara tranquilla avendo il titolo in tasca da Gara 1.

Pure il francese ha avuto la meglio di Girolami, che è settimo alla fine in caduta libera, davanti alle Hyundai di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) e Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) - vincitore della classifica Junior - ottava e decima con in mezzo l'Audi di Tom Coronel (Comtoyou DHL Team).

A punti troviamo Thed Björk sulla Lynk & Co di Cyan Performance e la Cupra di Jordi Gené (Zengő Motorsport Drivers' Academy), colpito al giro 8 dalla Hyundai di Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), che conclude la carriera a tempo pieno con un ritiro dovuto ad un episodio simile a quello che ha messo K.O. il suo alter ego Muller. Fra l'altro il 'Cinghiale' è ripartito terminata la gara per raggiungere i box, ma gli si è spalancato il cofano in faccia.

Le Lada di Ladygin e Mikhail Mityaev completano la classifica. Fra i ritirati c'è anche Santiago Urrutia, la cui Lynk & Co di Cyan Performance è stata danneggiata dalle collisioni del primo giro.

Oltre alla Honda di Tiago Monteiro - ricoverato in ospedale per una infezione batterica al torace - i ragazzi della Münnich Motorsport non sono riusciti a schierare nemmeno quella di Esteban Guerrieri, irreparabile dopo l'incidente dell'argentino al via di Gara 1.