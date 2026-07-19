F1 | La Ferrari stupisce: il vero potenziale della SF-26 è ancora tutto da scoprire

È una Ferrari che sembra fare di tutto per sfuggire ai giudizi. Tra i tanti aspetti che rendono il progetto SF-26 difficile da decifrare c’è anche la difficoltà nel coglierne il reale potenziale. Sulla carta il doppio appuntamento Silverstone-Spa avrebbe dovuto rappresentare un bagno di sangue: due piste ad alto tasso energetico, lo scenario peggiore secondo quanto emergeva anche dall’interno di Maranello. E invece la Ferrari ha chiuso le due tappe con un bottino di 81 punti, contro i 56 della Mercedes e i 36 raccolti da Red Bull e McLaren.

Non è ancora una Ferrari in grado di impensierire la Mercedes nella corsa ai traguardi più importanti, ma il progetto SF-26 sta seguendo una linea di sviluppo che, almeno per il momento, ha consentito alla Scuderia di mettere alle spalle McLaren e Red Bull. Non sono questi gli obiettivi assoluti di Maranello, ma solo pochi mesi fa anche questo sarebbe stato un traguardo tutt’altro che scontato.

Charles Leclerc, Ferrari, sul podio di Spa dopo il secondo posto con Antonelli e Verstappen Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A Spa Leclerc ha accarezzato per qualche giro il sogno del secondo successo consecutivo, complice una Virtual Safety Car entrata in pista nel momento perfetto per la strategia Ferrari. Poi il maggiore potenziale del tandem Mercedese/Antonelli, ha riportato i valori in campo al loro posto, ma per riuscirci è stato necessario sfruttare tutto ciò che la monoposto di Brackley aveva a disposizione.

“Sulla carta Spa e Silverstone erano due dei weekend più difficili per noi – ha ammesso Frederic Vasseur – e nel complesso possiamo dire che è andata piuttosto bene. È chiaro che Kimi oggi aveva qualcosa in più in termini di prestazione pura, ma l’esecuzione del nostro weekend è stata buona e questo ci ha permesso di lottare. In futuro arriveranno circuiti che si adatteranno meglio al nostro pacchetto tecnico, ma oggi non si può dare nulla per scontato, perché tutti continuano a sviluppare le monoposto”.

Su un tracciato come Spa il divario tra Ferrari e Mercedes è stato di circa due decimi sul passo gara, mentre in qualifica il margine è più ampio. È proprio sul giro secco che oggi la Scuderia appare più vulnerabile, una carenza che comporta prendere il via delle gare in aria sporca senza la possibilità di sfruttare appieno il potenziale della SF-26 sulla distanza.

Il team Ferrari festeggia Leclerc sul podio Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Non credo che nel breve periodo si possano fare grandi passi avanti su questo fronte – ha spiegato Vasseur parlando della competitività in qualifica – siamo praticamente al limite. Probabilmente è una caratteristica della power unit che aiuta un po’ di più Mercedes sul giro secco, mentre magari favorisce noi in gara, anche se non ne abbiamo la certezza assoluta. Non c’è molto che possiamo fare se non continuare a sviluppare la macchina, portare prestazione e avvicinarci sempre di più alla Mercedes”.

La domenica di Spa ha confermato anche il crescente feeling di Leclerc con la SF-26. La gara di Charles è stata praticamente impeccabile, con l’unica sbavatura rappresentata dal rischio corso nel contatto con la McLaren di Oscar Piastri. Sarebbe potuto arrivare anche un doppio podio Ferrari se la gara di Lewis Hamilton non fosse stata compromessa dal contatto alla Les Combes con George Russell, ma alla fine anche il bilancio dell’inglese resta positivo. Da una situazione che avrebbe potuto tradursi in un ritiro o in una gara pesantemente compromessa, Hamilton è riuscito comunque a conquistare il quarto posto e dodici punti che gli consentono di tornare alle spalle di Antonelli nella classifica del Mondiale.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il tutto alla vigilia di un weekend nel quale la Ferrari si presenterà con l’obiettivo di puntare al massimo risultato. Sulla carta (una carta che quest’anno è stata spesso smentita, ma che mantiene comunque una sua logica) il tracciato dell’Hungaroring dovrebbe adattarsi molto bene alle caratteristiche della SF-26: curve lente, pochi rettilinei e un impatto molto più contenuto della power unit.

Vasseur, però, ha subito invitato alla prudenza. “La prossima settimana tutti porteranno degli aggiornamenti e oggi è impossibile sapere quale sarà il quadro delle prestazioni. Inoltre non dimentichiamo che gran parte della performance dipende dall’esecuzione: gestione delle gomme, preparazione degli pneumatici e assetto contano probabilmente più della configurazione del circuito”.

Scaramanzia? Forse anche. “Sulla carta circuiti come Silverstone e Spa erano probabilmente più difficili per noi rispetto ad altri – ha concluso Vasseur – ma dobbiamo continuare con lo stesso approccio e non pensare che la gara successiva sarà facile. Non lo è mai”. Facile non sarà, su questo non ci sono dubbi. Ma è altrettanto difficile negare che la Ferrari arriverà in Ungheria con la concreta possibilità di giocarsi qualsiasi risultato.