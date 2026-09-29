Genesis valuta con calma il futuro in IMSA: "Ci serve un team per schierare le GMR-001, ma senza fretta"

Genesis Magma Racing sta valutando una futura espansione nell’IMSA SportsCar Championship, anche se consolidare la propria presenza nel FIA WEC rimane la priorità assoluta del programma.

Intervenendo durante il weekend della 6h del Fuji, Cyril Abiteboul, presidente di Hyundai Motorsport e team principal di Genesis Magma Racing, ha illustrato in dettaglio la strategia a lungo termine del marchio per il Nord America, dopo la stagione d’esordio nella classe Hypercar del WEC con la GMR-001 LMDh.

Gli Stati Uniti rappresentano un mercato fondamentale per Genesis, contribuendo a quasi un terzo del volume delle vendite globali del marchio di lusso. Nonostante avesse escluso a giugno, durante la 24h di Le Mans, la partecipazione di Genesis al campionato statunitense nel 2027, Abiteboul ha sottolineato che la decisione verteva su una questione di tempistica piuttosto che di interesse.

"Penso che l’ IMSA sia già un campionato molto consolidato, quindi dal nostro punto di vista non abbiamo nulla da aggiungere - ha dichiarato il francese a Motorsport.com - Conosciamo bene il valore che offre. Penso che sia più una questione di come arrivarci".

"La nostra idea e il nostro piano erano molto chiari su come procedere per entrare nel WEC. Credo che sia più una questione di come farlo senza sminuire la nostra attenzione o il nostro impegno nel Mondiale, ed è anche per questo che abbiamo in un certo senso rimandato un po’".

"Volevamo prima assicurarci di fare bene il primo passo nel WEC, senza espanderci troppo rapidamente. Una volta consolidata questa posizione, credo che arriverà il momento di farlo, ma trovando anche il partner giusto, perché è chiaro che non è qualcosa che vogliamo fare da soli”.

Cyril Abiteboul, Team Principal di Genesis Magma Racing Foto di: Genesis

A caccia del team con cui collaborare

Anziché schierare una squadra di casa propria, Genesis intende affidarsi a un team partner per gestire le proprie vetture. Abiteboul ha confermato che si sono già tenute delle conversazioni preliminari, anche se il programma sta procedendo intenzionalmente a un ritmo misurato.

“Penso che si tratti di trovare la giusta combinazione in termini di modello operativo, ed è un aspetto che probabilmente esamineremo con maggiore attenzione nei mesi a venire”.

Alla domanda se fossero iniziate le prime discussioni con potenziali collaboratori per la scuderia, Abiteboul ha confermato la cosa, pur mantenendo la massima discrezione.

"Sì, ci sono stati incontri, ma non voglio alimentare speculazioni parlando della questione finché non saremo certi di essere pronti per l’IMSA. Stiamo compiendo passi avanti per essere pronti, ma non lo siamo ancora del tutto".

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert Foto di: FIA WEC / DPPI

Abiteboul ha infine espresso fiducia nella salute della serie americana e nell’impegno dei Costruttori, sottolineando che un nuovo concorrente può cambiare la traiettoria complessiva di un campionato.

"È chiaro che vogliamo che i costruttori competano tra loro, questo è evidente. Ma non dipende da noi e non si tratta di essere contenti o scontenti. Penso che possiamo anche sentire di poter contribuire alla crescita".

"È molto facile ritrovarsi in un circolo vizioso: uno inizia ad andarsene e poi tutti iniziano a farsi prendere dal panico e a dare di matto, ma la buona notizia è che si può anche invertire questa tendenza. E potremmo essere proprio noi a creare una situazione diversa. L'IMSA è per noi un’opportunità leggermente diversa rispetto a quella del WEC".

“Ecco perché al momento il numero di Costruttori va bene. Non vorremmo perdere nessuno di quelli che partecipano al campionato, ma va bene così. È più una questione di come gestirlo, fra tempistica e modo. Sono una sfida per l’altro aspetto del campionato, che è già di per sé un grande campionato".