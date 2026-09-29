F1 | Motore 2030: l'8 cilindri, 3 litri, potrebbe avere una sovralimentazione con bi-turbo?

C’è una sorpresa nella discussione sui motori 2030: l’otto cilindri da tre litri, non solo sarà sovralimentato, ma pare che possa adottare il doppio turbo, uno per bancata. L’unità che doveva essere aspirata con un piccolo KERS, con il trascorrere delle settimane sta cambiando la sua configurazione, prendendo una piega decisamente diversa rispetto agli iniziali dettati mostrati da Stefano Domenicali (presidente e CEO di F1) e Mohammed Ben Sulayem (presidente FIA).

Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA, con Stefano Domenicali, Presidente e CEO di F1 Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

L’idea era quella di mettere in gioco, a partire dal nuovo ciclo regolamentare, un propulsore più semplice per rendere i GP meno condizionati della perversa logica della gestione dell’energia, restituendo al pilota il gusto di avere il pieno controllo della monoposto e al pubblico uno spettacolo molto più facile da comprendere, senza troppe sofisticazioni che portano a cambiare diversi parametri della ricarica elettrica in funzione del circuito. Non un V8 aspirato e basta, ma con un piccolo sostegno ibrido valutabile in 100 kW contro gli attuali 350 kW.

Si dice che a rilanciare la logica del turbo sia stato il rumore: il calendario di F1 offre almeno un terzo degli appuntamenti che si disputano in circuiti cittadini, dove la portata del suono può avere una sua importanza, per cui un sistema di sovralimentazione è in grado di limitare il suono degli scarichi.

È da capire se questa è stata una scusa capziosa, visto che chi ha studiato la fattibilità del V8 atmosferico aveva simulato ben tre diverse opzioni di suono (scarico libero, con un rumore uguale a quello di oggi o con una frequenza acustica intermedia), lasciando ampia libertà di scelta al legislatore che sembrava attratto dalla via di mezzo.

Il motore Cosworth DFV della Lotus 49 portata al titolo 1968 da Graham Hill Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Ma più passano i giorni e più sembra crescere il tentativo di alcuni Costruttori di ostruire la possibilità che ci possa essere un motorista indipendente, non legato ad alcuna Casa, che fosse disponibile a dare il nuovo propulsore alle squadre che sono oggi clienti e risultano molto soggiogate, soprattutto nelle scelte politiche, alle decisioni del marchio fornitore.

La FIA caldeggia che torni ad esserci una sorta di Cosworth, proprio nel tentativo di limitare lo strapotere dei Costruttori nel definire le linee guida della F1 futura, mettendosi anche al riparo da possibili uscite di qualche motorista dal Circus.

Con l’introduzione del doppio turbo, invece, ci sarebbe una complicazione importante del progetto V8 che spingerebbe i costi decisamente più in alto rispetto alle aspettative di disporre di un’unità semplice ed economica.

Prima vittoria della Renault in F1con Jean-Pierre Jabouille sulla RS10 doppio turbo Foto di: Renault

A livello storico vale la pena ricordare che la Renault nel 1977 si era presentata con la RS01, la famosa “teiera gialla” che aveva portato al debutto nella versione RS10 del 1979 il primo doppio turbo, mentre l’ultima realizzazione vincente risale al 1988 con la McLaren MP4/4 di Senna e Prost che ha dominato il campionato con il V6 Honda RA168E dotato di due turbine IHI.

I Costruttori non hanno ancora siglato il documento che sancisce il V8 con il doppio turbo, ma sembra che si sia già trovato un accordo a supporto della proposta Mercedes per avere una maggioranza qualificata e la FIA ha fretta di trovare una sintesi per consentire ai motoristi di iniziare la sperimentazione e lavorare anche sul 2030...