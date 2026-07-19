F1 | Il quarto posto di Hamilton è salvo: Ferrari solo multata per l'unsafe release

La classifica del Gran Premio del Belgio ora è definitiva, con il quarto posto di Lewis Hamilton che è salvo. Il pilota della Ferrari ha già scontato la penalità di cinque secondi che gli è stata inflitta per il contatto con George Russell avvenuto al primo giro.

Il sette volte campione del mondo però era finito sotto investigazione anche per un unsafe release avvenuto proprio in occasione del pit stop nel quale aveva scontato l'altra sanzione. Una volta completato il cambio gomme, Hamilton ha investito uno dei meccanici, che era ancora intento a regolare l'ala anteriore.

La Scuderia di Maranello ha immediatamente confermato che il meccanico fortunatamente sta bene e non ha riportato infortuni, ma l'episodio è finito sotto alla lente dei commissari, che hanno convocato Hamilton e gli uomini del Cavallino.

Alla fine, i commissari hanno deciso di sanzionare solamente la Ferrari, alla quale hanno comminato una multa di 30.000 euro, 10.000 dei quali sospesi con la condizionale. Hamilton, dunque, ha potuto conservare il quarto posto finale di Spa-Francorchamps, che gli è valso anche il secondo posto provvisorio nel Mondiale, staccato di 45 punti dal vincitore Kimi Antonelli.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Il verdetto della FIA recita: "Il concorrente (Scuderia Ferrari HP) è multato di 30.000 euro, di cui 10.000 con sospensione della pena per 12 mesi, a condizione che nel frattempo il concorrente non commetta un’infrazione simile e a condizione inoltre che, entro 14 giorni, il concorrente presenti alla FIA una relazione sull’incidente e sui protocolli introdotti per mitigare il rischio che un simile incidente si verifichi in futuro".

I commissari non hanno ritenuto necessaria una sanzione sportiva, dato che Hamilton si è fermato immediatamente ed ha anche perso tempo a causa di quanto accaduto. Tuttavia, hanno ritenuto che fosse giustificata una multa, vista la pericolosità dell'episodio.

"Il team ha riconosciuto che il rilascio della vettura n. 44 in tali circostanze fosse pericoloso e ha attribuito l’errore ad un’istruzione inopportunamente tardiva per la regolazione dell’alettone, alla mancanza di una comunicazione chiara ed al fatto che il meccanico non abbia notato la luce verde. Il team si è impegnato a rivedere le proprie procedure di pit stop per garantire che un incidente come questo non si ripeta", spiega la nota rilasciata dai commissari.

"Stavo guardando i semafori, e sarei dovuto partire quando la macchina si fosse abbassata; sono partito, poi l’ho visto alla mia destra e mi sono fermato", ha detto Hamilton. "L’unica cosa a cui riuscivo a pensare in quel momento era quando Kimi aveva ferito un meccanico ad una gamba. Sono solo grato che non si sia fatto male", ha aggiunto, facendo riferimento ad un episodio accaduto al Gran Premio del Bahrain del 2018 a Kimi Raikkonen.