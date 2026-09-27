F1 | Analisi post Baku: Ferrari in trend negativo, è ora di cambiare?
In questo nuovo video firmato Motorsport.com, analizziamo il fine settimana della Formula 1 a Baku: per la Ferrari, si tratta del quinto appuntamento senza podi. Un trend negativo che viaggia parallelamente alla crescita dei suoi diretti avversari.
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