F1 | Il ritorno di Sepang è una sfida anche per le gomme: l'asfalto abrasivo apre il ventaglio delle strategie

Dopo nove anni di assenza, da quel lontano 2016 che segnò una svolta tanto netta quanto inaspettata nella lotta al mondiale di quella stagione con il ritiro di Lewis Hamilton per il cedimento della PU, Sepang torna finalmente a riempire una casella del calendario iridato.

Lo fa in modo particolare, ospitando il Gran Premio del Bahrain, il che permetterà di recuperare uno dei GP inizialmente rimandati di aprile. Al di là del recuperare un Gran Premio, la bella notizia è soprattutto il ritorno di Sepang, uno dei tracciati più belli degli ultimi trent’anni nel calendario prima dell’abbandono dopo il 2016.

Per team e piloti sarà una sfida complessa, proprio perché l’ultimo appuntamento si disputò in un’era tecnica lontanissima da quella attuale, con monoposto e pneumatici profondamente diversi da quelli di oggi. Dal punto di vista delle gomme, Sepang genera livelli di energia medi, collocandosi in una fascia di severità paragonabile a Spa e Cina.

Sepang Circuit, vista dall'alto Foto di: Sutton Images

Tuttavia, le temperature ambientali e dell’asfalto, spesso molto elevate, rendono il degrado termico una variabile cruciale nella gestione delle gomme. Per questa settimana c’è il rischio pioggia, quasi una vera e propria abitudine in Malesia dato i forti scrosci, ma se il cielo non dovesse essere coperto, a quel punto non dovrebbe sorprendere vedere una pista molto calda che avrà un impatto sul degrado.

Pirelli ha scelto la terna C2, C3 e C4, ossia quella centrale e più versatile. Una selezione leggermente più aggressiva rispetto al tris più duro, che avrebbe rappresentato l’opzione più conservativa alla luce delle caratteristiche del circuito e delle temperature. Tuttavia, l’obiettivo è ampliare le chance a livello di strategie e ridurre il divario prestazionale tra la sosta singola e quella doppia, creando un ventaglio di opzioni più aperto per i team.

Al di là del layout della pista con tante zone di trazione e alcune curve veloci che mettono sotto stress il posteriore, l’altro aspetto da tenere conto riguarda le caratteristiche dell’asfalto, abrasivo, con una rugosità paragonabile a quella del Bahrain, pur mantenendo peculiarità proprie. Quello di Sakhir è uno dei tracciati con l’asfalto più abrasivo dell’intero calendario, dato che nella sua storia di oltre vent’anni non è mai stato cambiato.

L’aderenza sarà probabilmente limitata nella giornata di venerdì, anche per i tanti acquazzoni che puliscono il tracciato, ma l’evoluzione della pista dovrebbe essere piuttosto marcata, con un progressivo aumento del grip man mano che la gomma si depositerà sull’asfalto. Una delle principali difficoltà sarà la gestione termica di entrambi gli assi, un tema che storicamente ha sempre influenzato la prestazione in Malesia.

Pioggia sulle gomme Pirelli: saranno protagoniste questo weeekend? Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il circuito è stato oggetto di diversi interventi negli ultimi anni. Nel 2023 è stata riasfaltata la sezione tra le curve 6 e 12, con ulteriori lavori localizzati in curva 9. Chiaramente, prima di andare in pista, Pirelli ha inviato alcuni suoi tecnici direttamente in loco per analizzare il tracciato, anche perché gli ultimi dati storici risalgono ormai a dieci anni fa per quanto riguarda la Formula 1.

Tuttavia, le analisi condotte dai tecnici Pirelli poche settimane fa indicano che le caratteristiche generali della superficie restano molto simili a quelle del 2017. Più recentemente, a partire da settembre, sono state effettuate operazioni di spianatura e pulizia dell’asfalto per eliminare irregolarità e migliorare le condizioni in vista del weekend di gara e questo permetterà alle vetture di girare più basse.

Uno dei fattori più delicati sarà la scarsità di dati. Pur trattandosi di un circuito storico, nessuna squadra dispone di riferimenti realmente utili con le monoposto dell’attuale generazione. Le prove libere del venerdì avranno quindi un peso superiore al solito: è come un nuovo circuito, in realtà per una buona fetta della griglia, mentre i team dovranno individuare il bilanciamento corretto e comprendere il comportamento delle gomme.