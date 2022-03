WTCR | Ecco le Hyundai 2022 di BRC col duo Michelisz-Azcona

Carica lettore audio

Il BRC Racing Team ha svelato oggi la livrea delle Hyundai Elantra N con cui si presenta al via della stagione 2022 del FIA WTCR.

Grazie al supporto di Hyundai Motorsport Customer Racing, la squadra di Cherasco affronta una nuova sfida nella massima serie turismo, per la prima volta priva del suo Capitano, Gabriele Tarquini, che al termine della passata annata ha deciso di ritirarsi dalla carriera a tempo pieno.

Al fianco del confermatissimo Norbert Michelisz arriva invece un giovane asso come Mikel Azcona, strappato a Cupra Racing e voglioso di intraprendere un nuovo cammino dopo aver vinto i titoli nel TCR Europe 2018 e 2021.

Nella cornice di Palazzo Salmatoris, il BRC Hyundai N Squadra Corse guidato dai Team Principal, Gabriele Rizzo (BRC) e Julien Moncet (Hyundai), e dal nuovo manager della Casa coreana, Andrea Cisotti, ha mostrato la colorazione delle Elantra.

Rispetto allo scorso anno non c'è più lo sponsor petrolifero Lukoil, mentre restano l'azzurro Hyundai abbinati al blu scurso e al rosso, con Michelisz che correrà ancora con il #5, mentre Azcona è fedele al #96.

L'ungherese e lo spagnolo hanno già avuto modo di prepararsi coi test pre-stagionali ad Aragón, Most ed altri circuiti europei, cosa che continueranno a fare in vista del primo impegno del campionato che si terrà a Pau-Ville ad inizio maggio.

BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR Photo by: Hyundai Motorsport

"Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, sarà la mia prima con Hyundai come pilota più esperto del team, il che è entusiasmante, anche se non è una situazione in cui mi sono trovato spesso prima - ha detto Michelisz - Sento sempre di rendere meglio quando sono sotto pressione e con più responsabilità".

"Chiaramente la guida di Gabriele mancherà a tutti, ma penso che Mikel sia uno dei migliori piloti TCR in circolazione. Lo conosco da qualche anno e anche se è appena rrivato in squadra, sono sicuro che la nostra collaborazione avrà successo come lo è stata quella con Gabriele nelle stagioni precedenti".

"Per me vincere il titolo WTCR per la seconda volta deve essere l'obiettivo. La Elantra è una gran macchina, lo sappiamo dall'anno scorso, quindi non c'è motivo per non crederci".

Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR Photo by: Hyundai Motorsport

Azcona ha aggiunto: “Gli ultimi mesi sono stati parecchio impegnati per me, l'annuncio di essere nuovo pilota ufficiale Hyundai ha creato parecchie attenzioni su di me, ma era importante rimanere concentrati sui primi test con la Elantra".

"Quando sono salito in macchina ad Aragón per la prima volta mi sono sentito subito a mio agio con il bilanciamento e il telaio, cominciando a lavorare assieme a 'Norbi' e al team. Dopo anni a correre contro le Hyundai ho grandi aspettative".

"Intanto le cose sono già molto positive, abbiamo fatto tanti test, cosa che negli ultimi anni non ero riuscito a svolgere, per cui mi sento in una buona posizione per l'inizio della stagione".

Mikel Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR Photo by: Hyundai Motorsport

Soddisfatto anche il team principal di Hyundai, Moncet: "L'evento di Cherasco è un ottimo modo per dare il via alla stagione di Hyundai nel WTCR con BRC, Michelisz ed Azcona, che formano una grande squadra e formazione per quest'anno".

"E' stata anche una grande occasione per incontrare Gabriele Rizzo e il resto del team, che con il sostegno del nostro reparto Customer Racing ha già cominciato le prove in preparazione al 2022".

"La griglia del WTCR è folta e molto competitiva, per cui il lavoro extra che squadra e piloti hanno svolto darà loro modo di fare esperienza con la Elantra, che dopo il 2021 speriamo possa combattere per il vertice".

BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR Photo by: Hyundai Motorsport

Rizzo aggiunge: "I test sono andati bene, come sappiamo i risultati nell'arco della stagione si ottengono preparandosi bene in inverno. Specialmente oggi che abbiamo un nuovo pilota come Mikel. Ci ha stupito moltissimo quanto sia stato veloce fin da subito e siamo convinti che con Norbi potrà fare un ottimo lavoro, cosa che ha fatto fin dalle prime prove".

"L'esperienza dell'anno scorso ci aiuterà con la macchina, ma ovviamente nell'arco della stagione potremo farne ancora e molta di essa deriva dai weekend di gara. Dal punto di vista ingegneristico potremo affinare l'auto meglio, ovviamente Michelisz saprà meglio cosa è già stato fatto dal 2021 con la Elantra".

"Non è facile ripartire senza una persona di grande esperienza come Tarquini, ma con lui abbiamo parlato molto e oggi abbiamo Michelisz ed Azcona per ripartire. Non hanno bisogno di presentazioni, Mikel è sempre stato velocissimo e Norbi lo conosciamo, come team di Hyundai godremo del loro supporto e sta a noi ottenere risultati in pista fin da subito".

BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR Photo by: Hyundai Motorsport

La chiosa spetta al neoarrivato Cisotti: "Il nostro progetto TCR è cominciato nel 2018 ocn la i30 e la Veloster, e oggi abbiamo la Elantra. Il TCR è un progetto importante per Hyundai Motorsport Customer Racing, e il WTCR è la piattaforma ideale per mostrare le nostre capacità".

"Come team Hyundai il nostro ruolo è importantissimo, penso che BRC abbia dei grandi piloti come Mikel e Azcona, che sappiamo quanto siano veloci. Nel WTCR ci aspetta una competizione serrata, ma siamo pronti".

"Da ingegnere posso dire che la precisione è sempre stata importante, in questo mio nuovo ruolo l'aspetto tecnico continua ad essere importantissimo, per cui dobbiamo concentrarci al massimo per supportare il team nella sua preparazione. Al momento inizio a sentire la grande pressione che c'è su di me, da responsabile del progetto".