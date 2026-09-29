MotoGP | Taramasso: "A Motegi c'è l'incognita dell'asfalto nuovo, Michelin cambia tutto al posteriore"

Archiviata la fase continentale della stagione, con un Mondiale più aperto che mai, con Jorge Martin e Marc Marquez separati da soli 12 punti, e dopo la tanto attesa prima vittoria di Pedro Acosta in Austria, la MotoGP inizia il suo viaggio verso oriente dal Giappone. Il circuito di Motegi è ormai una grande classica, visto che fa parte del calendario del Mondiale ormai dal 1999, quando ha preso il posto di Suzuka, ritenuta ormai troppo pericolosa per gli standard di sicurezza richiesti.

Tuttavia, quest'anno sarà una sorta di salto nel buio per tutti, perché la pista di proprietà della Honda si presenterà con un nuovo manto d'asfalto, che sarà scoperto da tutti solamente nel fine settimana. Per questo la Michelin, in qualità di fornitore unico di pneumatici della classe regina, è dovuta correre ai ripari con un'allocazione ad hoc per l'occasione, come ci ha spiegato il suo responsabile Piero Taramasso.

"La grande incognita che troveremo a Motegi è che la pista è stata riasfaltata completamente, quindi diciamo che i dati degli anni passati serviranno a poco. Tra l'altro, parliamo di un circuito che è noto per essere particolarmente sollecitante sull'anteriore, perché ci sono delle staccate molto importanti. Ma ci sono anche tante accelerazioni, quindi potrebbe essere una pista veramente difficile da affrontare con l'asfalto nuovo", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

E' facile immaginare che vi siate coperti con le scelte che avete fatto a livello di allocazione di fronte a questa situazione...

"Proprio per questo porteremo tre soluzioni sia per quanto riguarda l'anteriore che il posteriore, a differenza delle due che rappresentano l'allocazione standard. Davanti abbiamo deciso di proseguire con le stesse tre opzioni che avevamo proposto nel 2025, tutte simmetriche. La soft aveva funzionato bene anche con temperature intorno ai 15 gradi, con qualche chiazza d'umido. La media diciamo che è la gomma standard, che funziona bene un po' ovunque. Per quanto riguarda la dura invece è una gomma con la carcassa più rigida che utilizziamo nelle gare asiatiche, che dovrebbe garantire un po' più di stabilità ed un po' più di costanza. Al posteriore invece abbiamo cambiato tutto...".

Ecco, puoi spiegarci un po' più nel dettaglio cosa avete cambiato per quanto riguarda le soluzioni posteriori?

"In generale, si tratta di mescole più rigide rispetto all'anno scorso, perché con l'asfalto nuovo inevitabilmente si genererà più temperatura e magari anche più usura, anche perché le caratteristiche della pista, che è molto 'stop and go', vanno in quella direzione. Sono tutte soluzioni asimmetriche, con la mescola più rigida a destra, e la dura ha la stessa carcassa dell'Austria. Diciamo però che si tratta di un'opzione che avranno a disposizione da venerdì, ma che per noi è una sorta di back-up. Tra l'altro, per compensare la carcassa più rigida, l'abbiamo accoppiata con la stessa mescola della soft".

Ma quindi si tratta di una gomma che servirà solamente in caso di condizioni estreme o credi che la useranno?

"Credo che per usarla serviranno delle condizioni abbastanza estreme, con l'asfalto che deve essere almeno a 40 gradi o oltre. Guardando le previsioni, però, le massime dovrebbero essere intorno ai 20-22 gradi, quindi ci aspettiamo che la pista non vada oltre i 30-35. Tuttavia, vogliamo essere coperti nel caso ci siano temperature inattese e più elevate".

Viste tutte queste variabili, non deve essere facile sbilanciarsi in previsioni su quelle che potrebbero essere le scelte dei piloti per la Sprint e per la gara lunga...

"E' difficile, perché un tracciato come Motegi, conosciuto per essere molto sollecitante sull'anteriore, con forti staccate ed accelerazioni, con l'asfalto nuovo è veramente un'incognita".

Se non altro, dovrebbe darvi una mano il meteo, perché al momento le previsioni parlano di un weekend asciutto...

"Speriamo davvero che sia così, perché il peggio sarebbe arrivare con l'asfalto nuovo, senza dati, e poi trovarsi a lavorare in condizioni miste, quando c'è troppo asciutto per le rain o troppo bagnato per le slick. O magari ritrovarsi a fare due sessioni sul bagnato e poi dover andare in gara senza avere dati sull'asciutto. Onestamente, sarebbe meglio avere un weekend tutto asciutto o tutto bagnato. Se poi il meteo fosse buono sarebbe ottimale, perché quando un asfalto è nuovo non sai mai come si comporta sul bagnato, perché magari ci sono ancora gli oli che trasudano".

Michelin Foto di: Michelin

Facciamo un passo indietro al Gran Premio d'Austria, che ha visto la prima vittoria in carriera di Pedro Acosta. Che weekend è stato per la Michelin?

"Ha piovuto sia giovedì che venerdì notte, ma alla fine siamo sempre riusciti a girare sull'asciutto, con la temperatura dell'asfalto che è stata circa di 40 gradi sia per la Sprint che per la gara lunga. Sapevamo comunque che il Red Bull Ring sarebbe stato un circuito impegnativo, sul quale è fondamentale gestire lo spinning del posteriore, perché ci sono delle forti accelerazioni e c'è poco grip. Del resto, la pista non è mai stata riasfaltata da quando ci siamo andati la prima volta nel 2016, quindi c'è poco grip meccanico, ma in generale direi che è andata bene".

Queste condizioni hanno dettato delle scelte quasi obbligate per tutti...

"Nella Sprint abbiamo visto quasi tutti i piloti con la media all'anteriore e la soft al posteriore. Solo in quattro hanno corso con una coppia di medie, tra cui Pecco Bagnaia, che comunque è rimasto nel gruppo di testa, anche se la soft aveva qualcosina in più per la Sprint. Per la gara lunga invece sono andati tutti con due gomme medie. All'inizio abbiamo visto un po' di battaglia, poi Acosta è andato via, perché lui e Martin avevano proprio un altro ritmo rispetto agli altri. La cosa positiva per noi è che Pedro è l'ottavo vincitore diverso in questa stagione, quindi siamo vicini ad eguagliare il record di nove, registrato nel 2016 e nel 2020".

Credi che ci sia ancora il margine per provare addirittura a batterlo?

"Vedremo, ma per noi è una bella soddisfazione, perché vuol dire che le gomme funzionano se ci sono diversi piloti e diversi marchi che possono lottare per la vittoria. Nelle ultime gare infatti anche la KTM è sempre andata sul podio, con Aprilia e Ducati che continuano ad essere delle presenze costanti".

Diversi piloti domenica si sono lamentati del fatto che la gara è stata piuttosto lenta anche se le moto sono sempre più veloci. Che spiegazione puoi dare a questa cosa?

"Diciamo che ogni anno che andiamo in Austria l'asfalto peggiora e quindi c'è sempre meno grip. E' un qualcosa che dipende dagli effetti meteorologici, perché la pista è in un luogo che subisce degli sbalzi termici importanti nel corso dell'anno e ogni anno ci corre anche la Formula 1, che 'mangia' l'asfalto. Poi non dobbiamo dimenticarci che ha piovuto due notti, quindi anche la gommatura non era ottimale. Inoltre Acosta, che ha vinto la gara, era quinto all'inizio, quindi ha dovuto fare anche diversu sorpassi. Il record della distanza di gara è stato fatto da Bagnaia nel 2024, ma comandando dall'inizio alla fine. Infatti, se andiamo a vedere i giri veloci, il tempo è lo stesso. Però è innegabile che in generale è stata una gara un po' lenta".

Durante il weekend si è parlato tanto del fatto che ci fosse la carcassa più rigida al posteriore, anche se ormai era il quarto anno che portavate la stessa soluzione al Red Bull Ring, come hanno sottolineato anche diversi piloti...

"Si tratta di una carcassa che è un po' più rigida rispetto a quella standard, che è fatta per tenere la temperatura più bassa, ma onestamente non c'è una differenza enorme. E' logico però che richiede una messa a punto particolare e chi la trova la riesce a sfruttare al 100%".

Se si guarda ai risultati, in precedenza quest'anno avevate portato delle carcasse rinforzate anche in Thailandia ed in Brasile (a Goiania la stessa del Red Bull Ring) e la sensazione è che l'Aprilia e la KTM riescano ad adattarsi meglio, mentre la Ducati ha qualche difficoltà in più...

"Dipende da che punto di vista la guardi. In Austria sembrava così perché non hanno vinto su una pista dove ormai era la prassi, ma alla fine c'erano quattro Ducati nelle prime nove posizioni. Inoltre Marquez ha fatto secondo nella Sprint e non è un risultato che avrebbe fatto se fosse stato davvero in difficoltà".