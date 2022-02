WTCR | Ma Qing Hua firma con Cyan Lynk & Co per il 2022 Il cinese sarà a bordo della 03 TCR gestita dal team svedese, che sta definendo le proprie formazioni per quest'anno e riporta il 34enne di Shanghai nella massima serie turismo dopo averlo visto vincere in TCR Asia e China.

E' Ma Qing Hua il primo pilota annunciato dalla Cyan Racing per la stagione 2022 del FIA WTCR. Il cinese correrà con la Lynk & Co 03 costruita da Geely Group Motorsport, auto che conosce bene visto che l'ha guidata nelle ultime due stagione in TCR China e TCR Asia con il Teamwork Motorsport. 34enne di Shanghai, Ma è stato il primo pilota cinese a vincere una gara internazionale di un Mondiale FIA in Russia nel WTCC 2014 e nel 2019 era stato portacolori del Team Mulsanne/Romeo Ferraris, portando al successo e sul podio la Alfa Romeo Giulietta Veloce. "Sono entusiasta di unirmi alla Cyan Racing, il team di maggior successo nel WTCR, e di rappresentare Lynk & Co come pilota cinese sulla scena delle corse Mondiali FIA", ha detto Ma. "Ho grande rispetto per ciò che dobbiamo affrontare. Non c'è gara di auto turismo più dura sul pianeta di quelle del WTCR. Ma sono fiducioso che abbiamo un pacchetto davvero forte e che io possa contribuire alla conquista dei titoli mondiali quest'anno". "Non vedo l'ora di trasferirmi in Svezia per iniziare i preparativi insieme alla squadra in vista delle grandi sfide che dovremo affrontare nel 2022". Thed Björk, Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR Photo by: WTCR Fredrik Wahlén, Team Manager di Cyan Racing, ha aggiunto: "Siamo lieti di avere Ma Qing Hua con noi. Le sue prestazioni sono state impressionanti nelle ultime due stagioni. La sua concreta esperienza con la Lynk & Co 03 e nel WTCR sarà fondamentale per il nostro programma, e cercheremo di lavorare a stretto contatto con lui". "Arriviamo al via della stagione 2022 più motivati che mai, spinti da quanto fatto nel 2021. Ci aspettiamo una lotta ancora più dura quest'anno, ma il nostro obiettivo è chiaramente quello di difendere i nostri titoli mondiali". La Cyan Racing ha infatti conquistato il titolo piloti con Yann Ehrlacher nel 2020 e 2021, oltre a quello riservato ai team nel 2017 (con la Volvo nel FIA WTCC), 2018 (in supporto a YMR), e 2019, 2020 e 2021 con le Lynk & Co. Il marchio cinese per la prima volta sceglie un pilota del proprio paese a rappresentarlo nella massima serie turismo. Questo comporterà alcune scelte sulle formazioni da schierare nel WTCR; con Ehrlacher Campione in carica ben saldo al suo posto e un Santiago Urrutia in crescita, il sospetto che Yvan Muller voglia appendere il casco al chiodo e farsi da parte è ben radicato. Da valutare invece la posizione di Thed Björk, che da una vita ormai è uomo di Cyan Racing, ma che nelle ultime stagioni non è stato competitivo come si sperava, con più bassi che alti a livello prestazionale.