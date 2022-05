WTCR | Il BRC Racing Team punta al podio al Nurburgring

Carica lettore audio

La BRC Hyundai N Squadra Corse è intenzionata a mantenere lo slancio positivo della WTCR Race of France, durante la quale ha ottenuto la prima vittoria della stagione con Mikel Azcona e grazie ai punteggi conquistati, occupa ora il secondo posto della classifica team.

In occasione della Race of Germany, Azcona e il suo compagno di squadra Norbert Michelisz lotteranno per replicare i buoni risultati ottenuti con le Hyundai Elantra N TCR e per salire sul gradino più alto del podio al Nürburgring Nordschleife.

Il secondo round vede la squadra impegnata all’interno di uno dei più spettacolari circuiti del calendario WTCR: il Nürburgring Nordschleife. Si tratta di una pista storica che con i suoi 25.378km è tra le più lunghe e le più impegnative del campionato.

I risultati ottenuti durante l’ultima presenza del BRC Racing Team al Nürburgring, lo scorso anno, non hanno rispecchiato la performance del team. In questa nuova occasione, la squadra avrà sempre a suo vantaggio l’esperienza dei due piloti sul circuito, elemento fondamentale per aspirare a risultati di vertice su questo tracciato.

Il programma inizierà questa settimana con le due sessioni di prove libere giovedì 26 maggio. Le qualifiche per definire la griglia della gara 1 e 2 avranno luogo venerdì 27 maggio; entrambe le gare conteranno tre giri e si terranno sabato 28 maggio.

Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR Photo by: WTCR

Il Team Principal della BRC Hyundai N Squadra Corse, Gabriele Rizzo dichiara: “L’evento del Nürburgring è particolarmente significativo e importante per noi; pertanto, occorre lavorare duramente per riuscire ad ottenere un altro podio. Siamo consapevoli della competitività della Hyundai Elantra N TCR su questo circuito, dobbiamo lottare per piazzare di nuovo entrambe le vetture tra i primi dieci in qualifica, questo ci permetterà di essere nella posizione di conquistare punti importanti nelle due gare".

"Qui una chiave del successo sarà avere alta velocità nel rettilineo poiché la maggior parte dei sorpassi sarà effettuata lungo il leggendario lungo rettilineo dopo la curva Döttinger Höhe. La stagione è appena iniziata e dovremo dare il meglio ogni weekend”.

Azcona afferma: “La gara al Nürburgring Nordschleife rappresenta un incredibile sfida. Trattandosi di una pista complicata mi sono preparato il più possibile con il simulatore e riguardando le gare degli scorsi anni".

"Conosco la pista da tre anni e grazie alla combinazione del lavoro svolto dal BRC Racing Team e le prestazioni della Hyundai Elantra N TCR, potremo concorrere per la pole position ed il podio questo weekend. L’obbiettivo è quello di mantenere la concentrazione, la costanza e gareggiare per restare ai vertici della corsa per il titolo".

Michelisz sostiene: “Non vedo l’ora di tornare al Nürburgring Nordschleife; è uno tra i miei circuiti preferiti e lo dimostrano i successi ottenuti in passato. Abbiamo costruito una buona base alla Race of France, e mi auguro di poter continuare così anche in Germania".

"È importante riuscire a conquistare il massimo dei punti possibili; per questo motivo dobbiamo rimanere concentrati e determinati. Durante la gara di Pau abbiamo dimostrato che l’auto è in grado vincere ed è ciò a cui aspiriamo”.