F1 | Colapinto: "Ho commesso un grave errore in staccata e chiedo scusa a Pierre e Lando"

L'ha combinata grossa: Franco Colapinto alla seconda ripartenza dalla Safety Car ha fatto un filotto alla staccata di curva 1. Ha centrato l’Alpine del compagno di squadra Pierre Gasly e il francese è finito addosso alla McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo è stato durissimo con l’argentino, visto che ha auspicato da parte della FIA almeno la squalifica di un GP per un pilota che non è degno di guidare in F.1. Il collegio dei commissari sportivi gli ha comminato cinque posizioni in griglia a Sepang, nel GP del Bahrain.

Colapinto è arrivato alla staccata del rettilineo con una velocità esagerata, non valutando che il gruppo davanti si era molto compattato e ha causato il ritiro di tre vetture. Un harakiri per l’Alpine visto che entrambi i piloti erano in zona punti e sono tornati a casa con uno zero, perdendo sei lunghezza sulla Racing Bulls nella battaglia per il quinto posto nel Costruttori che vede il team di Faenza con un margine che è salito a 15 punti...

“Sì, ho fatto un grosso errore. Ho bloccato le ruote anteriori, con gomme e freni ancora freddi e ho perso del tutto il controllo della monoposto. Quindi, non c'è molto altro da dire se non chiedere scusa alla squadra, a Pierre e a tutta la fabbrica. Abbiamo lavorato duramente per conquistare dei punti preziosi, e ho buttato via tutto con quel grave errore. Non credo ci molto altro da aggiungere”.

Franco Colapinto, Alpine Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Norris, molto irritato, ha chiesto la tua squalifica per un GP. Sarebbe una punizione eccessiva?

"A dire il vero devo chiedere scusa anche a Lando e non solo a Pierre. Chiedo scusa a tutti: ho commesso un grosso errore. Ho bloccato le ruote nel punto di massima pressione in frenata e ho perso il controllo della vettura”.

Hai appena firmato il rinnovo del contratto con Alpine ed eri l’unico pilota della griglia che aveva concluso tutte le gare e poi è arrivato questo crash che ha coinvolto non solo il compagno di squadra...

“Sì, sì, certo. È più che deludente mettere fuori gara il proprio compagno di squadra. Questo è forse l'aspetto peggiore. Se avessi fatto tutto da solo ci sarebbe stato da riflettere, ma così l’episodio è molto peggio”.

Che tipo di penalità ti aspetti di ricevere?

"”Beh, vedremo se ce ne sarà una: mi aspetto qualcosa, ovviamente.ma non saprei cosa visto che non sono un commissario sportivo”.

Franco Colapinto, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Quale è stata la prima reazione del team?

"Mi sono stati tutti molto vicini, ovviamente. Ripeto, è stato un errore grave e me ne assumo la piena responsabilità. È una dura lezione da imparare e un colpo da incassare, ma spero di continuare a lavorare bene in vista della prossima gara”.

E con Pierre hai parlato?

"Sì, certo. Era molto contrariato. E cercherò di spiegarmi ancora...”.



