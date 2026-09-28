F1 | Ferrari: Leclerc e Hamilton hanno corso con due configurazioni aerodinamiche diverse

Qual è il valore della Ferrari attuale? Probabilmente se lo domandano anche a Maranello perché l’estate avrebbe dovuto sancire il rilancio della rossa all’inseguimento della Mercedes: gli aggiornamenti portati sulla SF-26 e, soprattutto, l’introduzione del motore ADUO2 non solo non sono stati sufficienti ad avvicinare la Stella, ma complessivamente non stanno dando nemmeno i risultati per contrastare l’ascesa di Red Bull e McLaren.

La squadra di Woking ha chiuso il weekend in Azerbaijan con zero punti utili al mondiale Costruttori, tanto da permettere a Fred Vasseur di puntualizzare: "Abbiamo fatto più punti della McLaren nella lotta al secondo posto del Mondiale Costruttori.

Questo non è male, anche se il nostro obiettivo è vincere le gare e il Mondiale", ma la sensazione è che la MCL40 con l’ultimo pacchetto di novità abbia fatto un salto di qualità che a Baku non si è ancora misurato nella sua completezza, mentre la Red Bull, specie in gara, ha rivelato che le due RB22 di Max Verstappen e Isack Hadjar meritano il podio dietro al vincitore George Russell con la Mercedes.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

I numeri dicono che la Scuderia è saldamente seconda nel mondiale Costruttori con un bottino di 72 punti che sarà molto prezioso da difendere sui papaya, ma l’andamento della stagione indica, piuttosto, che la SF-26 non riesce a rimanere seconda forza e sta scivolando al ruolo di terza, se non quarta squadra a livello tecnico.

Le “oscillazioni” nei valori sono spesso cambiate in funzione degli aggiornamenti portati, ma il dubbio (in attesa che ad Austin arrivi l’ultimo pacchetto previsto per il 2026) è che il progetto della rossa stia arrivando un po’ al capolinea dello sviluppo.

Una controprova si è avuta proprio dal GP azero disputato sabato: le due Ferrari hanno affrontato le qualifiche e la gara in una configurazione aerodinamica diversa. La macchina era stata deliberata per montare i bargeboard nella versione con un unico elemento verticale. Charles Leclerc ha impostato il weekend azero con la soluzione più scarica, adatta a cercare le velocità massime sui lunghi rettilinei.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, invece, dopo prove libere poco soddisfacenti ha deciso alla conclusione di FP3 di adottare la configurazione più carica, dotata di tre elementi verticali nel bordo d’entrata del bargeboard.

Un cambiamento di linea voluto dal sette volte campione del mondo per disporre di un retrotreno più stabile e che fosse in grado di dare maggiore trazione alla sua rossa, e magari nella speranza di mandare in temperatura le gomme anteriori che non si "accendevano". A dimostrazione, una volta di più, che i due piloti del Cavallino hanno stili di guida decisamente diversi, ma anche che si fanno dei tentativi per estrarre l’effettivo potenziale di questa macchina sempre molto impegnativa da portare al limite.

In gara sembra aver pagato di più la scelta del monegasco, certamente più brillante nel passo gara rispetto al compagno di squadra, probabilmente più alle prese con un fastidioso sottosterzo nelle curve, visto che davanti al traguardo i due sono transitati con una differente velocità di appena 1,8 km/h (341,9 di Leclerc contro 340,1 di Hamilton). Charles è stato più veloce di quasi 0”177 nel T1, mentre Lewis ha prevalso nel guidato T2 di 0’099, mentre nel T3 si sono equivalsi con una differenza di 7 millesimi a favore del monegasco. La differenza si è misurata, però, in modo chiaro nel giro più veloce, dato che hanno ballato 386 millesimi a favore di Leclerc.

La Ferrari sa di disporre di una vettura con un buon telaio e una buona aerodinamica, ma se per trovare un buon bilanciamento della SF-26 bisogna aumentare la spinta verticale sui circuiti dove conta molto l’efficienza aerodinamica e la bassa resistenza all’avanzamento, si finisce per mortificare il teorico potenziale, cercando anche soluzioni meccaniche più estreme che rendono la guida meno precisa e difficile.