F1 | Hamilton: “Ferrari non è più seconda forza, ma importa? Se ho ancora fiducia in Vasseur? Sì"

Ferrari lascia l’Azerbaijan con una certezza: in un weekend complicato come quello di Baku, su un tracciato dove era prevedibile che la SF‑26 potesse soffrire, la squadra è comunque riuscita ad ampliare il margine su McLaren nella classifica costruttori, anche se sa di una magra consolazione. In gara, infatti, Piastri aveva realisticamente la possibilità di finire davanti, mentre Norris è stato rallentato da alcuni problemi.

L’errore dell’australiano ha però dato un po’ di respiro al Cavallino, nonostante Charles Leclerc abbia lanciato un chiaro campanello d’allarme. Il monegasco ha infatti sottolineato che, se è vero che il gap sui rettilinei resta significativo, anche in curva il vantaggio su cui la Ferrari aveva potuto contare per una parte della stagione sta progressivamente svanendo.

Qui a Baku il tema è apparso ancora più evidente. Nel secondo settore, anche nelle curve lente, la SF26 non è riuscita a imporsi come riferimento, pagando non solo nei confronti della Mercedes, da sempre molto efficace in trazione e nello scaricare la potenza a terra, ma anche della Red Bull, che su piste con molte ripartenze si è dimostrata competitiva per tutta la stagione.





Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Scorrendo gli ultimi Gran Premi emerge un dato significativo: il podio in casa Ferrari manca ormai da Spa. Ma c’è un elemento ancora più indicativo. Max Verstappen ha raccolto almeno due podi in più dei piloti del Cavallino, sebbene la Red Bull raramente abbia rappresentato la seconda forza in pista. Questo è un chiaro segnale di come la Ferrari abbia faticato a sfruttare le occasioni in cui avrebbe dovuto costruire.

Non sorprende tanto vedere la Ferrari fuori dal podio a Baku, perché la pista non era ideale per esaltare le qualità della SF26. A preoccupare i piloti è piuttosto il trend. Oltre alla carenza di potenza, qui è emersa anche la difficoltà nell’accendere gli pneumatici, una caratteristica intrinseca della SF26 dovuta alla sua gentilezza sulle gomme, un tratto che spesso aiuta in gara ma che sul giro secco può diventare un limite.

Ma su una pista dove serve girare con continuità per accenderle, anche in gara sono emersi dei problemi su questo fronte, a cui si sono poi aggiunte le difficoltà in termini di deployment che Lewis Hamilton ha evidenziato per tutta la prima parte della corsa: “Per tutto il weekend, il problema è stato accendere le gomme, credo di non essere mai riuscito davvero a farle entrare in temperatura, e non riesco a capire bene perché succeda con la nostra macchina”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Abbiamo fatto alcune modifiche per cercare di farle funzionare. Nelle libere tre è andata un po’ meglio, in qualifica è stato davvero difficile metterle in temperatura. Penso che molti abbiano avuto questo problema, ma altri sembravano soffrirlo meno. E in gara è stato così, per tutta la gara. Credo che alla fine del primo stint, all’improvviso, le gomme si siano accese e avevo un passo discreto”.

“Ma poi siamo passati alla mescola media e non hanno funzionato. E poi il deployment: questi ragazzi sembrano avere potenza, potenza, potenza ovunque. È abbastanza folle vedere che devi difenderti in punti dove normalmente non dovresti, come in curva 2, 4 o 5”, ha aggiunto Lewis. In effetti, come detto, sin dal secondo giro Lewis si è lamentato della carenza di potenza, faticando ad attaccare o difendersi.

In Malesia ci saranno condizioni completamente diverse. Accendere le gomme non sarà un problema, anzi, sarà probabilmente necessario gestire il surriscaldamento. Restano però i lunghi rettilinei, su cui la SF26 potrebbe soffrire, anche perché arrivano in rapida successione.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc, dopo la corsa, ha spiegato che la Ferrari ormai non dispone più del miglior telaio e che i rivali stanno raggiungendo il Cavallino anche in curva grazie ai loro aggiornamenti. Pressato su questo tema, Lewis ha ribadito come al momento la Rossa non sia la seconda forza. E quando gli è stato chiesto se, allo stato attuale, la Ferrari sia addirittura la quarta forza, è stato altrettanto diretto.

“Qual è l’importanza di tutto ciò? Perché dovrei essere d’accordo? Non so se siamo terzi o secondi, non lo so. Al momento è chiaro che non siamo la seconda forza. Però oggi siamo davanti alla McLaren, quindi forse siamo terzi”.

Incalzato sul tema e sul rischio che la Ferrari stia perdendo terreno, anche alla luce delle recenti voci su Chris Horner che si sarebbe “autoproposto” alla guida del Cavallino, a Lewis è stato chiesto se ci fosse ancora piena fiducia nel progetto con Fred Vasseur al timone. La risposta è stata netta: “Sì”, ha ribadito Hamilton senza esitazioni.